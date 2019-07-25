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Финансовая категория, употребляемая для характеристики некоторых процессов кредитования.
Под учетной ставкой, прежде всего, понимается процентная ставка, по которой центробанк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам.
Учетная ставка была снижена с 24 процентов до 19,75 процента годовых.
Европейский центробанк будет скупать гособлигации лишь до конца текущего года. Совет управляющих ЕЦБ также оставил на нулевом уровне базовую процентную ставку.
В еврозоне хотят вернуться к нейтральной денежной политике. Учетные ставки, однако, ЕЦБ оставит на нуле еще минимум год. DW - с вопросами и ответами о смене вех в европейских финансах.
Финансовый регулятор намерен с октября сокращать свои вложения в облигации и другие ценные бумаги на сумму 10 млрд. долларов в месяц. В то же время ФРС сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне.
За четыре года доходы по накопительным банковским вкладам сократились на более чем 9 млрд евро. При этом федеральный бюджет ФРГ напротив выигрывает от низких процентных ставок.
Предстоящий выход Великобритании из состава ЕС пока не оказывает негативного влияния на британскую экономику. Эксперты, однако, полагают, что все может измениться, когда ЕС и Лондон начнут реальные переговоры по Brexit.
Банк Англии впервые с 2009 года понизил учетную ставку с 0,5 до 0,25 процента, реагируя на решение Лондона о Brexit. Это самый низкий показатель за всю историю Великобритании.
Федеральная резервная система США оставила базовую ставку без изменений на уровне 0,25-0,5 процента. Это объясняется сохраняющимися рисками для мировой экономики.
Базовая учетная ставка впервые с 2006 года повышена центробанком США до уровня 0,25 - 0,5 процента. Причиной решения ФРС стали хорошие данные по инфляции и рынку труда США.
Национальный банк в Киеве увеличил учетную ставку до 30 процентов и заявил о намерении повысить ставки на рынке ликвидности в рамках мер по стабилизации макрофинансовой ситуации.
В попытке сдержать стремительный рост инфляции Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 14 до 19,5 процента. Это привело к обвалу курса гривны.
По мнению официального представителя Белого дома, российская экономика сегодня платит конкретную и недвусмысленную цену, обусловленную экспедицией президента Путина на восточную Украину.
Прогнозы по росту ВВП США улучшила Федеральная резервная система. Базовая учетная ставка оставлена на прежнем уровне. При этом представители ФРС дали понять, что намерены повысить процентную ставку в обозримом будущем.
В немецких СМИ появились первые аналитические статьи о панике на финансовом рынке России. Газета Die Welt приводит оценки международных экспертов о дальнейшем развитии событий.
На продолжительный срок обещал сохранить рекордно низкие процентные ставки глава ЕЦБ Марио Драги. Он также выразил готовность выделить новые кредиты европейским кризисным банкам.
Глава Европейского центробанка Марио Драги с одобрением отозвался об очередной попытке Афин преодолеть экономический кризис. Он не исключил дальнейшего снижения учетной ставки из-за слабой конъюнктуры.
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