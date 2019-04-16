Участники группы Pussy Riot получили политическое убежище в Швеции

Краснодарские художники Лузинэ Джанян и Алексей Кнедляковский, в прошлые годы принимавшие участие в протестных акциях панк-группы Pussy Riot, получили в Швеции статус беженцев по политическим мотивам. Об этом сообщает во вторник, 30 апреля, шведский телеканал SVT.

Художник Алексей Кнедляковский 20 декабря 2016 года, в День работников органов безопасности, прикрепил деревянный крест к постаменту памятника Феликсу Дзержинскому в Краснодаре. За эту акцию под названием "Новый чекист", он получил в январе 2017 года 15 суток ареста.

Его жена, художница Лусинэ Джанян, преподававшая до этого момента девять лет в Краснодарском государственном университете культуры и искусств, в 2013 году не смогла продлить трудовой контракт с вузом. По словам Джанян, это решение было вызвано политическими причинами.

Не чувствовали себя в России в безопасности

Поскольку, по словам супружеской пары, они не чувствовали себя в безопасности в России, то решили переехать в Стокгольм и обратились к шведским властям с просьбой предоставить политическое убежище.

В 2017 году ведомство Швеции по делам миграции отклонило ходатайство супругов, однако те подали апелляцию и выиграли дело.

По словам активистов, они опасались ареста в случае возвращения в Москву. Кроме того, по утверждению художников, они получали угрозы в свой адрес.

"Я очень счастлива, что мои дети смогут вырасти в безопасности, особенно если учесть, что сейчас происходит в России", - сказала Джанян, являющаяся матерью двоих детей, в интервью телеканалу SVT после оглашения решения суда.

Арест активистки Pussy Riot Вероники Никульшиной

Две недели назад в Москве была задержана другая активистка Pussy Riot - Вероника Никульшина. Как сообщил в Twitter ее гражданский муж - Петр Верзилов, девушка направлялась к Большому театру, где должна была состояться церемония вручения премии "Золотая маска". Сама Никульшина была в числе номинантов. Вместе с Никульшиной были задержаны также два руководителя "Театра на вынос" - Алексей Ершов и Максим Карнаухов, которые претендовали на премию в номинации "экспериментальный театр".

Как рассказал Верзилов радиостанции "Эхо Москвы", в отделении полиции задержанные слышали, что операция была проведена по инициативе ФСБ. При этом активист не исключил, что это могло быть связано с присутствием на церемонии вручении премии "Золотая маска" первых лиц государства.

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