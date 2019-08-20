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Учеба и карьера: досье

Student working on homework in classroom © Moritz Wussow #28634921

На учебу в Германию: информация для абитуриентов 20.08.2019

Что надо знать студентам из России или Украины, желающим попасть на учебу в немецкий вуз? Коротко о главном - в досье DW.
#66879025 - Tokyo Street© eyetronic Autor eyetronicPortfolio ansehen Bildnummer 66879025 Land Deutschland

Немецкий в большом городе 22.09.2014

Какие возможности изучать немецкий язык существуют в Москве, Петербурге, Киеве, Минске, Тбилиси? Какие курсы пользуются спросом? На что обращать внимание при выборе языковой школы? Корреспонденты DW навели справки.
#44936840 - Geld ausgeben© Peter Atkins Autor Peter AtkinsPortfolio ansehen Bildnummer 44936840 Land Deutschland

Студент и финансы 27.03.2014

Сколько нужно студенту на проживание в Германии? На чем можно сэкономить? Сколько можно зарабатывать, и как найти подходящую подработку? Все ответы - в специальном досье DW.
Mann beim Umzug in die neue Wohnung © wibaimages #12725681

Где жить студенту в Германии? 08.03.2013

Вам удалось поступить на учебу в немецкий вуз? Теперь дело за малым - найти жилье и обустроиться. О том, какие возможности для проживания есть у студентов в Германии, - в досье DW.
Start © VRD #34504090

Учеба и карьера: полезные онлайн-ресурсы 01.03.2013

Дистанционные курсы, платформы для деловых знакомств, веб-биржи труда... Досье DW подскажет, как поймать успех в Сети!
Die Hauptbibliothek der Technischen Universität in Ilmenau ist am Mittwoch (07.04.2010) nach knapp zweijähriger Umbauzeit wieder geöffnet. Die rund 500.000 Bücher waren während der Arbeiten in einem Ausweichquartier untergebracht. Der Umbau hat nach Hochschulangaben rund fünf Millionen Euro gekostet und verfügt nun über drei statt bisher zwei Etagen. Foto: Martin Schutt dpa/lth

Университеты в Германии 27.02.2013

Вы твердо намерены поступать на учебу в Германию, но еще не знаете, какой вуз выбрать? Портреты ведущих немецких университетов - в специальном досье DW.
#57973479 - robot android women and butterfly © jim

Карьера в науке 30.10.2012

Хотите осуществить свой проект в Германии, получить ученую степень, наладить контакты с немецкими коллегами и представителями бизнеса? Наше досье поможет вам построить научную карьеру.
Young woman holding a color scale (Fotolia: #33715022); © Fotolia/LE image

Что изучать в Германии? Обзор специальностей 17.03.2011

Вы твердо решили поступать в немецкий вуз, но еще не определились, что хотите изучать? В нашем досье - обзор наиболее популярных специальностей.
###Die Rechte hat Frau Kisner aus der Auslandspromotion###

Степень MBA: в Германии и не только 30.10.2009

У вас уже есть образование, опыт работы и вы думаете, как взять новый курс в карьере? Следующим этапом на пути к успеху может стать степень MBA. Как выбрать бизнес-школу, как оплатить учебу? Ответы - в нашем досье.