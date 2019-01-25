 Уполномоченный бундестага критикует кадровую политику бундесвера | Новости из Германии о Германии | DW | 29.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Уполномоченный бундестага критикует кадровую политику бундесвера

Численность вооруженных сил ФРГ растет в основном за счет продления старых контрактов, а число новых солдат все падает, заявил уполномоченный бундестага по делам военнослужащих бундесвера.

Солдаты бундесвера

Армия Германии испытывает острую нехватку вооружения и страдает от плохого управления, набор новых солдат находится на исторически низком уровне. Об этом говорится в годовом докладе о состоянии вооруженных сил ФРГ уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханса-Петера Бартельса (Hans-Peter Bartels), опубликованном во вторник, 29 января.

Контекст

Широко разошедшееся в российских СМИ сообщение о тайной сети правых радикалов в бундесвере, якобы планировавших убийства политиков, в самой Германии не вызвало ажиотажа. Был ли заговор? (13.11.2018)

Депутаты бундестага открыли путь для принятия на вооружение немецкой армии ударных беспилотников. Однако пока они будут использоваться бундесвером только в разведывательных целях. (13.06.2018)

Обеспокоенность Бартельса вызывает низкое число новых военнослужащих бундесвера. В 2018 году общая численность военнослужащих увеличилась на 4000 кадровых военных и контрактников. Но это произошло в основном за счет продления прежних контрактов, число же новых солдат обоего пола упало до самого низкого показателя за всю историю бундесвера. В 2018 году в бундесвер пришли 20 тысяч новых военнослужащих, что на 3 тысячи меньше, чем годом ранее. "Это означает, что бундесвер растет, но приобретает все меньше нового персонала", - отмечает Бартельс.

Уполномоченный по делам военнослужащих раскритиковал по-прежнему недостаточное оснащение вооруженных сил, плохую боеготовность танков, кораблей и самолетов, а также непомерный управленческий аппарат, из-за чего в глазах многих солдат бундесвер выглядит "бюрократическим монстром".

В настоящее время численность германской армии составляет 180 тысяч военнослужащих, к 2025 году она должна вырасти до 203 тысяч. Однако остается под вопросом, как бундесвер намерен пополняться в долгосрочной перспективе с учетом общего дефицита квалифицированных кадров. Ожидается, что по демографическим причинам в 2025 году школы в Германии закончат на 11 процентов меньше молодых людей, чем десятью годами ранее.

Смотрите также:

  • Ein Eurofighter der Bundeswehr hebt ab (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 11:50
Now live
11:50 мин

Почему бундесверу не хватает днег на танки и палатки - DW Новости

Контекст

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Девушка в казарме: трудно ли быть солдатом в бундесвере?  

Готов ли немецкий бундесвер к миротворческой миссии в Донбассе  

Почему бундесверу не хватает днег на танки и палатки - DW Новости  

Также по теме

Symbolbild Deutschland Bundeswehr Material

Уполномоченный бундестага раскритиковал оснащение бундесвера 20.02.2018

Неисправные подводные лодки и самолеты, нехватка офицеров. В докладе уполномоченного по делам военнослужащих бундесвера оснащение армии техникой и персоналом в 2017 году названо катастрофическим.

Реклама

Самые читаемые

Сибирская торговая сеть выходит на немецкий рынок  

"Золотые" визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством  

США предъявили обвинение китайскому гиганту Huawei  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно