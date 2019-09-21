 Участие Украины в сессии ПАСЕ: делегации не будет, но депутаты поедут | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.09.2019

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Европа

Участие Украины в сессии ПАСЕ: делегации не будет, но депутаты поедут

Новая украинская делегация в ПАСЕ не будет участвовать в сессии ассамблеи. В Страсбург поедут депутаты из прежнего состава. Эксперты считают такое решение правильным, но временным.

На заседании в ПАСЕ

На октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая начнется в Страсбурге 30 октября, защищать украинские интересы и координировать последующие действия с коллегами по ассамблее будут пятеро депутатов, которые входили в состав делегации от Верховной рады предыдущего созыва. Как стало известно DW из собственных источников, в Страсбург поедут Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский ("Европейская солидарность"), Сергей Соболев и Сергей Власенко ("Батькивщина"), Юлия Левочкина ("Оппозиционная платформа - За жизнь"). 

Таким образом Украина сможет хотя бы частично участвовать в работе сессии ПАСЕ после того, как в Верховной раде официально озвучили решение не представлять на рассмотрение секретариата ассамблеи полномочия новой украинской делегации, которая уже сформирована в украинском парламенте.

Как заявила глава новой делегации Елизавета Ясько ("Слуга народа"), таким способом Киев выразил свой протест против безусловного возвращения делегации России в ПАСЕ, которое поддержало большинство депутатов ассамблеи во время голосования на июньской сессии. Согласно регламенту ПАСЕ, если полномочия новой делегации не были поданы в секретариат ассамблеи, то в таком случае в силе остаются полномочия членов старой делегации, и они имеют право принимать участие в работе сессии.

Формат с дипломатическим подтекстом

"Принять участие в работе сессии в таком формате было решено для того, чтобы подать четкий дипломатический сигнал, что возвращение России в ПАСЕ было большой ошибкой и ударом по авторитету СЕ, но в тоже время украинская позиция должна звучать на этой сессии, потому что на ней будут рассматриваться важные для нас вопросы", - рассказал DW Алексей Гончаренко, который вошел и в состав новой делегации.

Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко

Он убежден, что присутствие на сессии отдельных членов из старой делегации позволит защитить интересы Украины. Отдельно Гончаренко подчеркнул, что украинские депутаты не будут принимать участие в официальных праздничных мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы, которые пройдут в рамках октябрьской сессии ПАСЕ.

Представителям бывшей украинской делегации стоит ехать на нынешнюю сессию хотя бы ради того, что на комитете ПАСЕ будет рассматриваться проект доклада о нарушениях прав крымских татар в Крыму, считает модератор аналитической группы Geostrategy, профессор Сергей Даниленко. "Участием в этом обсуждении мы подтвердим принцип "ничего об Украине без Украины", - отметил он.

Эксперт также отмечает, что после обмена заключенными между Киевом и Москвой "в ассамблее найдется много желающих говорить о потеплении в украинско-российских отношениях, оправдывающих тем самым снятие санкций с России в ПАСЕ". "Наши депутаты должны продвигать тезис о том, что это не потепление, а вынужденная реакция РФ на длительное международное давление и на соответствующее решение Международного трибунала по морскому праву", - отметил Даниленко.

Непонятный статус украинских депутатов в ПАСЕ  

Бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев ("Европейская солидарность") критикует решение комитета Верховной рады. "Я не очень разделяю политику "ни туда, ни сюда". Хотя бойкот сессии оправдан после позора ассамблеи, которая с нарушением всех принципов и ценностей вернула РФ в ПАСЕ, однако решение о составе новой украинской делегации уже принято, поэтому я не совсем понимаю реальный статус тех, кто поедет на сессию", - отметил Арьев в комментарии DW.

Владимир Арьев

Владимир Арьев

Он также напомнил, что Венецианская комиссия еще не вынесла своего решения по поводу обращения регламентного комитета ПАСЕ, касающегося легитимности российских депутатов, избранных с учетом голосов жителей аннексированного Крыма. "Прийти и сидеть в зале рядом с российскими депутатами я считаю очень преждевременным", - отметил Арьев, подчеркнув, что он лично отказался от предложения поехать в Страсбург.

Бойкот ПАСЕ не принесет Украине плюсов

Решение об ограничении участия Украины в работе ПАСЕ - временное и сугубо техническое, считает Сергей Даниленко. Ведь, согласно регламенту ассамблеи, перед началом каждой январской сессии парламенты всех стран-членов СЕ должны прислать в секретариат ассамблеи письмо-заявку на участие в работе ПАСЕ своих делегаций. Если такое письмо не будет направлено, страна потеряет право на участие в ПАСЕ на весь последующий год. Так что Украина должна определиться.

Контекст

Народный депутат Верховной рады Владимир Арьев в беседе с DW объяснил, почему Украина откажется от участия в ПАСЕ, если с делегации обновленной Госдумы РФ будут сняты санкции в ассамблее. (13.09.2016)

Киев отреагировал на возвращение России в ПАСЕ отказом от участия в работе этой организации. По словам депутата Рады Яременко, у страны нет другой возможности выразить свой протест. (21.09.2019)

Отказавшись от работы в ПАСЕ, Киев потеряет возможность напрямую говорить парламентариям других стран о российской агрессии на Украине, считает докладчица ПАСЕ Кристина Зеленкова. (15.09.2016)

"По этому поводу у нас есть две позиции. Жесткий бойкот: раз в ПАСЕ вернули Россию, то там не будет Украины. Либо мы должны продолжать защищать национальные интересы всеми средствами, которыми располагает ассамблея", - объяснил Алексей Гончаренко и заметил, что является сторонником второй позиции.

По его мнению, главная ценность ПАСЕ "в том, что к работе в ней привлечены парламентарии 47 стран, напрямую причастных к формированию внешней политики, а следовательно она является важной международной платформой для донесения позиции Украины". "Не думаю, что игнорирование ПАСЕ будет уместным и принесет нам какие-то плюсы", - считает депутат.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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