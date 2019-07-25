Учетная ставка

ФРС США начинает миллиардную программу сокращения активов

Финансовый регулятор намерен с октября сокращать свои вложения в облигации и другие ценные бумаги на сумму 10 млрд. долларов в месяц. В то же время ФРС сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне.