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Универсал

Lada Kalina - новый тест-драйв в Германии (09.03.2016) 09.03.2016

Lada Kalina - одна из самых дешевых моделей на немецком рынке. Но почему же за ней выстраиваются в очередь покупатели? Немецкий эксперт протестировал "Ладу" с кузовом универсал и пришел к интересным выводам.
VW Passat Variant 2015 (C) Volkswagen AG

Cамый успешный Volkswagen - Passat Variant на тест-драйве 01.12.2014

Немецкий концерн Volkswagen начал выпуск восьмого поколения одной из самых успешных своих моделей - Passat Variant. Универсал получил современный облик и стал просторнее своего предшественника.

Cамый успешный Volkswagen - Passat Variant на тест-драйве (01.12.2014) 01.12.2014

Немецкий концерн Volkswagen начал выпуск восьмого поколения одной из самых успешных своих моделей - Passat Variant. Универсал получил современный облик и стал просторнее своего предшественника.

Тест-драйв: новая Skoda Octavia - самый популярный универсал в ЕС 14.09.2013

Skoda Octavia - самый популярный универсал в Европе. Новая модель по многим показателям превосходит автомобиль предыдущего поколения. Особый интерес вызывает внутреннее пространство машины
***ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke.*** Golf 7 Variant 2013 Pressefotos. Zulieferer: Pablo Kummmetz

Volkswagen представляет новый Golf Variant 02.09.2013

Немецкий концерн представляет новый Golf Variant. По сути это полностью переработанный автомобиль. Кузов универсала получил строгие и динамичные пропорции, багажное отделение стало больше на 100 литров.
Skoda Auto designer Peter Olah presents third generation of Skoda Octavia Combi after it was unveiled for the first time at domestic soil during the International Motor Show in Brno, Czech Republic. (CTK Photo/Rene Fluger)

Тест-драйв: Новая Skoda Octavia Combi 16.06.2013

Компания Skoda представляет новую модель Octavia Combi. Ее продажи говорят сами за себя: это один из самых популярных универсалов в Европе.
Im Vorfeld des Autosalon Paris wird am 26.09.2012 bei der Markenpräsentation der Volkswagen Group in der Halle Freyssinet in Paris der Porsche Sport Turismo vorgestellt. Foto: Uli Deck dpa

В Париже представлены три немецких концепт-кара 27.09.2012

Особое внимание на автосалоне привлекли компактный кроссовер Audi, переднеприводной минивэн BMW и Porsche с кузовом универсал.
***Achtung: Nur zur mit Suhrkamp abgesprochenen Berichterstattung verwenden!***Dezember 2010 Am 26. Mai 1967 schreibt Theodor W. Adorno an Alexander Kluge: »Lieber Axel, […] es ist mir aus Tausend Gründen unendlich daran gelegen, Dich bald zu sehen, auch um wegen der Idee eines Films über die Kälte mit Dir zu sprechen …« Diesen Plan Adornos, einen Film zu machen über den Kältestrom, der unsere Welt beherrscht, greift Kluge nun 43 Jahre später auf – mit dreißig Geschichten und dreißig Kurzfilmen in der filmedition suhrkamp. Unterstützt wird er dabei in bewährter Manier von Durs Grünbein, Werner Herzog, Helmut Lachenmann, Helge Schneider, dem russischen Polarforscher Artur Tschilingarow (jenem »Helden der Sowjetunion«, der 2007 am Nordpol eine russische Flagge aus Titan in den Meeresgrund rammte), Peter Weibel und vielen anderen.

Феноменология холода, или Студеное кино для теплокровных интеллектуалов 21.12.2010

Погреться у камина - занятие немудреное. Универсал немецкой культуры Александр Клуге предлагает эстетское кино в качестве альтернативы и спрашивает, что страшнее: душевные заморозки или физически ощущаемый холод?
Auf einer Baustelle in Frankfurt (Oder) liegen neben einem Bauhelm die Werkzeuge eines Maurers, aufgenommen am 24.11.2008. Foto: Patrick Pleul +++(c) dpa - Report+++

Дом-3: как стать архитектором в Германии 30.08.2010

Архитектор входит в десятку самых оплачиваемых профессий в Германии. Три типа вузов готовят современных зодчих. Технарь, эстет или универсал… Выбери себе подходящее образование.
Das neue Audi A7 Sportback wurde im July 2010 in München präsentiert.

Audi A7 Sportback: элегантный спортсмен выходит из музея 28.07.2010

Купе, седан и универсал - три в одном. В Пинакотеке Мюнхена компания Audi представила новое авто - A7 Sportback. Это 5-дверное купе - фастбек бизнес-класса - станет более доступным конкурентом модели Mercedes-Benz CLS.
ARCHIV - Der österreichische Künstler Ernst Fuchs gibt in seiner Villa in Wien am 07.02.2005 ein Interview. Der gebürtige Wiener ist nicht nur Maler und Bildhauer, sondern auch Architekt, Komponist, Bühnenbildner, Buchautor und Philosoph. Auch als «Märchenprinz» und «Kaiser» wird er von Kunstfans gerne betitelt - bedeutende Posen sind dem Meister nicht fremd. An diesem Samstag (13.02.2010) wird der Künstler mit dem markanten Bart 80 Jahre alt. Foto: Roland Schlager (zu dpa 0428 vom 08.02.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Универсалу Эрнсту Фуксу исполнилось 80 лет 11.02.2010

Известному австрийскому художнику Эрнсту Фуксу исполнилось 80 лет. Он - воистину универсал: живописец, скульптор, композитор, архитектор, поэт.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

Die Welt: Политика Украины ориентирована и на Запад и на Восток 14.09.2006

С помощью документа "Универсал национального единства" Виктор Ющенко попытался вовлечь Виктора Януковича в русло прозападной политики. Газета комментирует первый визит украинского премьер-министра в Брюссель.
Lawmakers in the Ukrainian parliament during a sesion in Kiev, Ukraine, Wednesday, Aug. 2, 2006, with a large Ukrainian flag that covered the seats of lawmakers from former Prime Minister Yulia Tymoshenko's faction, a gesture meant to symbolize the death of her faction. After four months of wrangling, Ukraine's pro-Western president, Viktor Yushchenko, faced a midnight deadline Wednesday to decide whether to accept his chief political rival as the country's next prime minister. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Украина: Да здравствует коалиция, или «Универсал национального раздора» 03.08.2006

С подписанием Универсала национального единства и утверждением на пост премьер-министра Януковича Украина будет обречена на противостояние между президентом и премьером, считают эксперты. Репортаж из Киева.