Участников протестов в Беларуси оштрафовали на 54 тыс. долларов

В Республике Беларусь продолжаются суды над участниками прошедших в декабре 2019 года акций против углубленной интеграции Минска и Москвы. Как сообщил в пятницу, 24 января, правозащитный центр "Весна", "в стране прошло более 150 судебных заседаний". "На 23 января общая сумма штрафов, полученных участниками акций, составила 114777,5 рубля (более 54000$). 11 человек осуждены в общей сложности на 285 суток ареста", - отмечается в сообщении.
По информации правозащитников, на будущей неделе назначены еще десятки судебных заседаний в различных городах страны.
Акции в защиту суверенитета Беларуси
В центре Минска 7-8, а также 20-21 декабря на фоне переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли несанкционированные акции против углубления интеграции двух стран. Оппозиция опасается, что ее результатом станет потеря Беларусью национального суверенитета и ее вхождение в состав России.
Акции прошли без задержаний со стороны правоохранительных органов. Однако в последующем некоторых участников протестов начали привлекать к ответственности по статье за участие в несанкционированном массовом мероприятии, напоминает агентство "Интерфакс".
Смотрите также:
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
Несогласованная акция в центре Минска
В центре Минска в пятницу, 20 декабря, прошла акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Демонстрация не была согласована с властями, в ней приняли участие не менее 1100 человек, сообщает белорусское онлайн-издание tut.by.
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
"Мы - тут, а вы - там"
Собравшиеся на демонстрации скандировали: "Никаких союзов с имперской Россией". Участница акции держит плакат с надписью: "Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там".
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
"Белорусы - не россияне"
Один из участников акции держал плакат с надписью: "Мистер Путин, белорусы - не россияне".
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
На акции выступили оппозиционеры
В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
"25 лет - ума нет"
Александр Лукашенко занимает должность президента дольше всех других глав государств в Европе - уже 25 лет. Видимо, на это намекает участница протестной акции.
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
Живая цепь против интеграции с Россией
В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
На акцию за интеграцию с Россией... никто не пришел
Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел.
Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина