 Ухань закрыт: местные жители о ситуации в городе под карантином | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 23.01.2020

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Мир

Ухань закрыт: местные жители о ситуации в городе под карантином

Впервые в истории под карантином город с населением в 11 млн человек. Жители Уханя обеспокоены возможной нехваткой продуктов и мест в клиниках в связи с распространение нового коронавируса.

Очередь в супермаркете в Ухане, 23 января 2020 года

Очередь в супермаркете в Ухане, 23 января 2020 года

Власти КНР в четверг, 23 января, приняли решительные меры для того, чтобы остановить стремительное распространение нового коронавируса. Впервые в истории было перекрыто транспортное сообщение с городом с населением 11 млн человек - Уханем, а также с расположенным в 70 км от него городом Хуанган, где проживает 7,5 млн человек.

Транспортное сообщение с Уханем прервано

Ухань является одним из ведущих промышленных и транспортных узлов Китая, и, по словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), постановка под карантин населенного пункта такого размера является до сих пор "неизвестным науке шагом". По размерам и числу жителей Ухань сравним с Лондоном.

Закрытый железнодорожный вокзал в Ухане

Закрытый железнодорожный вокзал в Ухане

Транспортное сообщение было прервано в четверг утром, когда полиция и военнослужащие перекрыли доступ пассажирам на железнодорожные вокзалы Уханя. Большинство авиарейсов были также отменены. В полдень были перекрыты шоссе, ведущие из города. Согласно данным посольства Германии в Пекине, в закрытом городе сейчас находится около 50 немецких граждан.

"Городской транспорт не работает", - рассказал DW по телефону один из местных жителей. - "Когда мой отец пошел в магазин за продуктами, все уже было продано. В итоге большинство горожан решили никуда не уезжать из Уханя".

Другой житель города рассказал DW, что городские поликлиники и больницы переполнены уже в течение нескольких недель. Большинство пришедших - это люди, обеспокоенные тем, являются ли обнаруженные ими у себя симптомы предвестниками нового коронавируса. "Все было переполнено, в карантинной зоне не было мест, так что пациентов с неявными симптомами отправляли обратно и просили устроить карантин дома", - сообщил DW этот житель Уханя.

Скорая на улицах Уханя, 22 января 2020 года

"Скорая" на улицах Уханя, 22 января 2020 года

Еще одна жительница города считает, что реальное число заразившихся и умерших выше официальных цифр. "Многие пожилые горожане не отнеслись к сообщениям о вирусе серьезно и первое время отказывались носить медицинские маски", - говорит она.

Контекст

Вспышка не известного ранее вируса, вызывающего тяжелую пневмонию, началась еще в конце 2019 года. Основные факты об этом заболевании и об исходящей от него опасности - у DW. (22.01.2020)

Из-за распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, власти столицы КНР отменили массовые мероприятия по случаю Китайского нового года. Вслед за Уханем изолирован второй крупный город. (23.01.2020)

Власти КНР не скрывают информацию о вирусе

Решительность китайских властей в этот раз объясняется среди прочего тем, что ими усвоен урок пандемии атипичной пневмонии, вызванной в 2002 году коронавирусом SARS. Тогда власти пошли по пути замалчивания проблемы, что привело к быстрому распространению вируса и гибели более 800 человек.

На этот раз действия властей прямо противоположенные: о борьбе с новым вирусом сообщают практически во всех выпусках местных теленовостей. Ранее лидеры Коммунистической партии Китая обратились к региональным руководителям с призывом максимально полно информировать о ходе эпидемии и не ставить достижение политических целей выше здоровья населения.

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    Автор: Инга Ваннер, София Вагнер


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