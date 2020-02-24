 Умышленный наезд в Фолькмарзене: 52 пострадавших, 18 из них - дети | Новости из Германии о Германии | DW | 25.02.2020

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Германия

Умышленный наезд в Фолькмарзене: 52 пострадавших, 18 из них - дети

Полиция уточнила число пострадавших и продолжает выяснять мотив водителя, который направил свой автомобиль на участников карнавального шествия в немецком Фолькмарзене.

Автомобиль, совершивший наезд на карнавальное шествие в Фолькмарзене

Автомобиль, совершивший наезд на карнавальное шествие в Фолькмарзене

Полиция федеральной земли Гессен сообщила во вторник, 25 февраля, уточненные данные по жертвам умышленного наезда  на карнавальное шествие, совершенного накануне в Фолькмарзене. 52 человека получили травмы разной степени тяжести, среди них - 18 детей. 17 человек во вторник уже могут покинуть больницу. 

Около трех часов дня в понедельник 29-летний мужчина въехал на большой скорости в группу участников карнавального шествия. Водитель был арестован сразу на месте, а полиция начала расследование по статье о попытке предумышленного убийства.

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Во вторник официальный представитель Генеральной прокуратуры Франкфурта сообщил, что в момент наезда мужчина не был пьян, был ли он под воздействием наркотиков - пока не установлено. Его мотивы также не ясны.

Следствие считает, что мужчина - гражданин Германии, родом из Фолькмарзена, - действовал намеренно. Известно также, что ранее он попадал в поле зрение полиции за оскорбления и агрессивные действия. Но у полиции, по сведениям СМИ, нет подтверждений каких-либо политических мотивов.

Второй задержанный

Глава Франкфуртской полиции Герхард Березвиль (Gerhard Bereswill) сообщил о втором задержанном - некоем человеке, который снимал наезд на видео. Неизвестно, связал ли этот второй задержанный с водителем или он был просто свидетелем. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Франкфурта заявил во вторник, что арестованный находится под следствием за "нарушение личной неприкосновенности в результате видеосъемки ". 

Полиция просит всех свидетелей, которые фотографировали или снимали на видео процессию, поделиться своими съемками для установления полной картины случившегося.

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    Около 14.30 по местному времени серебристый Mercedes-Kombi объехал ограждение, отделяющее участников карнавального шествия от зрителей, и врезался в толпу. Вскоре после инцидента полиция заявила, что расследует произошедшее как попытку предумышленного убийства.

  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Подозреваемый задержан

    Осуществившему наезд водителю - 29 лет, он гражданин Германии и уроженец Фолькмарзена. Сразу после ЧП он был задержан. По данным генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне, мужчина получил травмы. Проводить допрос с ним вскоре после инцидента не представлялось возможным. В поле зрения полиции он раньше уже попадал по статье об оскорблениях и о нарушении неприкосновенности жилища.

  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Среди раненых - несколько детей

    Начальник полиции Франкфурта-на-Майне Герхард Бересвилль (Gerhard Bereswill) сообщил о 30 раненых. Семь из них получили тяжелые травмы. Среди пострадавших - несколько детей. Представитель местной полиции Хеннинг Хинн уточнил, что ряд травм представляют опасность для жизни.

  • Frankfurt Oberstaatsanwalt Alexander Badle (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Расследование взяла на себя генпрокуратура Франкфурта-на-Майне

    Представитель генпрокуратуры Александер Бадле (Alexander Badle) не смог предоставить журналистам информации о мотивах подозреваемого, сославшись на "продолжение расследования". В местной полиции не считают, что имела место политически мотивированная атака. Там, однако, уверены, что "преступное деяние было преднамеренным". В МВД Гессена не исключили теракта.

  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Пострадавшим желают скорейшего и полного выздоровления

    Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) пожелала всем пострадавшим "скорейшего и полного выздоровления". Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) написал, что его мысли с ранеными, и поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию на ЧП.

  • Karte Volkmarsen

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Небольшой городок в центральной Германии

    Фолькмарзен - небольшой городок в округе Вальдек-Франкенберг с населением около 6800 человек. Он расположен в 30 километрах от Касселя (земля Гессен) в центральной Германии. По оценкам организаторов карнавального шествия, проводившегося в "бешеный понедельник" (Rosenmontag), оно могло собрать около 1500 зрителей и участников.

    Автор: Екатерина Венкина


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Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

Не менее 30 человек, в том числе несколько детей, ранены после наезда автомобиля на толпу во время карнавального шествия в Фолькмарзене (земля Гессен). Полиция ведет расследование по статье о предумышленном убийстве.  

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