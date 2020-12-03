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Уфа

Прививка от Путина: как в России начинают массовую вакцинацию. DW Новости (03.12.2020) 03.12.2020

Как в масштабах огромной страны обеспечить сначала массовое производство, а потом и доставку препарата, температура хранения которого очень низкая?
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

В Уфе трое экс-полицейских осуждены за изнасилование коллеги на работе 26.12.2019

Дознавательница обвинила троих начальников в групповом изнасиловании на рабочем месте. После обвинений полицейских уволили. Теперь суд назначил им от 6 до 7 лет лишения свободы.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 24, 2012. Journalist Dmitry Bykov at a meeting of the organising committee for a mass opposition protest which is scheduled to be held on February 4, 2011, a month before Russia's presidential election. (Photo ITAR-TASS / Alexandra Krasnova) |

Дмитрий Быков считает причиной своей госпитализации отравление 26.04.2019

У российского писателя и журналиста Быкова пока нет версий, чем было вызвано его отравление. По его словам, он не страдает от гипертонии и диабета и не злоупотреблял алкоголем.
SEPTEMBER 20, 2015. MOSCOW, RUSSIA. Russian writer Dmitry Bykov speaks at a Russian opposition rally in Moscow s Maryino District. The rally calls for a change of Russia s ruling powers. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00E14C (c) Imago/Tass/A. Geodakyan

Состояние госпитализированного Дмитрия Быкова оценивается как стабильно тяжелое 17.04.2019

После госпитализации известный писатель и публицист Дмитрий Быков был помещен в медикаментозную кому. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Диагноз "инсульт" не подтвердился.
Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und seine Frau Julia nehmen am 26.02.2017 in Moskau (Russland) an einem Gedenkmarsch für den ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemzow teil. Nemzow wurde am 27.02.2015 in Moskau von einem unbekannten Täter erschossen. Foto: Ivan Sekretarev/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Штаб Навального в Уфе забросали яйцами 04.04.2017

Неизвестные забросали яйцами вход в избирательный штаб Алексея Навального в Уфе. Сотрудники штаба обратились по данному инциденту в полицию.
Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und seine Frau Julia nehmen am 26.02.2017 in Moskau (Russland) an einem Gedenkmarsch für den ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemzow teil. Nemzow wurde am 27.02.2015 in Moskau von einem unbekannten Täter erschossen. Foto: Ivan Sekretarev/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Навальный открыл избирательный штаб в Уфе 04.03.2017

Прибытие Навального в Уфу сопровождалось акцией на вокзале города, которую полиция, несмотря на "вопиющее нарушение порядка", даже не попыталась пресечь, сообщил оппозиционер.
Fotolia #43500716 © Schlierner - Fotolia.com

В городах России прошли акции протеста против "пакета Яровой" 26.07.2016

На несанкционированном митинге против "пакета Яровой" в Петербурге задержаны два человека. Согласованные акции прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе и других городах. В Москве митинг перенесен.

Что заработал Путин на саммитах в Уфе - Геофактор, 10.07.2015 10.07.2015

Президент России собрал в Уфе лидеров самых влиятельных незападных стран. Смогла ли Россия набрать дополнительные экономические и политические очки?
09.07.2015 Russian President Vladimir Putin (L) talks with Indian Prime Minister Narendra Modi (C) as they walk for a meeting followed by (R-L) Brazil's President Dilma Rousseff, Chinese President Xi Jinping and South African President Jacob Zuma during the BRICS Summit in Ufa, Russia, July 9, 2015. Ufa is hosting the BRICS and the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summits from July 9-10. REUTERS/Sergei Karpukhin

Комментарий: Странам БРИКС недостает общих ценностей 10.07.2015

Россия и Китай используют противостояние с Западом в своих интересах, тогда как у остальных стран группы БРИКС нет ни малейшего желания к подобной конфронтации, считает Кристиан Триппе.

Геофактор коротко: 10.07.2015 15:00 (мск) 10.07.2015

Греция запросила у ЕС свыше 50 млрд евро финансовой помощи. Папа римский попросил Америку простить католическую церковь.

Заменит ли группа БРИКС Кремлю G7 - Геофактор, 08.07.2015 08.07.2015

Пять стран БРИКС - это сорок процентов населения планеты. Пытаясь сплотить их вокруг себя, в Москве надеются показать, что Путин - не в изоляции. Насколько едины в своих целях страны БРИКС?
Jugendliche stellen am Sonntag (01.07.2012) in Überlingen-Brachenreuthe (Bodenseekreis) während einer Gedenkfeier Kerzen für die Opfer des Flugzeugabsturzes vor zehn Jahren in Form einer Spirale auf. 71 Menschen fanden bei der Flugzeugkollision im Jahr 2002 nahe Überlingen am Bodensee den Tod, darunter mehrere Dutzend Schulkinder. An diesem Tage jährt sich die Flugzeugkollision bei Überlingen zum zehnten Mal. Foto: Tobias Kleinschmidt dpa/lsw

Балет высокой скорби в память о трагедии над Боденским озером покажут в ФРГ 13.03.2013

Как пережить подобную утрату? - вот главный вопрос, который задают авторы постановки, посвященной погибшим в авиакатастрофе детям. Музыку к балету написал Андрей Парфенов.
Russia's ex-Prime Minister Mikhail Kasyanov speaks at his Moscow press conference on February 27, 2006. Mikhail Kasyanov has officially announced his intention to build a new political movement. Foto: Mikhail Fomichev +++(c) dpa - Report+++

Властям не удалось сорвать в Уфе собрание партии Касьянова 28.10.2007

Учредительное собрание регионального отделения оппозиционной партии "Народ за демократию и справедливость" состоялось в Уфе, несмотря на многократные попытки властей его сорвать.