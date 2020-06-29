Учим немецкий: пословицы и поговорки о лете (фотогалерея)

Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.
Хорошо известно, с каким пиететом немцы относятся к лесу. Потому так много леса и деревьев - в немецком языке. Подборка DW. (08.06.2020)
Неизвестность, как правило, пугает, расшатывает нервы, нарушает сон… Самое время подбодрить не только окружающих, но и себя самого. Вот несколько немецких выражений на выбор. (16.04.2020)
Можно ли изобразить пословицы и поговорки? И найти им аналоги на других языках? Оказывается, можно, - как показывают работы графика-иллюстратора Петра Скляра. (18.12.2019)