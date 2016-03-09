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Lada Kalina - одна из самых дешевых моделей на немецком рынке. Но почему же за ней выстраиваются в очередь покупатели? Немецкий эксперт протестировал "Ладу" с кузовом универсал и пришел к интересным выводам.
Немецкий концерн Volkswagen начал выпуск восьмого поколения одной из самых успешных своих моделей - Passat Variant. Универсал получил современный облик и стал просторнее своего предшественника.
Skoda Octavia - самый популярный универсал в Европе. Новая модель по многим показателям превосходит автомобиль предыдущего поколения. Особый интерес вызывает внутреннее пространство машины
Немецкий концерн представляет новый Golf Variant. По сути это полностью переработанный автомобиль. Кузов универсала получил строгие и динамичные пропорции, багажное отделение стало больше на 100 литров.
Компания Skoda представляет новую модель Octavia Combi. Ее продажи говорят сами за себя: это один из самых популярных универсалов в Европе.
Особое внимание на автосалоне привлекли компактный кроссовер Audi, переднеприводной минивэн BMW и Porsche с кузовом универсал.
Погреться у камина - занятие немудреное. Универсал немецкой культуры Александр Клуге предлагает эстетское кино в качестве альтернативы и спрашивает, что страшнее: душевные заморозки или физически ощущаемый холод?
Архитектор входит в десятку самых оплачиваемых профессий в Германии. Три типа вузов готовят современных зодчих. Технарь, эстет или универсал… Выбери себе подходящее образование.
Купе, седан и универсал - три в одном. В Пинакотеке Мюнхена компания Audi представила новое авто - A7 Sportback. Это 5-дверное купе - фастбек бизнес-класса - станет более доступным конкурентом модели Mercedes-Benz CLS.
Известному австрийскому художнику Эрнсту Фуксу исполнилось 80 лет. Он - воистину универсал: живописец, скульптор, композитор, архитектор, поэт.
С помощью документа "Универсал национального единства" Виктор Ющенко попытался вовлечь Виктора Януковича в русло прозападной политики. Газета комментирует первый визит украинского премьер-министра в Брюссель.
С подписанием Универсала национального единства и утверждением на пост премьер-министра Януковича Украина будет обречена на противостояние между президентом и премьером, считают эксперты. Репортаж из Киева.
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