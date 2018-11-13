 УПЦ МП отказалась от участия в создании автокефальной церкви в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 13.11.2018

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Украина

УПЦ МП отказалась от участия в создании автокефальной церкви в Украине

Решение Вселенского патриархата предоставить Украинской православной церкви автокефалию не имеет канонической силы, считают участники собора епископов УПЦ в составе Московского патриархата.

Софийский собор в Киеве

Софийский собор в Киеве

Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (УПЦ МП) отказалась участвовать в создании автокефальной церкви. Решение Синода Вселенского патриархата в Стамбуле приступить к процедуре предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) недействительно и "не имеет никакой канонической силы", говорится в сообщении собора епископов УПЦ МП, опубликованном во вторник, 13 ноября.

Решение об установлении юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины участники собора епископов расценили как "следствие спекулятивной трактовки церковной истории". В связи с этим УПЦ в составе Московского патриархата сочла невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Предоставление томоса (указа) об автокефалии "является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости", отмечается в документе. Церковное разделение необходимо преодолеть "без вмешательства государственных, политических и других внешних сил", подчеркивают авторы.

Автокефалия в интересах единства церкви в Украине

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской православной церкви автокефалию. Это обращение поддержали депутаты Верховной рады. По мнению парламентариев, издание томоса об автокефалии поможет преодолеть разделение церкви, уже много лет существующее в Украине. В свою очередь главы поместных православных церквей выступили против подобного шага, считая его угрозой безопасности страны и единству церкви.

Контекст

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Синод Вселенского патриархата приступает к процедуре предоставления автокефалии Украинской православной церкви. DW выяснила, как оценивают этот шаг украинские политики и эксперты. (12.10.2018)

В октябре Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как тот подтвердил намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.

3 ноября константинопольский патриарх Варфоломей и украинский президент подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве Украины и Вселенского патриархата. По словам Порошенко, это позволяет издать томос по всем канонам православной церкви.

В настоящее время в Украине действуют несколько православных церквей: Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (единственная структура в стране, признанная другими православными церквами), УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

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    Автор: Григорий Аросев


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