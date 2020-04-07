 Ухань после карантина (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 07.04.2020

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Мир

Ухань после карантина (фотогалерея)

В китайском Ухане, где были зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19, эпидемия, похоже, побеждена. Через три месяца после введения в городе снимают карантин. Смотрите фото в галерее DW.

  • Полиция разбирает защитные заграждения

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    В Ухане снимают карантин

    С 8 апреля китайские власти снимают карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

  • Люди в защитных костюмах нац лицах Уханя

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Обнадеживающие цифры

    За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

  • Танцующие жители Уханя

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Настоящий повод для радости

    Ухань находился в условиях жесткого карантина более трех месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу. На фото - жители Уханя радуются отмене карантина.

  • Железнодорожный вокзал в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение

    Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. В ближайшие часы из Уханя начнут ходить поезда и можно будет улететь на самолете, восстановится автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом

  • Китайские рабочие на производстве

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Производство постепенно вновь запускается

    Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

  • Проверка пассажиров, прибывающих в Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Опасность еще не миновала

    Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

  • Смартфон

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Зеленый для всех

    Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

  • Женщина в защитной маске

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    У жителей Уханя появилась надежда

    После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

  • Китайские врачи и минута молчания в память о погибших от коронавируса

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Минута молчания в память о погибших

    4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

  • Врач Ли

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Герои, о которых будут помнить

    Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

  • Закрытый Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Нужно время, чтобы прийти в себя

    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


  • Полиция разбирает защитные заграждения

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    В Ухане снимают карантин

    С 8 апреля китайские власти снимают карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

  • Люди в защитных костюмах нац лицах Уханя

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Обнадеживающие цифры

    За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

  • Танцующие жители Уханя

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Настоящий повод для радости

    Ухань находился в условиях жесткого карантина более трех месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу. На фото - жители Уханя радуются отмене карантина.

  • Железнодорожный вокзал в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение

    Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. В ближайшие часы из Уханя начнут ходить поезда и можно будет улететь на самолете, восстановится автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом

  • Китайские рабочие на производстве

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Производство постепенно вновь запускается

    Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

  • Проверка пассажиров, прибывающих в Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Опасность еще не миновала

    Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

  • Смартфон

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Зеленый для всех

    Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

  • Женщина в защитной маске

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    У жителей Уханя появилась надежда

    После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

  • Китайские врачи и минута молчания в память о погибших от коронавируса

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Минута молчания в память о погибших

    4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

  • Врач Ли

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Герои, о которых будут помнить

    Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

  • Закрытый Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Нужно время, чтобы прийти в себя

    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


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  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Контекст

Карантин в китайском Ухане предотвратил 700 тысяч заражений коронавирусом

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Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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