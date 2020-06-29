 Учим немецкий: пословицы и поговорки о лете (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 29.06.2020

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Учеба и карьера

Учим немецкий: пословицы и поговорки о лете (фотогалерея)

Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Что не делает ласточка?

    Немецкое выражение "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer" почти буквально соответствует русской пословице "Одна ласточка весны не делает". Почти, потому что в немецком варианте вместо "весны" - "лето": "Одна ласточка лета не делает".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    В интересном положении

    С летом связано и шутливое немецкое выражение "Sie ist ins Sommerfeld gesprungen" - "Она прыгнула в летнее поле". "Летним" называли в Германии яровое поле, то есть поле, на котором росли яровые, рано созревающие культуры. В переносном смысле это означало "в интересном положении", то есть - забеременела, причем очень молодой и до свадьбы.

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Как рыбе зонтик

    Выражение "Gesucht wie der Pelz im Sommer" буквально переводится: "Искать как шубу летом". По-русски здесь - настоящее раздолье: " Нужен как собаке пятая нога", варианты: "как рыбе зонтик", "как козе баян".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Стрекоза и муравей

    Старинное выражение "Dem Zimmermann ist im Sommer keine Kanne zu teuer und im Winter keine Rinde zu hart" переводится так: "Для плотника летом нет кувшина (с вином) слишком дорогого, а зимой - коры слишком толстой". Это краткий пересказ басни Крылова "Стрекоза и муравей", только здесь не стрекоза, а плотник, и не пропела, а пропил. Русский аналог: "Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Что летом родится...

    "Der Sommer ist ein Nährer, der Winter ein Verzehrer". Этому двустишию ("Лето кормит, зима поедает") есть в русском языке почти буквальный аналог: "Лето собирает, зима поедает". Более распространен другой вариант: "Что летом родится, то зимой пригодится".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Был бы омут...

    Есть в немецком языке ироничное, можно сказать, даже саркастическое выражение: "sich daran erinnern, dass es im Sommer heiß sein darf". В буквальном русском переводе: "помнить о том, что летом может быть жарко". Аналогичных поговорок несколько. Например, такая: "Был бы омут, а черти найдутся".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Настоящие друзья

    Эта поговорка на первый взгляд кажется странной. "Fliegen und Freunde kommen im Sommer" в буквальном переводе означает: "Мухи и друзья появляются летом". Но все станет понятней, если знать, что "лето" здесь означает в переносном смысле "когда хорошо". Точного русского аналога нет, но смысл этой немецкой поговорки лучше всего передает выражение "Друг познается в беде".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Онегин и Ленский

    Еще раз вместе лето и зима: выражение "das ist wie Sommer und Winter" - "как лето и зима" - употребляется, когда речь идет о несовместимых, противоположных вещах. Соответствует русскому "как небо и земля". Пушкин, описывая Онегина и Ленского, предложил в "Евгении Онегине" другие варианты: "Стихи и проза, лед и пламень…"

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Солнце, птичка, кошечка

    К лету имеют отношение и многие другие немецкие фразеологизмы, пословицы и поговорки - о солнце, голубом небе, море, поющих птичках. Для порядка нужно привести примеры. Например, такое выражение: "Die Sonne bringt es an den Tag", русский аналог: "Шила в мешке не утаишь". Или такое: "Vögel, die zu früh singen, holt die Katz", что буквально значит: "Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела".

    Автор: Ефим Шуман


  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Что не делает ласточка?

    Немецкое выражение "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer" почти буквально соответствует русской пословице "Одна ласточка весны не делает". Почти, потому что в немецком варианте вместо "весны" - "лето": "Одна ласточка лета не делает".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    В интересном положении

    С летом связано и шутливое немецкое выражение "Sie ist ins Sommerfeld gesprungen" - "Она прыгнула в летнее поле". "Летним" называли в Германии яровое поле, то есть поле, на котором росли яровые, рано созревающие культуры. В переносном смысле это означало "в интересном положении", то есть - забеременела, причем очень молодой и до свадьбы.

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Как рыбе зонтик

    Выражение "Gesucht wie der Pelz im Sommer" буквально переводится: "Искать как шубу летом". По-русски здесь - настоящее раздолье: " Нужен как собаке пятая нога", варианты: "как рыбе зонтик", "как козе баян".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Стрекоза и муравей

    Старинное выражение "Dem Zimmermann ist im Sommer keine Kanne zu teuer und im Winter keine Rinde zu hart" переводится так: "Для плотника летом нет кувшина (с вином) слишком дорогого, а зимой - коры слишком толстой". Это краткий пересказ басни Крылова "Стрекоза и муравей", только здесь не стрекоза, а плотник, и не пропела, а пропил. Русский аналог: "Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Что летом родится...

    "Der Sommer ist ein Nährer, der Winter ein Verzehrer". Этому двустишию ("Лето кормит, зима поедает") есть в русском языке почти буквальный аналог: "Лето собирает, зима поедает". Более распространен другой вариант: "Что летом родится, то зимой пригодится".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Был бы омут...

    Есть в немецком языке ироничное, можно сказать, даже саркастическое выражение: "sich daran erinnern, dass es im Sommer heiß sein darf". В буквальном русском переводе: "помнить о том, что летом может быть жарко". Аналогичных поговорок несколько. Например, такая: "Был бы омут, а черти найдутся".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Настоящие друзья

    Эта поговорка на первый взгляд кажется странной. "Fliegen und Freunde kommen im Sommer" в буквальном переводе означает: "Мухи и друзья появляются летом". Но все станет понятней, если знать, что "лето" здесь означает в переносном смысле "когда хорошо". Точного русского аналога нет, но смысл этой немецкой поговорки лучше всего передает выражение "Друг познается в беде".

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Онегин и Ленский

    Еще раз вместе лето и зима: выражение "das ist wie Sommer und Winter" - "как лето и зима" - употребляется, когда речь идет о несовместимых, противоположных вещах. Соответствует русскому "как небо и земля". Пушкин, описывая Онегина и Ленского, предложил в "Евгении Онегине" другие варианты: "Стихи и проза, лед и пламень…"

  • Поговорки о лете

    Немецкие поговорки и пословицы о лете

    Солнце, птичка, кошечка

    К лету имеют отношение и многие другие немецкие фразеологизмы, пословицы и поговорки - о солнце, голубом небе, море, поющих птичках. Для порядка нужно привести примеры. Например, такое выражение: "Die Sonne bringt es an den Tag", русский аналог: "Шила в мешке не утаишь". Или такое: "Vögel, die zu früh singen, holt die Katz", что буквально значит: "Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела".

    Автор: Ефим Шуман


  

Контекст

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