Уроки "Русала": чему западные санкции научили российские компании

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) провело во вторник, 13 ноября, ежегодную конференцию в Москве. Одной из ключевых тем на ней стало влияние западных санкций на стратегию развития российских корпораций. По мнению большинства выступавших, санкции пока не являются главной угрозой для экономики России, однако определенные уроки из сложившейся ситуации крупнейшие компании, в том числе государственные, уже вынесли. Что это за уроки и как санкции влияют на экономические перспективы России, - в материале DW.

Несет ли опасность для РФ новый раунд международных санкций

Как заявил в начале конференции директор группы "Суверенные рейтинги" S&P Global Ratings Карен Вартапетов, агентство не ждет резкого ужесточения санкций в отношении России. По его словам, новые американские ограничения, скорее всего, затронут отдельных физических лиц, компании и не системно значимые банки. "Шоки от таких санкций Россия вполне способна абсорбировать", - заявил он. Несмотря на это, эксперты S&P ожидают в ближайшие три года гораздо более скромного роста экономики РФ по сравнению с тем, который прогнозируют российские власти.

Андрей Клепач

Если Минэкономразвития полагает, что рост ВВП в 2021 году может достичь 3,1%, то агентство устанавливает в качестве потолка 1,8%. Профильное министерство считает 3-процентный рост достижимым за счет увеличения инвестиций в основной капитал, эксперты S&P парируют, что капиталовложения будут ограничены недостатком предсказуемых правил игры и структурных реформ. "Долгосрочные тарифы, стабильная налоговая система, предсказуемое регулирование - вот чего не хватает российскому бизнесу", - полагает старший директор S&P Global Ratings Елена Ананькина.

По мнению большинства спикеров конференции, экономический рост России в принципе не стоит связывать с санкционным режимом. Ощутимо сказаться на развитии страны может лишь сочетание факторов - резкое снижение цен на нефть (ниже 50 долларов за баррель) плюс серьезное ужесточение санкций. Между тем, как отметил в ходе своего выступления главный экономист "Внешэкономбанка", бывший замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач, баррель едва ли упадет в цене ниже 60 долларов в 2019 году, санкции же будут лишь "бодрить". Правда, оговорился Клепач, "кого-то будут целенаправленно, штучно отстреливать".

Последствия "алюминиевых санкций"

Одной из таких целей оказалась весной этого года компания "Русал" Олега Дерипаски. В апреле США включили алюминиевый холдинг и другие компании бизнесмена в специальный список (SDN List), что означало заморозку активов и запрет транзакций в США и в долларах, а также поставило под удар контрагентов компаний во всем мире (на них могли быть обращены вторичные санкции). Эта история оказалась весьма неоднозначной, сообщил на конференции директор направления "Корпоративные рейтинги" агентства S&P Александр Грязнов.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему влияния санкций США на "Русал"

По его словам, она заставила проанализировать последствия и сделать выводы сразу несколько сторон. Причем, выводы оказались весьма конструктивными. Те, кто вводил санкции, задумался о том, стоит ли повторять этот эксперимент с другими компаниями подобного масштаба, констатирует Грязнов: "Цены на алюминий на мировом рынке выросли, волатильность повысилась. США увидели, как это влияет и на европейские, и американские компании, как переносятся сроки заключения контрактов. Так что это будет учитываться в случаях с другими крупными компаниями".

Что касается тех, на кого могут быть наложены санкции, то они уже сейчас, по наблюдению экспертов S&P, принимают превентивные меры: "В новых контрактах прописываются возможности альтернативных расчетов (уход от доллара), снижается прозрачность. Зачем, например, раскрывать контрагентов? Это большой риск. Крупные компании, в том числе государственные, начинают убирать эту информацию из документов. И понятно, почему", - сообщил аналитик агентства S&P.

"План Баркера" пока не сработал, но компании уже осторожничают

Еще одним выводом стало то, что, как показала практика, никакой прямой финансовой поддержки ни от государства, ни от азиатских банков, на которые в последние годы в России возлагались такие большие надежды, "Русал" не получил. Компания была вынуждена рассчитывать на себя, в результате чего возник так называемый "план Баркера" (по имени главы совета директоров "Русала" Грега Баркера). Согласно ему, Олег Дерипаска покинул совет директоров компании.

"До конца непонятно, работает ли механизм выхода из-под санкций при помощи снижения доли в совете. Но такой сценарий вполне реалистичен", - полагает Александр Грязнов. В целом же, по его словам, пока санкции заставляют российские компании применять более осторожный, консервативный подход в выстраивании своей стратегии, что уже несколько лет приводит к улучшению их показателей, в частности, к сокращению внешней задолженности.

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