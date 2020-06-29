Учим немецкий: пословицы и поговорки о лете (фотогалерея)

Немецкие поговорки и пословицы о лете

Стрекоза и муравей

Старинное выражение "Dem Zimmermann ist im Sommer keine Kanne zu teuer und im Winter keine Rinde zu hart" переводится так: "Для плотника летом нет кувшина (с вином) слишком дорогого, а зимой - коры слишком толстой". Это краткий пересказ басни Крылова "Стрекоза и муравей", только здесь не стрекоза, а плотник, и не пропела, а пропил. Русский аналог: "Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься".