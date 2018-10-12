 Ураган ″Лесли″ достиг берегов Португалии | Новости из Германии о Европе | DW | 14.10.2018

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Европа

Ураган "Лесли" достиг берегов Португалии

Опасные ветра, высокие волны и сильные дожди ожидаются в ряде городов Португалии и Испании, предупредил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Спасатель в португальском городе Каркавелуш в ожидании шторма

Спасатель в португальском городе Каркавелуш в ожидании шторма

Ураган "Лесли" достиг берегов Португалии. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США в воскресенье, 14 октября. В ряде городов Португалии и Испании, в том числе в Порту и Лиссабоне, ожидаются опасные ветра, высокие волны и сильные дожди.

Контекст

Большинство погибших - в штате Северная Каролина. Материальный ущерб уже превышает 17 миллиардов долларов. (18.09.2018)

Из-за урагана в Москве пострадали 12 человек, погибли один ребенок и один взрослый мужчина. Вечером в субботу ожидается новое усиление ветра. (21.04.2018)

Скорость ветра в этих населенных пунктах достигнет 110 километров в час, дожди могут привести к наводнениям. Ожидается, что к вечеру воскресенья мощность "Лесли" пойдет на спад.

В середине этой недели непогода уже обрушилась на Балеарские острова, в результате наводнения погибли как минимум 9 человек, 20 пропали без вести. Сильнее всего пострадал от шторма город Сант-Лоренс-дес-Кардассар в 60 километрах от Пальмы-де-Майорки.

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    Автор: Александра Елкина


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