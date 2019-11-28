Умер один из самых известных дирижеров мира Марис Янсонс

Советский и российский дирижер Марис Янсонс скончался в своем доме в Санкт-Петербурге в возрасте 76 лет в ночь на воскресенье, 1 декабря. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

"Мы скорбим о замечательном деятеле искусства", - заявили в симфоническом оркестре Баварского теле- и радиовещания, которым Янсонс управлял с 2003 года. "Точность за пультом и подход к музыкантам, в основе которого лежала человечность, делали его выдающимся", - отмечается в сообщении.

Российский пианист Денис Мацуев назвал Янсонса "одним из самых гениальных и добрых людей на свете". А президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что талант дирижера "навсегда останется в созвездии латышской и мировой музыки и в наших сердцах".

Марис Янсонс родился в Риге в семье известного дирижера и оперной певицы в январе 1943 года. Учился в Ленинградской государственной консерватории, позднее совершенствовал свои навыки в Вене и Зальцбурге. В 1971 году одержал победу на конкурсе дирижеров в Берлине. После этого австрийский дирижер Герберт фон Караян предложил Янсонсу стать его ассистентом, однако советские власти не позволили молодому музыканту работать с австрийцем.

Работа с оркестрами двух континентов

Янсонс более 20 лет руководил оркестром филармонии Осло, а также работал с многими известными коллективами, среди которых - ведущий симфонический оркестр Нидерландов Консертгебау, Берлинский, Венский, Кливлендский, Питтсбургский и Чикагский оркестры. Являлся почетным членом Королевской Академии музыки в Лондоне и Общества друзей музыки в Вене. Основу его репертуара составляли произведения композиторов XIX и XX столетий - Гектора Берлиоза, Густава Малера, Яна Сибелиуса, Сергея Рахманинова.

Среди наград дирижера - Орден Трех звезд Латвии, Королевский Орден Заслуг Норвегии, премия Эрнста фон Сименса, которую еще называют "Нобелевской премией для музыкантов". Кроме того, симфонический оркестр Баварского теле- и радиовещания под руководством Янсонса получил музыкальную премию "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.

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