 Уходит, но не сдается: что пообещал Порошенко после поражения на выборах | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.04.2019

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Украина

Уходит, но не сдается: что пообещал Порошенко после поражения на выборах

Несмотря на поражение на президентских выборах, Петр Порошенко останется в политике. В его штабе анализируют ошибки и уже начали подготовку к парламентским выборам. Репортаж DW.

Петр Порошенко выступает в своем избирательном штабе после оглашения результатов экзитпола

Петр Порошенко выступает в своем избирательном штабе после оглашения результатов экзитпола

В штабе Петра Порошенко весь день 21 апреля предчувствовали разочарование. В ожидании результатов Национального экзитпола все подчеркнуто любезно улыбались, комментировали явку избирателей, рассказывали о вере в победу, хотя победного блеска в глазах не было ни у кого. Выступавшие на сцене штаба политики, эксперты и волонтеры с энтузиазмом рассказывали о достижениях Порошенко и его команды за последние пять лет, но и они, похоже, осознавали, что поражение действующего президента на выборах неизбежно.

Порошенко уходит в оппозицию

Обнародованные вечером первые результаты Национального экзитпола подтвердили эти предчувствия: Владимир Зеленский набрал 73,2 процента голосов избирателей, а Петр Порошенко - только 25,3 процента. Несмотря на низкий результат, сторонники Порошенко, собравшиеся в пресс-центре штаба, встретили его аплодисментами. По пути к сцене он улыбался и жал всем руки. "Никогда не сдавайся. Не сдавайся ни в большом, ни в малом, ни в значительном, ни в мелком, если это не противоречит чести и здравому смыслу", - начал свою речь Порошенко, процитировав Уинстона Черчилля.

Петр Порошенко с супругой Мариной на избирательном участке

Петр Порошенко с супругой Мариной на избирательном участке

Он поблагодарил за поддержку свою семью, команду и избирателей, которые за него голосовали, и объявил, что уходит в оппозицию. "Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную. Но наша страна от этого только выиграет", - заверил со сцены Порошенко. Он пообещал позвонить победителю президентской гонки Владимиру Зеленскому и в дальнейшем помогать сопернику, не имеющему политического опыта. 

Россия остается врагом номер один

Со сцены Порошенко рассказал о своих планах в политике, пообещав отстаивать достижения своего президентства. Прежде всего, речь зашла о безвизовом режиме с Евросоюзом. По словам Порошенко, некоторые члены Конституционного суда планируют признать неконституционным электронное декларирование, которое было главным условием безвиза. Он также заявил, что планирует защищать украинскую армию, украинский язык, курс Украины на членство в ЕС и НАТО и православную церковь Украины. Кроме того, в его планах борьба за продолжение санкций в отношении России.

Порошенко заверил, что его команда будет "противостоять планам Кремля сформировать лояльное для себя большинство во время парламентских выборов", которые намечены на октябрь. "И это еще одна причина, почему я должен остаться в политике и защищать государство", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский радуется победе на президентских выборах

Владимир Зеленский радуется победе на президентских выборах

После этого Порошенко на английском языке обратился к международным партнерам, призвав их поддержать евроатлантический курс Украины с учетом неопределенной ситуации, сложившейся из-за победы Владимира Зеленского на выборах. "Мы видим очень большой знак вопроса относительно курса Украины в ЕС и НАТО, - отметил действующий президент. - Мы понимаем, что в Кремле могут сейчас радоваться результатам выборов, поскольку могут считать, что, когда к власти придет новый неопытный президент, Украина попадет в сферу влияния России".

Контекст

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В ответ на заявления Порошенко его соратники аплодировали стоя и кричали "спасибо". Впрочем, не все были в штабе во время его выступления после поражения на выборах. Среди собравшихся не оказалось ни премьер-министра Владимира Гройсмана, ни спикера парламента Андрея Парубия, ни генпрокурора Юрия Луценко.

Работа над ошибками будет

Некоторые депутаты и министры, пришедшие поддержать Порошенко, признавали, что их команда допустила одну главную ошибку: они мало общались с избирателями на доступном им языке. Так считает, к примеру, депутат Верховной Рады и член фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Владимир Арьев. Именно недочеты в информационной политике, по его мнению, и привели к провальным результатам на выборах.

Правда, работа над ошибками уже запланирована, заверил Арьев в интервью DW, добавив, что в ближайшие месяцы до выборов в Верховную раду его фракция будет активно защищать достижения Порошенко. Он также отметил, что фракция БПП будет поддерживать в парламенте инициативы нового президента, но не все. Он пообещал, что инициативы, направленные "на возвращение олигархов, которые вкладывались в проект "Зеленский" встретят "безумное сопротивление с нашей стороны".

В команде Петра Порошенко уверяют, что "утерли слезы" и уже начали готовиться к парламентским выборам. Те, кто остался с Порошенко осознают, что теперь единственный шанс защитить свои достижения за пять лет - это с максимальным результатом выиграть выборы в Верховную раду.

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    Автор: Ута Штайнвер


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