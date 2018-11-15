Ученые отказываются от материального эталонного килограмма

Участники конференции по мерам и весам в Париже, представляющие 60 государств, в пятницу, 16 ноября, договорились по-новому определить физические единицы измерения килограмм, ампер (единица силы тока), моль (единица количества вещества) и кельвин (единица термодинамической температуры). Таким образом заново определены будут 4 из 7 единиц измерения основных величин Международной системы величин, тогда как метр, секунда и кандела (единица силы света) останутся при старых определениях.

Одной из причин реформы стал тот факт, что хранящиеся в различных научных центрах эталонные килограммы со временем меняют вес, искажения достигают одного микрограмма в год. В то же время другие физические величины зависят от килограмма. "Если проблемы у килограмма, проблемы автоматически появляются и у других единиц", - цитирует агентство dpa одну из научных публикаций.

Ученые договорились определять физические единицы через самые стабильные известные науке величины: скорость света, заряд электрона и постоянную Планка - основную константу квантовой теории, коэффициент, связывающий величину энергии кванта электромагнитного излучения с его частотой. Изменения вступят в силу 20 мая 2019 года.

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