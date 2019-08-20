Учеба и карьера: досье

Степень MBA: в Германии и не только

У вас уже есть образование, опыт работы и вы думаете, как взять новый курс в карьере? Следующим этапом на пути к успеху может стать степень MBA. Как выбрать бизнес-школу, как оплатить учебу? Ответы - в нашем досье.