Уход за престарелыми в ФРГ: "серые зоны", высокие цены, поле для мошенников

Правительство Германии хочет ликвидировать "серые зоны" в сфере ухода за пожилыми людьми, существование которых ставит немецких пенсионеров и обслуживающих их людей в юридически неясное положение. Об этом сообщил Немецко-польский центр общественного права и экологических сетей (GPPLEN) - институт, совместно основанный в 2009 году немецким Технологическим университетом в Бранденбурге и польским университетом во Вроцлаве.

Пожилые люди, которые не хотят жить в домах престарелых, зачастую вынуждены обращаться в агентства по найму персонала из Восточной Европы или искать сиделок самостоятельно. В результате и старики, и те, кто за ними ухаживают, нередко вынуждены заключать полулегальные, а порой и нелегальные соглашения. Сиделкам приходится соглашаться на работу по тарифу "неполной занятости" (миниджоб), включающему в себя социальную поддержку государства, или фиктивный статус "самостоятельного предпринимателя", который позволяет работать в Германии.

В сфере ухода за пожилыми людьми в ФРГ заняты тысячи жителей Восточной Европы

"Не существует ни каких-либо правовых стандартов, ни стандартных контрактов, которые могли бы обеспечить юридическую безопасность немецких клиентов, а также агентств по подбору персонала и наемных работников, - говорит директор GPPLEN Лотар Кнопп (Lothar Knopp). - В результате возникает "серая зона" между законом и беззаконием".

Обитатели домов престарелых остаются без присмотра

Нехватка рабочей силы в Германии превратилась в насущную проблему в тот момент, когда стало очевидно: из-за недостатка персонала в домах престарелых их обитатели часто лишены должного присмотра. В настоящее время в сфере ухода за больными и пожилыми людьми остаются вакантными около 36 тысяч рабочих мест, почти половина из них приходится на персонал по уходу в домах престарелых.

Население Германии быстро стареет, поэтому ожидается, что в последующие годы недостаток квалифицированного персонала в этой отрасли будет ощущаться еще острее: к концу 2015 года число жителей Германии, нуждающихся в уходе, составляло 2,9 млн человек, до 2060 года эта цифра, по прогнозам, увеличится до 4,5 млн человек.

Новые рынки поиска персонала

Одной из самых существенных проблем для пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе, является цена: введение в 2015 году минимальной заработной платы повысило среднюю стоимость услуг по уходу от 1600 до 2000 евро в месяц. При этом правительство Германии так и не подняло размер государственных пособий по уходу, и не предложило людям, которые в нем нуждаются, никаких дополнительных льгот. "Политики должны, наконец, ввести в действие финансовые механизмы, которые сделали бы уход на дому доступным", - говорит Лотар Кнопп.

Модель домашнего ухода позволяет немецким пенсионерам по прежнему жить у себя дома

Компания Promedica Plus - европейский лидер услуг по уходу за пожилыми людьми и поиску соответствующего персонала из стран Восточной Европы. Как говорит генеральный директор компании Даниэль Хаберкорн (Daniel Haberkorn), модель домашнего ухода позволяет от 250 до 300 тыс. пожилых людей по-прежнему жить у себя дома, а многим жителям Восточной Европы зарабатывать за границей от 1500 евро в месяц. (Для сравнения, средняя зарплата в Польше немногим превышает 1000 евро. - Ред.)

Иностранные сиделки для немецких пенсионеров

Хаберкорн признает, что данная система ведет к тому, что в итоге персонала по уходу за пожилыми людьми лишаются эти восточноевропейские страны - в первую очередь, Польша. Однако, по словам руководителя польского филиала компании Роберта Шимчака, пенсии в Польше настолько низки, что многие старики просто не могут позволить себе нанять сиделку.

"Традиционно во многих странах Восточной Европы за пожилыми людьми присматривают их дети или внуки, - рассказывает Шимчак. - Они забирают к себе своих престарелых родственников и пытаются совместить заботу о них со своей обычной работой. И если в Германии возникают дискуссии о недостатке персонала по уходу за пожилыми людьми, в Польше этот вопрос не стоит как таковой. В стране не ведется никаких дискуссий по этому поводу".

Однако же отчет правительства Польши, опубликованный еще в 2014 году, показал, что в ближайшее десятилетие страна может столкнуться с той же проблемой, что и Германия: старением населения и недостатком персонала по уходу.

Все больше пожилых людей в Германии нуждаются в уходе

В ФРГ нехватка рабочей силы в сфере ухода за пожилыми людьми была признана настолько серьезной проблемой, что в июле канцлер страны Ангела Меркель (Angela Merkel) даже посетила дом престарелых в немецком городе Падеборне.

Этот сегмент рабочего рынка имеет печальную репутацию отрасли, в которой загруженность персонала сочетается с низкой оплатой труда, что еще больше усложняет поиск сотрудников.

По данным Федерального статистического ведомства, после трех лет обучения квалифицированный персонал по уходу получает 18 евро в час брутто, в то время средняя заработная плата по Германии составляет 22 евро в час.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения ФРГ в интервью DW заявил, что привлечение из-за рубежа "специалистов по уходу является одним из краеугольных камней новой концепции правительства по решению проблемы с нехваткой и долгосрочным укомплектованием персонала". Он добавил, что Минздрав вместе с другими министерствами работает над тем, чтобы ускорить процесс признания иностранных дипломов о квалификации и выдачи вида на жительство.

Поле деятельности для мошенников

Из-за отсутствия жестких законодательных рамок отрасль по уходу, предполагающая привлечение персонала из-за рубежа, остается полем деятельности для организованной преступности. В последние годы участились сообщения о махинациях в сфере ухода за стариками и больными, когда фирмы по сговору с пациентами и врачами выставляли больничным кассам счета за услуги, которые тем на самом деле не оказывались.

В начале 2018 года немецкие СМИ сообщили о раскрытии махинаций с участием медицинской "русской мафии" - девяти выходцев из России и Украины, которые, по оценкам следствия, нанесли государству ущерб на сумму не менее 8,5 млн евро. Суд же после 32 дней процесса признал доказанной сумму, как минимум, в 4,7 млн и постановил взыскать с осужденных в общей сложности около 1,8 млн евро.

Судьи сочли при этом, что совершению преступлений способствовало отсутствие достаточного контроля за услугами по уходу со стороны государства. "Чтобы впредь подобные проблемы не возникали, необходимо жесткое регулирование этого сегмента рынка", - уверен директор Немецко-польского центра общественного права и экологических сетей (GPPLEN) Лотар Кнопп.

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