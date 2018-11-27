Учеба в Германии и России: найди отличия

Екатерина Корнилова, завершив учебу на факультете романо-германской филологии Казанского федерального университета, поступила в Боннский университет.

"Самое большое отличие для меня - это ответственность за саму себя, - рассказывает девушка в интервью DW. - В Казани у нас была староста группы, которая постоянно информировала о занятиях. Расписание на каждый семестр было одно на всю группу. Здесь же студент может сам выбирать кроме основных предметов факультативные. Никто не контролирует посещаемость - студент сам решает, насколько важно ему присутствие на той или иной лекции".

Студентку также удивило и активное использование информационных технологий. "Если в Казани расписание занятий и экзаменов я узнавала на доске перед деканатом или у преподавателя, то в Германии всю информацию для учебы можно найти на сайте университета или в личном кабинете".

Екатерина Корнилова

В Германии каждый студент получает свой адрес университетской электронной почты, что, считает Екатерина, очень удобно: "Все лекции для просмотра также доступны в личном кабинете, поэтому нет необходимости конспектировать. На экзамены нужно обязательно записаться в режиме онлайн до дедлайна, иначе к нему не допустят. Экзамены здесь в основном письменные, а в Казани - устные".

В библиотеку - ночью

А Юлия Солнцева из Перми вспоминает, как, будучи студенткой в баварском Траунштайне, проводила много времени в университетской библиотеке. "Бывало, что задавали срочные задания, выполнять которые мы катастрофически не успевали. Поэтому приходилось сидеть в библиотеке или компьютерном зале по ночам. Приходишь туда в 2-3 часа ночи, а там всегда кто-то есть! В эти помещения, как и во все остальные здания университета, мы заходили по электронному студенческому билету".

Лекции можно было просто слушать, а в конце занятия преподаватель раздавал их в распечатанном виде - бесплатно. "В России за это собирали деньги, - вспоминает девушка. Она отметила для себя и курьезный момент: "Что еще меня очень удивляло, так это то, что на парах студенты в любое время могли достать из сумки огурец или морковь и жевать их, пока не наедятся".

Студент и в 20 и в 60

Недавняя выпускница Берлинского университета имени Гумбольдта Елена (имя изменено по просьбе собеседницы) отмечает, что в Германии возраст учащихся совершенно разный - на парах можно увидеть как двадцати-, так и шестидесятилетних. "А с одногруппниками здесь вообще все очень непонятно: их у тебя практически нет, так как нет группы, а на лекции приходят студенты с разных факультетов, иногда до 100 и больше человек. И, бывает, сидит с тобой рядом какой-нибудь химик или историк, а сам ты лингвист. Так что посоветоваться не всегда есть с кем". Полагаться на себя приходится и в организации сдачи экзаменов: "Ты выбираешь, когда их тебе сдавать, на какие темы, и ищешь себе профессора, который согласится принять у тебя экзамен".

Вместо общежития - коммуналка

Кстати, разница бросается в глаза и студентам из Германии, которые приезжают на учебу в Россию. Так, Стив Заксе (Stevi Sachse) из Берлина, учившийся по обмену в Удмуртском государственном университете, с удовольствием вспоминает студенческие мероприятия, такие как "Студенческая весна" или турслеты. Такого, по его словам, в Германии нет. "Я также побывал на факультетских праздниках, но они и в немецких вузах проводятся, - говорит Стив. - Разница в том, что в УдГУ они все проходят "культурно": студенты участвуют в различных играх, читают стихи, готовят творческие номера… А у нас чаще всего это сводится к пикникам с шашлыками и пивом".

Стив Заксе

Для Стива было непривычным, что в российском вузе студенческая жизнь разворачивается в рамках одного факультета: "Таким образом, студент знает только своих однокурсников, максимум - ребят со своего факультета. А в Германии мы посещаем занятия на нескольких факультетах". Так, отмечает Стив, проще расширить круг общения.

Еще одно отличие - студенческое жилье. В России ребята из провинции предпочитают общежитие, тогда как немцы - в WG (Wohngemeinschaft)."В общежитиях у нас живут в основном иностранцы. Немцев вы там редко встретите. Потому что мы хотим жить в квартирах или, как бы сказали в России, в коммуналках, то есть два-три человека проживают в двух- или трехкомнатной квартире вместе, - говорит Стив. - Это здорово, я тоже так жил. Так ощущаешь себя более свободным".

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Студенты-иностранцы в Германии

Студенты-иностранцы в Германии Чтобы лучше узнать об актуальной жизненной ситуации студентов в Германии, Немецкое общество содействия учащимся вузов раз в четыре года проводит среди них опрос. Важное место в исследовании отводится тем, кто приехал из-за рубежа. В 2016 было опрошено свыше 4000 студентов-иностранцев из 248 вузов. Сейчас опубликованы результаты. Жилье, подработка, доходы… Рассмотрим основные тенденции.

Студенты-иностранцы в Германии В 2016 году в Германии обучались 252000 иностранцев - 9 процентов от всех студентов. Половина - европейцы. Четверть - из Восточной Европы, треть - из Азии. 11 процентов - из США, 9 процентов - из Африки. Для половины опрошенных Германия изначально была фаворитом при выборе страны, где они хотели пройти обучение. Далее следуют США и Великобритания.

Студенты-иностранцы в Германии По сравнению с немцами иностранные учащиеся чаще выбирают в Германии "мятные" специальности (MINT) - почти каждый второй. 28 процентов изучают инженерное дело, 22 процента - математику или естественные науки, 17 процентов - право или экономику, 8 процентов - общественные науки, психологию или педагогику. Число тех, кто выбирает медицину, среди немцев и иностранцев одинаковое: 6 процентов.

Студенты-иностранцы в Германии По сравнению с 2012 годом, когда проводился предыдущий опрос, найти приемлемое по цене жилье иностранным студентам в Германии стало еще труднее. Сейчас эта проблема знакома 60 процентам опрошенных. Немецкое общество содействия учащимся вузов называет поиск жилья самой большой из всех трудностей, которые иностранцам приходится преодолевать во время учебы.

Студенты-иностранцы в Германии Больше трети иностранцев снимают комнату в студенческом общежитии. Однако претендентов на место в общежитии гораздо больше, поскольку это самый дешевый вид жилья в Германии. Например, в Кельне (на фото) комната стоит от 141 евро в месяц. Но если общее число учащихся в немецких вузах за последние десять лет выросло на 43 процента, то мест в общежитиях стало лишь на 7 процентов больше.

Студенты-иностранцы в Германии Треть студентов-иностранцев снимают комнату в студенческой коммуналке, 12 процентов арендуют квартиру. Квартплата в среднем составляет 340 евро. Выше всего расходы у того, кто предпочитает отдельное жилье: около 470 евро в месяц.

Студенты-иностранцы в Германии Треть студентов признались в том, что им трудно изъясняться на немецком языке и общаться с местным населением. Каждый пятый иностранец приезжает на учебу в Германию вообще без знаний немецкого. 60 процентов посещают языковые курсы уже во время учебы. 38 процентов (в основном студенты магистратуры) проходят обучение на английском языке.

Студенты-иностранцы в Германии В то же время по сравнению с 2012 годом число тех, кто испытывает проблемы в общении с немецкими однокурсниками, сократилось с 41 до 28 процентов, так же как и тех, кому трудно ориентироваться в немецкой образовательной системе. Этому способствуют вводные семинары для новичков, курсы немецкого и консультации тьютеров, в роли которых выступают тоже студенты.

Студенты-иностранцы в Германии Студенты из стран с более низкими доходами населения чаще делают выбор в пользу магистерских программ. Студенты из стран с более развитой экономикой обучаются скорее по бакалаврским программам или приезжают на семестр по обмену. Каждый десятый пишет диссертацию. У 63 процентов до учебы в Германии уже был диплом о высшем образовании.

Студенты-иностранцы в Германии Примерно половина иностранцев в немецких вузах - девушки. Больше всего их среди студентов из Восточной Европы и Восточной Азии. Средний возраст студентов - 26 лет. Три четверти - одиночки. По сравнению с немцами среди иностранцев больше тех, кто уже обзавелся своей семьей, - 14 процентов. У половины из них уже есть дети.

Студенты-иностранцы в Германии Нехватка денег - вторая по серьезности проблема, с которой сталкиваются иностранные учащиеся в Германии. В среднем ежемесячный бюджет бакалавров и магистров составляет 776 евро - примерно на 140 евро меньше, чем у студентов-немцев. В распоряжении аспирантов около 1200 евро в месяц. 63 процентам финансовую поддержку оказывают родители.

Студенты-иностранцы в Германии По закону студентам-иностранцам в Германии разрешается подрабатывать 120 полных или 240 неполных дней в году. Этой возможностью активно пользуется почти половина из них. На учебу и подработку у иностранцев уходит 46 часов в неделю - это на четыре с половиной часа больше, чем у немецких сверстников. 22 процента получают стипендию. Автор: Татьяна Вайнман

