Участие Украины в сессии ПАСЕ: делегации не будет, но депутаты поедут

Новая украинская делегация в ПАСЕ не будет участвовать в сессии ассамблеи. В Страсбург поедут депутаты из прежнего состава. Эксперты считают такое решение правильным, но временным.
На октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая начнется в Страсбурге 30 октября, защищать украинские интересы и координировать последующие действия с коллегами по ассамблее будут пятеро депутатов, которые входили в состав делегации от Верховной рады предыдущего созыва. Как стало известно DW из собственных источников, в Страсбург поедут Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский ("Европейская солидарность"), Сергей Соболев и Сергей Власенко ("Батькивщина"), Юлия Левочкина ("Оппозиционная платформа - За жизнь").
Таким образом Украина сможет хотя бы частично участвовать в работе сессии ПАСЕ после того, как в Верховной раде официально озвучили решение не представлять на рассмотрение секретариата ассамблеи полномочия новой украинской делегации, которая уже сформирована в украинском парламенте.
Как заявила глава новой делегации Елизавета Ясько ("Слуга народа"), таким способом Киев выразил свой протест против безусловного возвращения делегации России в ПАСЕ, которое поддержало большинство депутатов ассамблеи во время голосования на июньской сессии. Согласно регламенту ПАСЕ, если полномочия новой делегации не были поданы в секретариат ассамблеи, то в таком случае в силе остаются полномочия членов старой делегации, и они имеют право принимать участие в работе сессии.
Формат с дипломатическим подтекстом
"Принять участие в работе сессии в таком формате было решено для того, чтобы подать четкий дипломатический сигнал, что возвращение России в ПАСЕ было большой ошибкой и ударом по авторитету СЕ, но в тоже время украинская позиция должна звучать на этой сессии, потому что на ней будут рассматриваться важные для нас вопросы", - рассказал DW Алексей Гончаренко, который вошел и в состав новой делегации.
Он убежден, что присутствие на сессии отдельных членов из старой делегации позволит защитить интересы Украины. Отдельно Гончаренко подчеркнул, что украинские депутаты не будут принимать участие в официальных праздничных мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы, которые пройдут в рамках октябрьской сессии ПАСЕ.
Представителям бывшей украинской делегации стоит ехать на нынешнюю сессию хотя бы ради того, что на комитете ПАСЕ будет рассматриваться проект доклада о нарушениях прав крымских татар в Крыму, считает модератор аналитической группы Geostrategy, профессор Сергей Даниленко. "Участием в этом обсуждении мы подтвердим принцип "ничего об Украине без Украины", - отметил он.
Эксперт также отмечает, что после обмена заключенными между Киевом и Москвой "в ассамблее найдется много желающих говорить о потеплении в украинско-российских отношениях, оправдывающих тем самым снятие санкций с России в ПАСЕ". "Наши депутаты должны продвигать тезис о том, что это не потепление, а вынужденная реакция РФ на длительное международное давление и на соответствующее решение Международного трибунала по морскому праву", - отметил Даниленко.
Непонятный статус украинских депутатов в ПАСЕ
Бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев ("Европейская солидарность") критикует решение комитета Верховной рады. "Я не очень разделяю политику "ни туда, ни сюда". Хотя бойкот сессии оправдан после позора ассамблеи, которая с нарушением всех принципов и ценностей вернула РФ в ПАСЕ, однако решение о составе новой украинской делегации уже принято, поэтому я не совсем понимаю реальный статус тех, кто поедет на сессию", - отметил Арьев в комментарии DW.
Он также напомнил, что Венецианская комиссия еще не вынесла своего решения по поводу обращения регламентного комитета ПАСЕ, касающегося легитимности российских депутатов, избранных с учетом голосов жителей аннексированного Крыма. "Прийти и сидеть в зале рядом с российскими депутатами я считаю очень преждевременным", - отметил Арьев, подчеркнув, что он лично отказался от предложения поехать в Страсбург.
Бойкот ПАСЕ не принесет Украине плюсов
Решение об ограничении участия Украины в работе ПАСЕ - временное и сугубо техническое, считает Сергей Даниленко. Ведь, согласно регламенту ассамблеи, перед началом каждой январской сессии парламенты всех стран-членов СЕ должны прислать в секретариат ассамблеи письмо-заявку на участие в работе ПАСЕ своих делегаций. Если такое письмо не будет направлено, страна потеряет право на участие в ПАСЕ на весь последующий год. Так что Украина должна определиться.
"По этому поводу у нас есть две позиции. Жесткий бойкот: раз в ПАСЕ вернули Россию, то там не будет Украины. Либо мы должны продолжать защищать национальные интересы всеми средствами, которыми располагает ассамблея", - объяснил Алексей Гончаренко и заметил, что является сторонником второй позиции.
По его мнению, главная ценность ПАСЕ "в том, что к работе в ней привлечены парламентарии 47 стран, напрямую причастных к формированию внешней политики, а следовательно она является важной международной платформой для донесения позиции Украины". "Не думаю, что игнорирование ПАСЕ будет уместным и принесет нам какие-то плюсы", - считает депутат.
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