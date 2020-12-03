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Как в масштабах огромной страны обеспечить сначала массовое производство, а потом и доставку препарата, температура хранения которого очень низкая?
Дознавательница обвинила троих начальников в групповом изнасиловании на рабочем месте. После обвинений полицейских уволили. Теперь суд назначил им от 6 до 7 лет лишения свободы.
У российского писателя и журналиста Быкова пока нет версий, чем было вызвано его отравление. По его словам, он не страдает от гипертонии и диабета и не злоупотреблял алкоголем.
После госпитализации известный писатель и публицист Дмитрий Быков был помещен в медикаментозную кому. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Диагноз "инсульт" не подтвердился.
Неизвестные забросали яйцами вход в избирательный штаб Алексея Навального в Уфе. Сотрудники штаба обратились по данному инциденту в полицию.
Прибытие Навального в Уфу сопровождалось акцией на вокзале города, которую полиция, несмотря на "вопиющее нарушение порядка", даже не попыталась пресечь, сообщил оппозиционер.
На несанкционированном митинге против "пакета Яровой" в Петербурге задержаны два человека. Согласованные акции прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе и других городах. В Москве митинг перенесен.
Президент России собрал в Уфе лидеров самых влиятельных незападных стран. Смогла ли Россия набрать дополнительные экономические и политические очки?
Россия и Китай используют противостояние с Западом в своих интересах, тогда как у остальных стран группы БРИКС нет ни малейшего желания к подобной конфронтации, считает Кристиан Триппе.
Греция запросила у ЕС свыше 50 млрд евро финансовой помощи. Папа римский попросил Америку простить католическую церковь.
Пять стран БРИКС - это сорок процентов населения планеты. Пытаясь сплотить их вокруг себя, в Москве надеются показать, что Путин - не в изоляции. Насколько едины в своих целях страны БРИКС?
Как пережить подобную утрату? - вот главный вопрос, который задают авторы постановки, посвященной погибшим в авиакатастрофе детям. Музыку к балету написал Андрей Парфенов.
Учредительное собрание регионального отделения оппозиционной партии "Народ за демократию и справедливость" состоялось в Уфе, несмотря на многократные попытки властей его сорвать.
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