 Умер соратник Навального Петр Офицеров | Новости из Германии о России | DW | 13.07.2018

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Россия

Умер соратник Навального Петр Офицеров

Петра Офицерова ранее госпитализировали в тяжелом состоянии. О его смерти стало известно в ночь с 13 на 14 июля. Ему было 43 года.

Петр Офицеров

Петр Офицеров

В Москве на 44-м году жизни скончался бизнесмен Петр Офицеров, который вместе с оппозиционером Алексеем Навальным был фигурантом дела "Кировлеса".

"Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова", - написала в своем микроблоге Twitter в субботу, 14 июля, журналист Евгения Альбац. Возможной причиной смерти Офицерова она назвала инсульт.

Контекст

Суд запретил Алексею Навальному и Петру Офицерову покидать Киров до 10 февраля. Оппозиционер заявил, что согласия на подписку о невыезде не давал и не собирается сидеть в городе. (01.02.2017)

Кировский суд удовлетворил ходатайство обвинения о доставке Алексея Навального и Петра Офицерова, не приехавших на последние два заседания. (30.01.2017)

Петр Офицеров не дал показаний против Навального и не признал себя виновным. В 2013 году суд счел его пособником хищения и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. В 2016 году Верховный суд РФ отменил это решение, в 2017 году Кировский суд снова приговорил Офицерова и Навального к тем же срокам.

Газета "Московский комсомолец" 9 июля сообщала, что Офицеров был доставлен в больницу в Москве в тяжелом состоянии с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. По данным медиков, он мог получить их во время припадка, писала газета.

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Дело "Кировлеса": Навальному повторили старый приговор

 

Ссылки в интернете

"Московский комсомолец": Соратник Навального Петр Офицеров госпитализирован в тяжелом состоянии

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело "Кировлеса": Навальному повторили старый приговор  

Ходорковский прокомментировал "дело Навального" (03.02.2017)  

Навальному не раз придется ездить в Киров  

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