Уполномоченный ФРГ по делам восточных земель ушел в отставку из-за выборов в Тюрингии

Уполномоченный правительства Германии по делам восточных федеральных земель Кристиан Хирте (Christian Hirte) объявил в субботу, 8 февраля, об отставке. В своем Twitter-аккаунте Хирте написал: "Канцлер Меркель сказала мне, что я больше не могу быть уполномоченным Федерального правительства по делам восточных земель. Поэтому, следуя ее предложению, я попросил об увольнении".

Ранее Кристиан Хирте публично поздравил главу Свободной демократической партии (СвДП) в регионе Томаса Кеммериха (Thomas Kemmerich) с избранием премьер-министром Тюрингии, которое произошло благодаря голосам правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Победа Кеммериха вызвала политический скандал в Германии. В первый же день после избрания он заявил об отставке по решению своей партии. Канцлер ФРГ Меркель тогда выступила за пересмотр итогов голосования ландтаге Тюрингии.

Хирте поздравил Кеммериха в Twitter, написав, что его избрание подтверждает центристский "красно-красно-зеленый" выбор жителей Тюрингии, за что подвергся жесткой критике, в том числе со стороны своих однопартийцев по Христианско-демократическому союзу (ХДС), где он занимает пост заместителя главы отделения в Тюрингии.

Кристиан Хирте с марта 2018 года занимал пост уполномоченного правительства Германии по делам восточных земель и одновременно был парлдаментским статс-секретарем при федеральном министре экономики. Он сам себя называл "лоббистом" восточной Германии. С 2008 года он избирается депутатом бундестага от Христианско-демократического союза.

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