 Ученые из 19 стран отправились в крупнейшую в истории экспедицию в Арктику | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.09.2019

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Мир

Ученые из 19 стран отправились в крупнейшую в истории экспедицию в Арктику

Немецкий ледокол Polarstern отправился из норвежского Тромсе в крупнейшую арктическую экспедицию MOSAiC. Бюджет миссии составляет 140 миллионов евро, а участие в ней примут ученые из 19 стран, в том числе из России.

Ледокол Polarstern (фото из архива)

Ледокол Polarstern (фото из архива)

Команда ученых из 19 стран, в пятницу, 20 сентября, отправилась в годовую экспедицию по изучению климата Арктики. Миссия MOSAiC станет самой крупной и комплексной в истории - ее бюджет составляет около 140 миллионов евро, половину из которых выделила Германия. Руководит MOSAiC немецкий ученый Маркус Рекс (Markus Rex). В арктической миссии также принимают участие россияне.

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Немецкий научно-исследовательский ледокол Polarstern отправился в пятницу из норвежского города Тромсе. Его сопровождает российское судно "Академик Федоров". Polarstern будет дрейфовать во льдах, а вокруг развернутся мониторинговые станции. Экспедиция повторит маршрут норвежского путешественника Фритьофа Нансена на судне "Фрам" в 1893-1896 годах. Пополнять запасы корабля и сменять участников экспедиции будет флот из четырех ледоколов из России, Китая и Швеции, а также самолеты и вертолеты.

Планирование крупнейшей в истории климатической экспедиции в Арктику заняло восемь лет. Ученые будут наблюдать за местным климатом и сменой сезонов, а собранные данные позволят рассмотреть вероятные сценарии изменений климата. Polarstern предположительно освободится ото льда осенью 2020 года.

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    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


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