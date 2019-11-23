Участник спецопераций в Европе оказался членом миссии РФ в ВТО

Один из ключевых участников спецоперации по отравлению трех граждан Болгарии, объявленный недавно в розыск Интерпола, - это Егор Гордиенко, ранее работавший в российском представительстве при ВТО в Женеве. Об этом сообщает во вторник, 25 февраля, издание The Insider, ссылаясь на данные расследования, проведенного совместно с Bellingcat, Tamedia (Швейцария) и фондом Civica.
По сведениям журналистов, уже работая дипломатом в ранге третьего секретаря и пользуясь дипломатической неприкосновенностью при пересечении границы, он взаимодействовал в Швейцарии с участниками отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери весной 2018 года.
Болгария объявила в розыск по линии Интерпола участников отравления бизнесменов
Прокуратура Болгарии неделей ранее обнародовала имена троих граждан России, обвиняемых в отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и еще двух человек: Сергея Федотова (это имя фигурировало и в расследовании операции в Солсбери. - Ред.), Сергея Павлова и Георгия Горшкова. Причем болгарские следователи отметили, что "эти лица никогда не совершали поездок за пределы своей страны под своей реальной личностью" и в течение многих лет "использовали различные международные паспорта".
Имена всех троих фигурировали в совместном расследовании изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, результаты которого были опубликованы в ноябре 2019 года, где все они были названы сотрудниками Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ). Отравление произошло в апреле 2015 года. У троих граждан Болгарии были обнаружены следы нервно-паралитического вещества "Новичок", использовавшегося при отравлении Скрипалей.
Российский дипломат покинул Женеву в декабре 2018 года
Гордиенко, как установило расследование, опираясь, в том числе на биллинг телефонов и данные о перелетах, вернулся в Москву после первых публикаций о том, что вероятные участники отравления Скрипалей прилетали вместе в Женеву перед поездкой в Великобританию. При этом Гордиенко остается действующим дипломатом, аккредитованным при российской миссии в ВТО до конца 2020 года. Это подтвердил официальный представитель ВТО Кейт Рокуэлл. Миссия России при организации не ответила на вопрос, почему Гордиенко покинул Женеву.
Журналисты выяснили, что в июле 2014 года Гордиенко "Горшков" получил от государства квартиру в том же доме и в то же время, что и Александр Мишкин "Петров", которого Лондон обвинил в покушении в Солсбери.
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Под подозрением - россияне
5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.
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Путь подозреваемых в Солсбери
Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).
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Тот самый флакон
Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.
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"Новичок" и его жертвы
С чего все началось
О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
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"Новичок" и его жертвы
Скрипалей удалось спасти
По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.
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"Новичок" и его жертвы
Споры о стране происхождения яда
Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.
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О "Новинчке" рассказал один из его создателей
О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".
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"Новичок" и его жертвы
Новый случай отравления под Солсбери
4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".
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"Новичок" и его жертвы
Опять "Новичок"
Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.
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"Новичок" и его жертвы
Смерть Дон Стерджес
8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.
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"Новичок" и его жертвы
Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы
9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".
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"Новичок" и его жертвы
Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма
Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.
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"Новичок" и его жертвы
400 предметов для анализа
Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.
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"Новичок" и его жертвы
Исполнители преступления известны?
19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".
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"Новичок" и его жертвы
Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт
Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.
Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща