Участник спецопераций в Европе оказался членом миссии РФ в ВТО

Один из ключевых участников спецоперации по отравлению трех граждан Болгарии, объявленный недавно в розыск Интерпола, - это Егор Гордиенко, ранее работавший в российском представительстве при ВТО в Женеве. Об этом сообщает во вторник, 25 февраля, издание The Insider, ссылаясь на данные расследования, проведенного совместно с Bellingcat, Tamedia (Швейцария) и фондом Civica.

По сведениям журналистов, уже работая дипломатом в ранге третьего секретаря и пользуясь дипломатической неприкосновенностью при пересечении границы, он взаимодействовал в Швейцарии с участниками отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери весной 2018 года.

Болгария объявила в розыск по линии Интерпола участников отравления бизнесменов

Прокуратура Болгарии неделей ранее обнародовала имена троих граждан России, обвиняемых в отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и еще двух человек: Сергея Федотова (это имя фигурировало и в расследовании операции в Солсбери. - Ред.), Сергея Павлова и Георгия Горшкова. Причем болгарские следователи отметили, что "эти лица никогда не совершали поездок за пределы своей страны под своей реальной личностью" и в течение многих лет "использовали различные международные паспорта".

Имена всех троих фигурировали в совместном расследовании изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, результаты которого были опубликованы в ноябре 2019 года, где все они были названы сотрудниками Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ). Отравление произошло в апреле 2015 года. У троих граждан Болгарии были обнаружены следы нервно-паралитического вещества "Новичок", использовавшегося при отравлении Скрипалей.

Российский дипломат покинул Женеву в декабре 2018 года

Гордиенко, как установило расследование, опираясь, в том числе на биллинг телефонов и данные о перелетах, вернулся в Москву после первых публикаций о том, что вероятные участники отравления Скрипалей прилетали вместе в Женеву перед поездкой в Великобританию. При этом Гордиенко остается действующим дипломатом, аккредитованным при российской миссии в ВТО до конца 2020 года. Это подтвердил официальный представитель ВТО Кейт Рокуэлл. Миссия России при организации не ответила на вопрос, почему Гордиенко покинул Женеву.

Журналисты выяснили, что в июле 2014 года Гордиенко "Горшков" получил от государства квартиру в том же доме и в то же время, что и Александр Мишкин "Петров", которого Лондон обвинил в покушении в Солсбери.

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Смотреть видео 14:43 Поделиться Дело Скрипалей: о чем говорят жители Солсбери год спустя Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3ER0K Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости

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