Университеты в Германии: что важно знать о подготовительных курсах

Колледж довузовской подготовки - по-немецки Studienkolleg - это своего рода подготовительные курсы для абитуриентов, окончивших школу в одной из стран, не входящих в ЕС. Здесь помогают перестроиться под немецкую систему образования, улучшить знания по немецкому языку и профильным предметам до уровня, необходимого для начала учебы. Посещать штудиенколлег необходимо, если школьный аттестат формально не соответствует немецкому аттестату зрелости (Abitur).

Кого возьмут в колледж

Для зачисления в немецкий вуз абитуриентам из России, получившим аттестат о среднем (полном) общем образовании до 2014 года включительно, требуется два года учебы в вузе (в России или СНГ) или один год в вузе и учеба в немецком колледже довузовской подготовки. Это же требование относится и к тем, кто окончил училище, техникум или колледж. Школьные аттестаты, выданные с 2015 года, дают право сразу поступать в колледж довузовской подготовки или в немецкий вуз после одного года учебы в российском вузе.

Это правило применимо и к белорусским аттестатам: 2015 год здесь так же решающий. А украинские абитуриенты могут поступать в колледж напрямую, если получили аттестат в 2012 году или позже. Проверить, к чему в Германии приравнивается ваш аттестат зрелости, можно и в базе данных Anabin.

Если вы отучились в вузе на родине несколько лет, а может даже, получили диплом, то следует поступать в немецкий вуз напрямую. Посещать колледж по собственному желанию вам не разрешат.

Как найти колледж

Колледжи довузовской подготовки есть почти во всех федеральных землях, но далеко не в каждом городе и уж тем более не при каждом вузе. На данный момент их всего около трех десятков. В 2020 году станет на один меньше: колледж в Грайфсвальде закрывается. Если вы не нашли в списке город, в котором хотели бы учиться, не расстраивайтесь - к одному колледжу "прикреплено" сразу несколько вузов. Весь список колледжей - здесь.

Знания немецкого языка - обязательное условие для посещения подготовительных курсов

Есть колледжи как при университетах, так и при высших школах. Прежде чем подавать документы, следует решить для себя, где вы хотите учиться. После колледжа при высшей школе можно поступать только в высшие школы. Окончание колледжа при университете такое ограничение снимает. Подать документы в берлинский вуз, а поступить в колледж в Гейдельберге не получится. А вот после курсов в колледже поступать именно в тот университет, который прикреплен к нему, не обязательно.

Сколько стоит обучение

Большинство колледжей - государственные, но есть и частные. В Северном Рейне - Вестфалии, например, оба колледжа - от церковных организаций, но работают с государственной лицензией. Обучение, в основном, бесплатное: студенты платят только семестровый взнос 100-150 евро - даже в Баден-Вюртемберге, где в вузах со студентов-иностранцев не из ЕС берут 1500 евро в семестр. Хотя есть и исключения: например, два семестра подготовительных курсов в колледже при Дрезденском техническом университете стоят около пяти тысяч евро. Расходы на жилье и питание студент в любом случае берет на себя.

Подготовительные курсы с профилем

Обучение в колледже длится два семестра. Абитуриентов распределяют по курсам в зависимости от выбранной ими и изучаемой на родине специальности. Программа всех курсов включает изучение немецкого и английского языков. Углубленное изучение других предметов зависит о профиля. "Т-курсы" - для будущих студентов технических специальностей, математиков, химиков и физиков. "W-курсы" - это общая экономическая подготовка. На "М-курсах" готовят поступающих на медицинские, биологические и фармацевтические специальности - абитуриенты изучают в колледже математику, физику, химию, биологию, информатику. Буквами "S" и "G" обозначены курсы для изучающих языки и гуманитарные науки - абитуриенты посещают курсы по немецкому и английскому языкам, литературе, истории, социологии.

Преподавание идет на немецком языке, даже если позже вы собираетесь изучать специальность на английском языке. Требование - знание немецкого хотя бы на уровне B1.

Как поступить в штудиенколлег

Сначала абитуриент должен выбрать вуз, в котором хотел бы учиться в Германии. Документы надо подавать непосредственно в вуз или в службу по приему заявок иностранных абитуриентов Uni-Assist - если сам вуз у себя на сайте просит обращаться туда. В зависимости от того, сколько студент проучился у себя на родине, его принимают сразу в вуз или отправляют в определенный колледж. После одного-двух лет учебы в вузе на родине учебное направление в немецком университете и, соответственно в колледже, будет зависеть от того, что вы до этого изучали.

Если абитуриенту предписана учеба в колледже, ему придется сдать вступительные тесты - по немецкому языку и одному из профильных предметов (например, математике). Для уверенности лучше пройти пробные тесты, которые колледжи размещают на своих сайтах. Но главное испытание предстоит по окончании учебного года - выпускные экзамены по немецкому и профильным предметам (Feststellungsprüfung или FSP). После их сдачи абитуриента зачисляют в университет. Теоретически выпускные экзамены можно сдать и экстерном, не посещая колледжа. На практике же это задача повышенной сложности.

Набор в большинство колледжей довузовской подготовки проводится два раза в год - на зимний и на летний семестр. Сроки подачи документов в колледж несколько отличаются от университетстких - вузы указывают их на своих сайтах. Ориентировочно это апрель-май - для зимнего семестра и октябрь-ноябрь - для летнего.

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Трудный ученик и гений - в одном лице Луи Пастер Родился в семье кожевника и был пятым ребенком. Он с детства увлекался чтением и был усидчивым учеником. Правда, в школе ему пришлось остаться на второй год, чтобы улучшить оценки в школьном аттестате и поступить на педагогический факультет. Впрочем, это не помешало ему в будущем стать великим микробиологом и химиком.

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Трудный ученик и гений - в одном лице Рудольф Мёссбауэр Немецкий физик сам не раз отмечал, что плохо ладил с учителями. Плохие оценки по физике объяснял низким качеством преподавания. Что же, ему можно поверить на слово: ведь в 1961 году он был награжден Нобелевской премией "за исследование резонансного поглощения гамма-излучения и открытие в этой связи эффекта, носящего его имя". Автор: Фабиан Шмидт, Марина Борисова



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