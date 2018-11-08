Усилится ли в Европарламенте влияние правых популистов?

Требовательные, решительные, уверенные в себе люди с улыбкой на лице: в последние несколько недель во всех странах-членах Евросоюза на граждан с плакатов взирают сотни кандидатов в депутаты Европарламента. Фасады домов, заборы и фонарные столбы пестрят предвыборными лозунгами. Не заметить их просто невозможно. Однако, несмотря на обилие предвыборной агитации, многие избиратели остаются к ней равнодушными.

Это вовсе неудивительно: с каждым годом все меньше европейцев могут четко заявить о том, что испытывают симпатии к конкретной партии. В прошлом в Германии существовало нечто вроде традиции, когда члены одной семьи на протяжении нескольких поколений голосовали за одну и ту же политическую силу.

"Против" вместо "за"

Сегодня же лишь небольшое количество избирателей готовы последовательно поддерживать какую-либо партию на всех уровнях, будь то выборы в Европарламент, национальный парламент или в органы местного самоуправления. Такая тенденция прослеживается не только в ФРГ, но и по всей Европе.

Представители правопопулистских партий из Финляндии, ФРГ, Италии и Дании вместе идут в Европарламент

В то же время среди европейцев растут протестные настроения. Об этом, помимо прочего, свидетельствуют результаты опроса, проведенного немецким Фондом имени Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) в 12 крупнейших странах ЕС. "Многие граждане больше не выбирают ту или иную партию, а голосуют против тех партий, которые им нравятся меньше всего", - поясняет соавтор исследования, сотрудник фонда Роберт Феркамп (Robert Vehrkamp).

По данным опроса, положительно к какой-либо партии в среднем относятся лишь около шести процентов избирателей. В то же время практически каждый второй европеец решительно настроен против одной или даже нескольких политических сил. Поэтому ожидается, что на предстоящих 26 мая выборах в Европарламент победит партия, которая пообещает максимальную защиту от тех своих конкурентов, чей успех граждане хотели бы не допустить в любом случае.

Правые популисты раскалывают ЕС

Но много ли среди европейцев тех, кто поддерживает правых популистов? Согласно опросу Фонда Бертельсмана, в целом в Европе доля граждан, симпатизирующих популистам и правым радикалам, не превышает 11 процентов. О том, насколько сильны подобные настроения в Германии, говорится в свежем докладе Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung).

Предвыборные плакаты партии "Альтернатива для Германии" в Оберхаузене

По данным исследования, крайне правых взглядов, как и в предыдущие годы, придерживается лишь небольшая часть населения ФРГ, а именно, 2,4 процента опрошенных. Однако ксенофобские настроения и исламофобия, на которые делают ставку правопопулистские партии, здесь по-прежнему широко распространены.

"Популистским партиям удалось за относительно короткий срок обеспечить себе стабильную электоральную базу", - признает Роберт Феркамп. При этом многие избиратели относятся к популистам крайне отрицательно. Проевропейские партии должны использовать эти настроениями для мобилизации своих потенциальных сторонников, подчеркивает исследователь.

Исход голосования во многом решит явка избирателей

В ходе исследования Фонда Бертельсмана было опрошено около 24 000 избирателей в Германии, Франции, Греции, Великобритании, Италии, Нидерландах, Австрии, Польше, Швеции, Дании, Испании и Венгрии. 68 процентов респондентов заявили, что намерены принять участие в выборах в Европарламент.

Таким образом, ожидается, что явка избирателей, которая на последних выборах в 2014 году составила всего 42,6 процента, значительно возрастет. В Германии о своем намерении проголосовать заявили целых 73 процента опрошенных.

"Явка будет иметь решающее значение для исхода выборов и будущего Европы", - отмечает председатель правления Фонда Бертельсмана Арт де Геус (Aart De Geus). Согласно исследованию фонда, сторонники евроскептиков, составляющие среди избирателей меньшинство, до сих пор голосовали более активно, чем проевропейски настроенные граждане, формирующие костяк электората. На этом фоне мобилизация последних является ключевым условием для того, чтобы в Европарламенте нового созыва партии с проевропейской позицией составляли работоспособное большинство.

Если же влияние правых популистов станет слишком сильным, то впредь достичь консенсуса в Европарламенте можно будет только при объединении традиционных партий в широкие коалиции - начиная от социалистов, левых, зеленых и социал-демократов и заканчивая христианскими демократами и консерваторами. Впрочем, весьма вероятно, что в этом случае все дискуссии ограничатся лишь спором с популистами о будущем объединенной Европы. В то же время большинству избирателей хотелось бы, чтобы в Европарламенте обсуждался широкий спектр волнующих их тем, отмечают в Фонде Бертельсмана.

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