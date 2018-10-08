 Уполномоченный ФРГ по РФ предложил отменить визы для молодых россиян | Новости из Германии о Германии | DW | 09.10.2018

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Германия

Уполномоченный ФРГ по РФ предложил отменить визы для молодых россиян

Отмена виз для россиян моложе 25 лет может искоренить предрассудки о ЕС и облегчить школьные обмены, считает уполномоченный германского правительства по сотрудничеству с Россией.

Дирк Визе

Дирк Визе

Новый уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе (Dirk Wiese) предложил отменить визы в страны Европы для молодых россиян. "Мы должны подать сигнал молодому населению России. Поэтому я выступаю за то, чтобы предоставить россиянам моложе 25 лет возможность въезжать в Европу без виз", - заявил Визе в интервью газете Saarbrücker Zeitung, опубликованном во вторник, 9 октября.  

Контекст

После первой поездки в Россию новый уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с РФ Дирк Визе в интервью DW рассказал о визовой либерализации, санкциях и ЧМ-2018. (05.06.2018)

Отмена безвизового режима для Тбилиси явилась бы ошибочным шагом со стороны Германии, перечеркивающим все усилия Грузии по построению правового государства, пишет обозреватель FAZ. (24.08.2018)

Отмена виз поспособствует преодолению предрассудков о Европе и Германии и облегчит школьные и студенческие обмены, считает дипломат. Говоря о российско-европейских отношениях в целом, он отметил, что, "несмотря на трудности на политическом уровне, в малых делах мы продвигаемся вперед".

Кибератаки - "новый ударом по нашим отношениям"

В то же время Визе обеспокоен в связи с новым конфликтом, возникшим из-за обвинений России в кибершпионаже и хакерских атаках. "Тот, кто хочет укрепить сотрудничество с нами и нормализировать отношения, должен прекратить подобные действия", - отметил политик. По его словам, тема кибератак стала "новым ударам по нашим дружеским отношениям" и была напрямую затронута в ходе форума гражданских обществ ФРГ и РФ "Петербургский диалог", завершившегося накануне в Москве.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ)Дирк Визе был назначен на должность уполномоченного правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ, странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии в апреле 2018 года. 

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    Топ-10 по числу российских студентов в немецких государственных вузах замыкает Гейдельбергский университет - старейший вуз на территории современной Германии. В украинском рейтинге он на 11-й строчке после Берлинского свободного университета.

    Автор: Татьяна Вайнман


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Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

По просьбе DW статистические ведомства 16 федеральных земель Германии проанализировали данные по числу студентов, приехавших сюда на учебу из России и Украины. (01.03.2017)  

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