 Участницы ″Марша матерей″ в Москве поддержат фигурантов дела ″Нового величия″ | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2018

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Россия

Участницы "Марша матерей" в Москве поддержат фигурантов дела "Нового величия"

Организаторы "Марша матерей" требуют освободить из СИЗО 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик - фигуранток дела "Нового величия".

Анна Павликова в суде (фото из архива)

Анна Павликова в суде (фото из архива)

В Москве пройдет "Марш матерей" в поддержку фигурантов дела "Нового величия". Как сообщили организаторы акции в понедельник, 13 августа, на странице в соцсети Facebook, участники шествия 15 августа пройдут от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице.

В частности, организаторы требуют выпустить из тюрьмы 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, которые находятся в СИЗО. За месяцы, проведенные в следственном изоляторе, здоровье обеих девушек сильно ухудшилось, но суд отказался перевести их под домашний арест. "Призываем дать хотя бы Ане и Маше возможность ждать суда под домашним арестом. Иначе существует вероятность, что к этому суду они придут инвалидами", - говорится в заявлении.

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Организаторы призвали присоединиться к шествию матерей, обеспокоенных судьбой "всех наших детей, над которыми нависла угроза подобных дел". "Дело "Нового величия" может повториться. Все наши дети - прекрасный материал для подобных дел, сконструированных органами для собственных целей", - подчеркивается в заявлении. "Марш матерей" не согласован с городскими властями.

Дело "Нового величия"

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года, когда в Москве задержали 10 человек, в том числе Павликову и Дубовик. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Позже выяснилось, что в группу были внедрены три сотрудника силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, состоявшие в "Новом величии" намеревались захватить власть в России после государственного переворота.

9 августа Дорогомиловский суд Москвы отказался освободить из СИЗО Анну Павликову, несмотря на ухудшившиеся состояние ее здоровья. С просьбой отпустить девушку под домашний арест выступили уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Однако суд продлил на месяц срок ареста Павликовой.

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    Автор: Елена Барышева


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