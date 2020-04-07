Ухань после карантина (фотогалерея)

В китайском Ухане, где были зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19, эпидемия, похоже, побеждена. Через три месяца после введения в городе снимают карантин. Смотрите фото в галерее DW.
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