Lada Kalina - новый тест-драйв в Германии (09.03.2016)

Lada Kalina - одна из самых дешевых моделей на немецком рынке. Но почему же за ней выстраиваются в очередь покупатели? Немецкий эксперт протестировал "Ладу" с кузовом универсал и пришел к интересным выводам.