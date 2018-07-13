Умер соратник Навального Петр Офицеров

В Москве на 44-м году жизни скончался бизнесмен Петр Офицеров, который вместе с оппозиционером Алексеем Навальным был фигурантом дела "Кировлеса".

"Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова", - написала в своем микроблоге Twitter в субботу, 14 июля, журналист Евгения Альбац. Возможной причиной смерти Офицерова она назвала инсульт.

Петр Офицеров не дал показаний против Навального и не признал себя виновным. В 2013 году суд счел его пособником хищения и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. В 2016 году Верховный суд РФ отменил это решение, в 2017 году Кировский суд снова приговорил Офицерова и Навального к тем же срокам.

Газета "Московский комсомолец" 9 июля сообщала, что Офицеров был доставлен в больницу в Москве в тяжелом состоянии с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. По данным медиков, он мог получить их во время припадка, писала газета.