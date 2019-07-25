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Учетная ставка

Финансовая категория, употребляемая для характеристики некоторых процессов кредитования.

Под учетной ставкой, прежде всего, понимается процентная ставка, по которой центробанк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has fired Murat Cetinkaya the governor of the central bank and replaced him with Murat Uysal his deputy in the picture. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 16418838

Центробанк Турции значительно снизил процентную ставку 25.07.2019

Учетная ставка была снижена с 24 процентов до 19,75 процента годовых.

ARCHIV - 12.09.2018, Hessen, Frankfurt/Main: Die Lichter in den Büros der Europäischen Zentralbank (EZB) leuchten im letzten Licht des Tages. (Zur dpa-Berichterstattung über ein EuGH-Gutachter zum Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank) Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ЕЦБ завершит скупку активов к концу 2018 года 13.12.2018

Европейский центробанк будет скупать гособлигации лишь до конца текущего года. Совет управляющих ЕЦБ также оставил на нулевом уровне базовую процентную ставку.
The President of the European Central Bank (ECB) Mario Draghi gives a press conference following the meeting of the Governing Council of the European Central Bank in Riga, Latvia, June 14, 2018. - The euro fell against the dollar after the European Central Bank said it expected interest rates to remain at their current record lows until well into 2019. (Photo by Ilmars ZNOTINS / AFP) (Photo credit should read ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images)

ЕЦБ меняет денежную политику: последствия для еврозоны 15.06.2018

В еврозоне хотят вернуться к нейтральной денежной политике. Учетные ставки, однако, ЕЦБ оставит на нуле еще минимум год. DW - с вопросами и ответами о смене вех в европейских финансах.
October 12, 2016*** FILE PHOTO - A police officer keeps watch in front of the U.S. Federal Reserve building in Washington, DC, U.S. on October 12, 2016. REUTERS/Kevin Lamarque//File Photo

ФРС США начинает миллиардную программу сокращения активов 20.09.2017

Финансовый регулятор намерен с октября сокращать свои вложения в облигации и другие ценные бумаги на сумму 10 млрд. долларов в месяц. В то же время ФРС сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне.
ILLUSTRATION - Ein Sparschwein liegt am Montag (07.06.2010) in Schwerin auf einer Deutschlandfahne mit Euro-Geldscheinen.Die Bundesregierung wird nach Informationen der Süddeutschen Zeitung deutlich weniger Schulden machen müssen als bisher befürchtet. Foto: Jens Büttner dpa/lmv (zu dpa 4038 vom 22.06.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Политика нулевых ставок ЕЦБ бьет по немецким вкладчикам 30.10.2016

За четыре года доходы по накопительным банковским вкладам сократились на более чем 9 млрд евро. При этом федеральный бюджет ФРГ напротив выигрывает от низких процентных ставок.
05.09.2016 ++++++ epa05525727 Pro Remain EU supporters protest outside parliament in London, Britain, 05 September 2016. Brexit Minister David Davis' is delivering a statement to the Commons on the government's latest plans for leaving the EU. | Copyright: picture-alliance/dpa/A. Rain

Референдум по Brexit пока не снизил рост британской экономики 27.10.2016

Предстоящий выход Великобритании из состава ЕС пока не оказывает негативного влияния на британскую экономику. Эксперты, однако, полагают, что все может измениться, когда ЕС и Лондон начнут реальные переговоры по Brexit.
3.08.2016 epa05453259 An exterior view of the Bank of England in London, Britain, 03 August 2016. The Governor of the Bank of England, Mark Carney, is expected to announce 04 August that the Bank will cut interest rates to 0.25 per cent. EPA/ANDY RAIN +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/A. Rain

Банк Англии снизил учетную ставку до рекордно низкого уровня 04.08.2016

Банк Англии впервые с 2009 года понизил учетную ставку с 0,5 до 0,25 процента, реагируя на решение Лондона о Brexit. Это самый низкий показатель за всю историю Великобритании.
The U.S. Federal Reserve Bank Building, home to the Board of Governors of the Federal Reserve System, is seen in Washington, Friday, April 25, 2014. Often referred to as ¿the Fed,¿ it is the nation¿s central banking system and sets monetary policy for the United States. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

ФРС США сохранила базовую учетную ставку 16.03.2016

Федеральная резервная система США оставила базовую ставку без изменений на уровне 0,25-0,5 процента. Это объясняется сохраняющимися рисками для мировой экономики.
Das „Eccles Building“, Hauptsitz der Federal Reserve in Washington, D.C. Copyright: Antje Passenheim, DW, Washington, Dec. 2013

ФРС США подняла процентную ставку 16.12.2015

Базовая учетная ставка впервые с 2006 года повышена центробанком США до уровня 0,25 - 0,5 процента. Причиной решения ФРС стали хорошие данные по инфляции и рынку труда США.
#35181928 © romantiche cash background: currency of Ukraine (hrivna)

Нацбанк Украины повысил учетную ставку более чем на 10 процентных пунктов 03.03.2015

Национальный банк в Киеве увеличил учетную ставку до 30 процентов и заявил о намерении повысить ставки на рынке ликвидности в рамках мер по стабилизации макрофинансовой ситуации.
Symbolbild zu Symboldbild Ukraine Geld Währung Hrywnja Bild: Fotolia/Sergey Kamshylin #32887317

Нацбанк Украины резко повысил учетную ставку 05.02.2015

В попытке сдержать стремительный рост инфляции Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 14 до 19,5 процента. Это привело к обвалу курса гривны.
White House press secretary Josh Earnest speaks about the militant group al-Shabab in Somalia, during his daily news briefing at the White House in Washington, Tuesday, Sept. 2, 2014. Earnest also spoke about reports that a video on the internet that purports to show beheading of US reporter Steven Sotloff by Islamic State group. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Белый дом: Экономика России находится в состоянии хаоса 31.01.2015

По мнению официального представителя Белого дома, российская экономика сегодня платит конкретную и недвусмысленную цену, обусловленную экспедицией президента Путина на восточную Украину.
epa03872787 The Federal Reserve is pictured during a meeting of the Federal Open Market Committee in Washington, DC, USA, 18 September 2013. The Federal Reserve is considering tapering its latest round of economic stimulus, known as quantitative easing. EPA/JIM LO SCALZO +++(c) dpa - Bildfunk+++

ФРС США готовится повысить процентную ставку 17.12.2014

Прогнозы по росту ВВП США улучшила Федеральная резервная система. Базовая учетная ставка оставлена на прежнем уровне. При этом представители ФРС дали понять, что намерены повысить процентную ставку в обозримом будущем.
Russische Rubel

Die Welt: Куда катится рубль? 16.12.2014

В немецких СМИ появились первые аналитические статьи о панике на финансовом рынке России. Газета Die Welt приводит оценки международных экспертов о дальнейшем развитии событий.
Ausschnitt: European Central Bank (ECB) President Mario Draghi addresses the monthly ECB news conference in Frankfurt July 4, 2013. The European Central Bank held its main interest rate at 0.50 percent on Thursday. REUTERS/Ralph Orlowski (GERMANY - Tags: BUSINESS)

Глава ЕЦБ обещает надолго сохранить низкие процентные ставки 02.10.2013

На продолжительный срок обещал сохранить рекордно низкие процентные ставки глава ЕЦБ Марио Драги. Он также выразил готовность выделить новые кредиты европейским кризисным банкам.
GettyImages 155767686 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - NOVEMBER 08: Mario Draghi, President of the European Centralbank, speaks to the media at ECB headquarters on November 8, 2012 in Frankfurt, Germany. Draghi announced that the ECB will leave interest rates unchanged despite continued weak economic data coming from many Eurozone economies. (Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

Глава ЕЦБ Драги приветствовал меры экономии Греции 08.11.2012

Глава Европейского центробанка Марио Драги с одобрением отозвался об очередной попытке Афин преодолеть экономический кризис. Он не исключил дальнейшего снижения учетной ставки из-за слабой конъюнктуры.
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