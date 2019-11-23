 Участник спецопераций в Европе оказался членом миссии РФ в ВТО | Новости из Германии о Европе | DW | 25.02.2020

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Европа

Участник спецопераций в Европе оказался членом миссии РФ в ВТО

The Insider утверждает, что Егор Гордиенко стал первым российским дипломатом, разыскиваемым Интерполом по обвинению в покушении на убийство.

Всемирная торговая организация, главный офис в Женеве

Всемирная торговая организация, главный офис в Женеве

Один из ключевых участников спецоперации по отравлению трех граждан Болгарии, объявленный недавно в розыск Интерпола, - это Егор Гордиенко, ранее работавший в российском представительстве при ВТО в Женеве. Об этом сообщает во вторник, 25 февраля, издание The Insider, ссылаясь на данные расследования, проведенного совместно с Bellingcat, Tamedia (Швейцария) и фондом Civica.

По сведениям журналистов, уже работая дипломатом в ранге третьего секретаря и пользуясь дипломатической неприкосновенностью при пересечении границы, он взаимодействовал в Швейцарии с участниками отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери весной 2018 года.

Болгария объявила в розыск по линии Интерпола участников отравления бизнесменов

Прокуратура Болгарии неделей ранее обнародовала имена троих граждан России, обвиняемых в отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и еще двух человек: Сергея Федотова (это имя фигурировало и в расследовании операции в Солсбери. - Ред.), Сергея Павлова и Георгия Горшкова. Причем болгарские следователи отметили, что "эти лица никогда не совершали поездок за пределы своей страны под своей реальной личностью" и в течение многих лет "использовали различные международные паспорта".

Контекст

Болгарского бизнесмена предположительно отравили сотрудники ГРУ, пишет The Insider и другие СМИ. Бизнесмен Гебрев имел отношение к поставкам оружия. (23.11.2019)

Второго обвиняемого в отравлении Скрипалей на самом деле зовут Александр Мишкин. Расследователи назвали его военным врачом и сотрудником Главного управления Генштаба ВС России. (08.10.2018)

Имена всех троих фигурировали в совместном расследовании изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, результаты которого были опубликованы в ноябре 2019 года, где все они были названы сотрудниками Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ). Отравление произошло в апреле 2015 года. У троих граждан Болгарии были обнаружены следы нервно-паралитического вещества "Новичок", использовавшегося при отравлении Скрипалей.

Российский дипломат покинул Женеву в декабре 2018 года 

Гордиенко, как установило расследование, опираясь, в том числе на биллинг телефонов и данные о перелетах, вернулся в Москву после первых публикаций о том, что вероятные участники отравления Скрипалей прилетали вместе в Женеву перед поездкой в Великобританию. При этом Гордиенко остается действующим дипломатом, аккредитованным при российской миссии в ВТО до конца 2020 года. Это подтвердил официальный представитель ВТО Кейт Рокуэлл. Миссия России при организации не ответила на вопрос, почему Гордиенко покинул Женеву.

Журналисты выяснили, что в июле 2014 года Гордиенко "Горшков" получил от государства квартиру в том же доме и в то же время, что и Александр Мишкин "Петров", которого Лондон обвинил в покушении в Солсбери.

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Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости

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  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес.  

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Убийство в Берлине: немцы нашли новые улики участия российских спецслужб  

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