Ученые доказали: жара в Европе - прямое следствие глобального потепления

Жара, накрывшая этим летом Европу, - следствие глобального потепления, а в будущем экстремальные погодные явления будут повторяться все чаще. Группа ученых нашла тому новые доказательства.
Аномальная жара в Германии, пожары в Швеции и других скандинавских странах, ядовитые водоросли, размножившиеся в необычно теплом в этом году Балтийском море - лето 2018 года стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира.
Такое губительное изменение климата является последствием глобального потепления, считают ученые международного объединения World Weather Attribution (WWA). Они изучили влияние глобального потепления на региональные погодные явления, имевшие место этим летом, и пришли к выводу, что последним событиям в Европе способствовали именно изменения климата в глобальном масштабе. Deutsche Welle поговорила с учеными, участвовавшими в исследовании WWA. Представляем его основные выводы в вопросах и ответах.
Как ученые смогли доказать связь между глобальным потеплением и отдельными погодными аномалиями этого лета, зафиксированными в Европе?
За основу для своего анализа ученые WWA взяли последние данные и данные из истории метеонаблюдений на шести метеорологических станциях, расположенных преимущественно на севере Европы - в Финляндии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Эти станции были выбраны по практическим соображениям, поскольку информация на них собиралась без перерыва с начала 19 века и была оцифрована. Имеющиеся метеоданные ученые использовали в двух моделях, позволяющих рассчитать изменения климата. В первой модели климат рассчитывался с учетом тех условий, в которых мы живем сегодня, во второй - без учета человеческого воздействия на окружающую среду. Затем ученые сравнили результаты, полученные в этих двух моделях.
Во многих городах Европы температура этим летом на протяжении недель держалась в пределах 30-40 градусов
На основании данных с метеорологической станции Копенгагена ученые выяснили, например, что в первой модели (исходящей из нынешних условий) аномальная жара, такая, как случилась в Европе этим летом, будет иметь место раз в 7 лет. Во второй модели, то есть без воздействия человеческих факторов, - лишь раз в 35 лет.
"Таким образом, можно утверждать, что глобальное изменение климата (в конкретном случае на примере Копенгагена) увеличило вероятность аномальной жары в десять раз", - говорит Фридерике Отто, метеоролог из Института изменения климата в Оксфордском университете. Анализ данных всех шести метеорологическим станций выявил также, что из-за глобального потепления вероятность продолжительной жаркой погоды, которую пережила этим летом Европа, увеличилась более чем вдвое.
Почему важно знать наверняка, являются ли определенные метеорологические явления последствием глобального изменения климата?
Изменение климата - это довольно абстрактное явление, базирующееся на абстрактных цифрах. Одним из наиболее важных показателей того, что изменение климата имеет место, является, например, повышение средней глобальной температуры. Однако люди могут ощутить повышение средней глобальной температуры не напрямую, а лишь опосредованно - в форме сильных дождей, аномальной жары, ураганов или засух. "Поэтому очень важно найти и доказать эти конкретные примеры последствий изменения климата, - говорит Робер Вато, ученый-метеоролог из французской Лаборатории экологии и климата. - Знание того, каким именно образом может измениться климат, позволит нам лучше к этому подготовиться".
Спастись от высоких температур в городе практически невозможно. Тяжелее всех их переживают пожилые люди
После аномально жаркого лета 2003 года, когда в одной лишь Франции от высоких температур умерли 15 тысяч человек, французское правительство разработало план действий на случай продолжительных периодов жары с целью минимизировать связанные с ними риски для здоровья. Но эксперты опасаются, что эти планы уже устарели.
"Эти планы основываются на данных об экстремальных погодных явлениях, таких, как жара или ливни, которые уже имели место. Проблема в том, что климат сегодня уже отличается от того, каким он был в недавнем прошлом, а в будущем изменения будут еще более экстремальными", - говорит Робер Вато.
В некоторых странах политики уже осознали масштаб проблемы. Так, в Великобритании, где температура воздуха эти летом тоже достигала 30 градусов и выше, парламентарии призвали правительство разработать план защиты населения, и особенно пожилых людей, на случай затяжной жары. Они опасаются, что к 2050 году смертность от жаркой погоды может возрасти в три раза.
Увеличится ли в будущем число экстремальных погодных явлений?
К сожалению, да, констатируют ученые. "Аномальные погодные явления станут более частыми и более интенсивными, - говорит Эндрю Кинг, ученый-метеоролог из Мельбурнского университета. - Уже сейчас известно, что периоды сверхжаркой погоды, как, например, в Европе летом 2003-го, будут повторяться из года в год, даже в том случае, если удастся удержать темпы глобального потепления в пределах 2 градусов".
В 2015 году страны-члены ООН приняли Парижское соглашение по климату (США позднее вышли из него). Главная цель, прописанная в документе, заключается в недопущении увеличения средней глобальной температуры больше, чем на 1,5-2 градуса Цельсия. Проблема в том, что в настоящий момент отсутствуют действенные меры, способные в глобальном масштабе помочь в достижении этого результата, говорят ученые.
Они также предупреждают, что природные катаклизмы будут становиться все более частными, а погода - все более непредсказуемой. Периоды засухи будут сменяться периодами затяжных дождей и наводнений, в одном и том же регионе будут наблюдаться абсолютно разные погодные явления. Все это сделает точные и долгосрочные прогнозы практически невозможными, что, в свою очередь, не позволит должным образом подготовиться к новым катаклизмам, предупреждают специалисты.
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