Учеба в Германии и России: найди отличия

От чего российские студенты испытывают в Германии культурный шок, а немцы - в России? Что в немецких вузах не так, как в российских? DW расспросила инсайдеров.
Екатерина Корнилова, завершив учебу на факультете романо-германской филологии Казанского федерального университета, поступила в Боннский университет.
"Самое большое отличие для меня - это ответственность за саму себя, - рассказывает девушка в интервью DW. - В Казани у нас была староста группы, которая постоянно информировала о занятиях. Расписание на каждый семестр было одно на всю группу. Здесь же студент может сам выбирать кроме основных предметов факультативные. Никто не контролирует посещаемость - студент сам решает, насколько важно ему присутствие на той или иной лекции".
Студентку также удивило и активное использование информационных технологий. "Если в Казани расписание занятий и экзаменов я узнавала на доске перед деканатом или у преподавателя, то в Германии всю информацию для учебы можно найти на сайте университета или в личном кабинете".
В Германии каждый студент получает свой адрес университетской электронной почты, что, считает Екатерина, очень удобно: "Все лекции для просмотра также доступны в личном кабинете, поэтому нет необходимости конспектировать. На экзамены нужно обязательно записаться в режиме онлайн до дедлайна, иначе к нему не допустят. Экзамены здесь в основном письменные, а в Казани - устные".
В библиотеку - ночью
А Юлия Солнцева из Перми вспоминает, как, будучи студенткой в баварском Траунштайне, проводила много времени в университетской библиотеке. "Бывало, что задавали срочные задания, выполнять которые мы катастрофически не успевали. Поэтому приходилось сидеть в библиотеке или компьютерном зале по ночам. Приходишь туда в 2-3 часа ночи, а там всегда кто-то есть! В эти помещения, как и во все остальные здания университета, мы заходили по электронному студенческому билету".
Лекции можно было просто слушать, а в конце занятия преподаватель раздавал их в распечатанном виде - бесплатно. "В России за это собирали деньги, - вспоминает девушка. Она отметила для себя и курьезный момент: "Что еще меня очень удивляло, так это то, что на парах студенты в любое время могли достать из сумки огурец или морковь и жевать их, пока не наедятся".
Студент и в 20 и в 60
Недавняя выпускница Берлинского университета имени Гумбольдта Елена (имя изменено по просьбе собеседницы) отмечает, что в Германии возраст учащихся совершенно разный - на парах можно увидеть как двадцати-, так и шестидесятилетних. "А с одногруппниками здесь вообще все очень непонятно: их у тебя практически нет, так как нет группы, а на лекции приходят студенты с разных факультетов, иногда до 100 и больше человек. И, бывает, сидит с тобой рядом какой-нибудь химик или историк, а сам ты лингвист. Так что посоветоваться не всегда есть с кем". Полагаться на себя приходится и в организации сдачи экзаменов: "Ты выбираешь, когда их тебе сдавать, на какие темы, и ищешь себе профессора, который согласится принять у тебя экзамен".
Вместо общежития - коммуналка
Кстати, разница бросается в глаза и студентам из Германии, которые приезжают на учебу в Россию. Так, Стив Заксе (Stevi Sachse) из Берлина, учившийся по обмену в Удмуртском государственном университете, с удовольствием вспоминает студенческие мероприятия, такие как "Студенческая весна" или турслеты. Такого, по его словам, в Германии нет. "Я также побывал на факультетских праздниках, но они и в немецких вузах проводятся, - говорит Стив. - Разница в том, что в УдГУ они все проходят "культурно": студенты участвуют в различных играх, читают стихи, готовят творческие номера… А у нас чаще всего это сводится к пикникам с шашлыками и пивом".
Для Стива было непривычным, что в российском вузе студенческая жизнь разворачивается в рамках одного факультета: "Таким образом, студент знает только своих однокурсников, максимум - ребят со своего факультета. А в Германии мы посещаем занятия на нескольких факультетах". Так, отмечает Стив, проще расширить круг общения.
Еще одно отличие - студенческое жилье. В России ребята из провинции предпочитают общежитие, тогда как немцы - в WG (Wohngemeinschaft)."В общежитиях у нас живут в основном иностранцы. Немцев вы там редко встретите. Потому что мы хотим жить в квартирах или, как бы сказали в России, в коммуналках, то есть два-три человека проживают в двух- или трехкомнатной квартире вместе, - говорит Стив. - Это здорово, я тоже так жил. Так ощущаешь себя более свободным".
Смотрите также:
Студенты-иностранцы в Германии