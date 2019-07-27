 Уполномоченный ФРГ по РФ критикует полицейское насилие на акции в Москве | Новости из Германии о Германии | DW | 29.07.2019

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Германия

Уполномоченный ФРГ по РФ критикует полицейское насилие на акции в Москве

Российское руководство чувствует себя неуверенно и не знает, как справиться с протестными настроениями в обществе, считает уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе.

На протесте в Москве 27 июля 2019 года

На протесте в Москве 27 июля 2019 года

Уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе (Dirk Wiese) выразил озабоченность в связи с массовыми задержаниями на протесте в Москве 27 июля. "Конечно, мы видим, что в России ужесточились ограничения и давление (на гражданское общество. - Ред.), мы замечаем это, например, в сфере права на свободу собраний", - заявил Визе в интервью радиостанции Deutschlandfunk, вышедшем в эфир в понедельник, 29 июля.

Он отметил, что у жителей всех городов России - не только Москвы и Санкт-Петербурга - накопилось много недовольства, которое уже проявилось в протестах против пенсионной реформы, мусорных полигонов, строительства церкви в сквере в центра Екатеринбурга. Российское руководство чувствует себя неуверенно и не знает, как справится с протестными настроениями, считает Визе. По его мнению, об этом свидетельствует, в частности, "несоразмерное" поведение полиции на акции 27 июля, которая применяла насилие по отношению к активистам.

Недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму противоречит демократическим принципам,

Контекст

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которые Россия обязалась соблюдать в рамках членства в ОБСЕ и Совете Европы, напомнил Визе. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что гражданское общество РФ продолжит выступать за сохранение основных свобод, и отметил, что Берлин поддерживает это движение и недавно увеличил расходы на соответствующие проекты с 14 до 18 млн евро.

Протесты в Москве

В начале июля Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму 57 независимым кандидатам, в том числе соратникам оппозиционера Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, Ивану Жданову, главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Это вызвало в Москве акции протеста, последняя из которых прошла 27 июля и закончилась задержанием более тысячи человек.

При разгоне демонстрации бойцы ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью. Почти 80 участников протеста получили ранения. Жесткую реакцию властей в отношении демонстрантов осудили государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) и Евросоюз.

Следующая акция оппозиции за свободные выборы намечена на 3 августа.

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    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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  • Акция протеста в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Массовые задержания

    К 14.55 мск, то есть спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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  • Задержания в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Правозащитники сообщают о применении силы правоохранителями. По данным "ОВД-инфо", полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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Смотреть видео 02:58

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски

Контекст

Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Задержания начались еще до ее начала. Полиция задержала более 1000 человек. (27.07.2019)  

Ссылки в интернете

Уполномоченный правительства Германии по контактам с Россией Дирк Визе в интервью Deutschlandfunk

Аудио- и видеофайлы по теме

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов  

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста  

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