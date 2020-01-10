Участников протестов в Беларуси оштрафовали на 54 тыс. долларов

В Республике Беларусь продолжаются суды над участниками прошедших в декабре 2019 года акций против углубленной интеграции Минска и Москвы. Как сообщил в пятницу, 24 января, правозащитный центр "Весна", "в стране прошло более 150 судебных заседаний". "На 23 января общая сумма штрафов, полученных участниками акций, составила 114777,5 рубля (более 54000$). 11 человек осуждены в общей сложности на 285 суток ареста", - отмечается в сообщении.

По информации правозащитников, на будущей неделе назначены еще десятки судебных заседаний в различных городах страны.

Акции в защиту суверенитета Беларуси

В центре Минска 7-8, а также 20-21 декабря на фоне переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли несанкционированные акции против углубления интеграции двух стран. Оппозиция опасается, что ее результатом станет потеря Беларусью национального суверенитета и ее вхождение в состав России.

Акции прошли без задержаний со стороны правоохранительных органов. Однако в последующем некоторых участников протестов начали привлекать к ответственности по статье за участие в несанкционированном массовом мероприятии, напоминает агентство "Интерфакс".

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