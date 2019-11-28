 Умер один из самых известных дирижеров мира Марис Янсонс | Новости культуры, афиша | DW | 01.12.2019

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Культура

Умер один из самых известных дирижеров мира Марис Янсонс

Советский и российский дирижер, обладатель "Грэмми" и "Нобелевской премии для музыкантов" Марис Янсонс скончался в Санкт-Петербурге на 77-м году жизни. Он работал с оркестрами Европы и США.

Марис Янсонс и оркестр Консертгебау в Амстердаме

Советский и российский дирижер Марис Янсонс скончался в своем доме в Санкт-Петербурге в возрасте 76 лет в ночь на воскресенье, 1 декабря. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

"Мы скорбим о замечательном деятеле искусства", - заявили в симфоническом оркестре Баварского теле- и радиовещания, которым Янсонс управлял с 2003 года. "Точность за пультом и подход к музыкантам, в основе которого лежала человечность, делали его выдающимся", - отмечается в сообщении.

Российский пианист Денис Мацуев назвал Янсонса "одним из самых гениальных и добрых людей на свете". А президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что талант дирижера "навсегда останется в созвездии латышской и мировой музыки и в наших сердцах".

Контекст

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Марис Янсонс родился в Риге в семье известного дирижера и оперной певицы в январе 1943 года. Учился в Ленинградской государственной консерватории, позднее совершенствовал свои навыки в Вене и Зальцбурге. В 1971 году одержал победу на конкурсе дирижеров в Берлине. После этого австрийский дирижер Герберт фон Караян предложил Янсонсу стать его ассистентом, однако советские власти не позволили молодому музыканту работать с австрийцем.

Работа с оркестрами двух континентов

Янсонс более 20 лет руководил оркестром филармонии Осло, а также работал с многими известными коллективами, среди которых - ведущий симфонический оркестр Нидерландов Консертгебау, Берлинский, Венский, Кливлендский, Питтсбургский и Чикагский оркестры. Являлся почетным членом Королевской Академии музыки в Лондоне и Общества друзей музыки в Вене. Основу его репертуара составляли произведения композиторов XIX и XX столетий - Гектора Берлиоза, Густава Малера, Яна Сибелиуса, Сергея Рахманинова.

Среди наград дирижера - Орден Трех звезд Латвии, Королевский Орден Заслуг Норвегии, премия Эрнста фон Сименса, которую еще называют "Нобелевской премией для музыкантов". Кроме того, симфонический оркестр Баварского теле- и радиовещания под руководством Янсонса получил музыкальную премию "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.

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    В начале было восстание

    Праотцем Берлинского филармонического оркестра принято считать дирижера и антрепренера Эрнста Йоахима Бильзе (Ernst Joachim Bilse), бывшего оркестранта в капелле Иоганна Штрауса-сына. На самом деле виновата его прижимистость: дирижер Бильзе держал музыкантов своего оркестра в черном теле. В марте 1882 года 54 человека отказались продлевать контракты с Бильзе и основали собственный оркестр.

  • Людвиг фон Бреннер

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Первый шеф Людвиг фон Бреннер (1882-1887)

    "Протестанты" решили впредь самостоятельно организовывать концерты и делить поровну гонорары. Людвиг фон Бреннер (Ludwig von Brenner) стал первым дирижером, которого музыканты нового оркестра (который еще назывался "Бывшая капелла Бильзе") пригласили стать шефом. Несколько лет работавший в петербургской придворной капелле Бреннер возглавлял оркестр в течение пяти лет.

  • Ханс фон Бюлов

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Эпоха Ханса фон Бюлова (1887-1892)

    Оркестр рос и становился все лучше: самостоятельность, в том числе финансовая, стала дополнительным стимулом художественного роста. В 1887 году удалось пригласить одного из лучших дирижеров той эпохи Ханса фон Бюлова (Hans von Bülow). При Бюлове с оркестром сотрудничали такие знаменитые новаторы как Макс Брух, Камиль Сен-Санс или молодой Рихард Штраус.

  • П.И. Чайковский

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Чайковский за дирижерским пультом

    8 февраля 1888 года за дирижерским пультом оркестра, уже называвшегося "Берлинским филармоническим", стоял Петр Ильич Чайковский. Он дирижировал концертом из своих сочинений, в частности, Первым фортепианным концертом и увертюрой "1812 год". Публика была в восторге.

  • Артур Никиш

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Эпоха Артура Никиша (1895 -1922)

    Более четверти века оркестр возглавлял харизматичный Артур Никиш. Именно он вывел "берлинцев" на поистине мировой уровень. Никиш был фанатиком идеального звучания, мастером гибкого темпа и сторонником строгой дисциплины. При Никише Берлинский филармонический получил статус "первого оркестра страны".

  • Вильгельм Фуртвенглер

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Эпоха Вильгельма Фуртвенглера (1922-1945 и 1952-1954)

    О легендарном творческом тандеме Берлинского филармонического и Вильгельма Фуртвенглера (Wilhelm Furtwängler) написано множество книг и тома диссертаций. Записи, возникшие в ту эпоху, считаются классическими. В том числе и в России, куда их привезли после войны советские трофейные бригады. 36-летний гениальный дирижер сам предложил себя оркестру в 1922 году - и был ангажирован.

  • Фуртвенглер дирижирует перед Гитлером

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Пропаганда и музыка

    С фигурой Фуртвенглера связана и наиболее сложная эпоха в истории оркестра: триумфы берлинских музыкантов стали для пропаганды "третьего рейха" наглядным примером "торжества германского духа и искусства". Фуртвенглер не состоял в нацистской партии. Тем не менее, после войны ему пришлось отвечать за близость к режиму. В рамках денацификации ему было на несколько лет запрещено возглавлять оркестр.

  • Серджу Челибидаке

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Новое начало: Серджу Челибидаке (1945-1952)

    Берлинский филармонический оркестр играл на протяжении всей войны практически без перерыва: для властителей "третьего рейха" это было очень важно с пропагандистской точки зрения. Нормальная концертная деятельность была возобновлена уже очень после падения Берлина. Жажда обновления привела за пульт оркестра румынского дирижера Серджу Челибидаке.

  • Герберт фон Караян

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Эпоха Герберта фон Караяна (1954-1989)

    На протяжении трех с половиной десятилетий Берлинский филармонический отождествляли с Гербертом фон Караяном (Herbert von Karajan). Караян является "автором" виртуозной и мощной культуры звука "берлинцев". Поводом для ссоры с оркестром стал авторитарный стиль руководства Караяна, последней каплей - его попытка взять на работу кларнетистку, кандидатуру которой не поддерживал оркестр.

  • Клаудио Аббадо

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Эпоха Клаудио Аббадо (1989-2002)

    "Маэстро, мы хотим научиться играть тихо!" – согласно легенде, с таким пожеланием обратились музыканты Берлинского филармонического оркестра после "эры Караяна" к Клаудио Аббадо. Миланец возглавил оркестр в 1989 году, его эпоха была исполнена гармонии – музыкальной и человеческой. Даже перестав быть главным дирижером, Аббадо до конца своей жизни в 2014 году регулярно стоял за пультом.

  • Саймон Рэттл

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Эпоха Саймона Рэттла (2002-2018)

    "Добро пожаловать, сэр Саймон!" – плакатами с таким приветствием встречал Берлин летом 2002 года темпераментного британского маэстро. С ним, любителем джаза, оркестр реализовал немало блестящих музыкальных и интересных социальных проектов и побывал на гастролях в разнообразных далеких и экзотических странах. Однако Рэттл, отец трех маленьких детей, решил вернуться в родную Англию.

  • Берлинский филармонический оркестр

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Что дальше?

    И вот оркестр снова ищет нового главного дирижера и художественного руководителя. Среди наиболее вероятных кандидатов – Даниэль Баренбойм, Кристиан Тилеман, Андрис Нельсонс. Имя нового шефа Берлинского филармонического оркестра будет определено в ходе тайного голосования 11 мая 2015 года.

    Автор: Анастасия Буцко


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Как "звучит" Эльбская филармония в Гамбурге

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Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

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