 Условный полуфинал ″Евровидения″ удался: спасибо фанатам! | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.05.2020

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Культура и стиль жизни

Условный полуфинал "Евровидения" удался: спасибо фанатам!

Первая часть "Чествования песен "Евровидения" - эрзац полуфинала конкурса, отмененного из-за коронавируса, была показана в Сети. Шоу стоило посмотреть из-за реакции фанатов. Репортаж DW.

Так организаторы анонсировали Чествования песен Евровидения

Что делать, если в эфирной сетке образовалась дыра и ее нужно закрыть? На спортивном телеканале Матч ТВ 9 мая можно, например, показать повтор финала Олимпиады-2018, в котором сборная олимпийских атлетов России одержала победу над хоккеистами Германии. Когда из-за пандемии коронавируса все соревнования отмены, так или иначе приходится прибегать к помощи архива. Европейский вещательный союз (ЕВС) и пул из трех телекомпаний Нидерландов - организаторы отмененного конкурса "Евровидение-2020" - решили иначе заполнить эфир и отдать дань уважения участникам из 41 страны, которых в этом году ждали в Роттердаме.

Онлайн-эксперимент вместо полуфиналов "Евровидения"

12 и 14 мая в этом голландском городе должны были состояться полуфиналы крупнейшего музыкального конкурса в мире. Альтернативой стали онлайн-концерты "Eurovision Song Celebration" ("Чествование песен "Евровидения"). Первый из них прошел на официальном  канале конкурса в YouTube вечером во вторник, 12 мая. Отбор участников соответствовал составу первого полуфинала "Евровидения-2020". В нем были фавориты отмененного конкурса - группы Little Big из России и The Roop из Литвы. Кроме них - белорусский дуэт Val, украинская группа Go_A и еще 13  исполнителей.

Выступление Little Big в Москве в феврале 2020 года

Выступление Little Big в Москве в феврале 2020 года

Решив провести своего рода эрзац-полуфиналы, Европейский вещательный союз пошел на рискованный эксперимент. Ведь в отличие от аналоговых времен видео с песнями конкурсантов уже давно выложены в Сети. Многие даже успели выучить их наизусть. Поэтому простой показ видеоклипов с песнями "Евровидения-2020" грозил обернуться фиаско.

По-настоящему новым для любителей конкурса стал только порядок выступления исполнителей. До этого жеребьевка определила только в какой части полуфинала должен был появиться конкурсант. Остальное решают продюсеры конкурса в зависимости от его драматургии. Но и разгадки этого замысла было мало для успеха. Эксперимент удался благодаря фанатам "Евровидения".

Фанаты сделали "Eurovision Song Celebration"

Во время эфира посты в чате выстреливали быстрее, чем автоматная очередь. Для того, чтобы понять клип какого исполнителя транслировался, можно было отключить звук и читать, если успеваешь, в поддержку чьей страны появлялись комментарии. Все этого напоминало размахивание флагами перед сценой "Евровидения". Ну чем не конкурс?! В неформальном соревновании фанатов победу одержали русскоязычные комментарии, будь то за Little Big ("Пошла жара") или The Roop ("Литва рулит"), белорусов из Val ("Мне нравится"), украинцев из Go_A ("Слава Украине!") или за Самиру Эфенди из Азербайджана ("Ох, бомба"). С русскоязычными постами по числу могли на равных тягаться только написанные на языке Шекспира.

Украинская группа Go_A

Украинская группа Go_A

Как водится, не обошлось без сомнительной, но и справедливой критики, например, в скучном формате показа видеоклипов или сожалений о том, что конкурса не будет и не будет голосования. Не на "пятерку" была и презентация. Жаль, что Янук Кельдерман вела шоу не в прямом эфире. Ее подводки, как и комментарии европейских ютуберов, были записаны заранее, а компьютерная графика напоминала плоды мучительных трудов начинающего видеоблогера.

Главное развлечение ждало зрителей в конце эфира, когда вместо традиционного повтора фрагментов из выступлений исполнителей были показы видео фанатов, снятые на песни условного первого полуфинала: под душем, на кухне или на крыльце дачи.

Кто бы прошел в финал "Евровидения-2020"?

Прошлое не знает сослагательного наклонения. Будущее, видимо, тоже. Невозможно предсказать, кто бы выиграл "Евровидение" в этом году, если бы конкурс состоялся. Но можно предположить, кто из 17 участников первого полуфинала прошел бы отбор. Так, в Германии 9 мая по окончании шоу, во время которого в эфире телеканала ONE были показы клипы всех участников, телезрители и жюри из 100 человек выбрали топ-10 нынешнего конкурса. Из первого полуфинала в эту десятку вошли Азербайджан, Литва, Мальта, Россия и Швеция.

В том, что это было бы именно так, сомневаться не приходится. Ставка России не на пафос, а на стильно прикалывающихся электро-поп-рейверов Little Big была по заслугам оценена и немецкими экспертами. The Roop из Литвы выступает с ними в одной весовой категории. Жизнерадостные мамочки (The Mamas) из Швеции уже имеют опыт успешного выступления на "Евровидении". В прошлом году в Тель-Авиве они были бэк-вокалистками Джона Лундвика, занявшего тогда на конкурсе пятое место. 17-летняя Дестини из Мальты в 2015 году выиграла детское "Евровидение". Впрочем, не это "золото" было бы залогом успеха, а мощный голос и сильная композиция. Азербайджан? За 12 лет участия в конкурсе эта страна только однажды не вышла в финал. И это вряд ли случилось бы с Самирой Эфенди.

Настоящего Евровидения со зрителями в зале придется ждать, как минимум, год. Финал конкурса в 2018 году в Лиссабоне

Настоящего "Евровидения" со зрителями в зале придется ждать, как минимум, год

Шансы Беларуси и Украины

В финале мы наверняка увидели бы Эден Алене из Израиля. Ей на славу удался танцевальный микс из трех жанров, исполненный на пяти языках. Хорошие шансы на выход в финал были бы и Go_A из Украины. У фолка, положенного на электро-бит, на конкурсе много ценителей, среди них и многолетний комментатор "Евровидения" на немецком телевидении Петер Урбан (Peter Urban).

Сложнее пришлось бы белорусскому дуэту VAL. Критики на сайте конкурса в Германии отметили, что после премьеры в 2017 году на "Евровидении" вновь прозвучала бы песня на белорусском языке. Да и к самой композиции они отнеслись благожелательно, однако не без сарказма "прошлись" по странному муляжу киборда клавишника Владислава Пашкевича, напомнившего им гладильную доску, и по головному убору солистки Валерии Грибусовой.

Но это сейчас вряд ли должно волновать VAL. Конкурс отменен, а вот вторая часть "Чествования песен "Евровидения" - условный второй полуфинал - состоится: на канале конкурса в YouTube в четверг, 14 мая, в 22 часа по московскому времени.

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    Автор: Анастасия Буцко


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