Умер Иосиф Кобзон

В четверг, 30 августа, на 81 году жизни скончался певец и депутат Госдумы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон.

В июле он был госпитализирован, а в начале августа его выписали из больницы. В 2005 году у певца обнаружили рак. Он перенес не менее двух операций, а также сеансы химиотерапии. В 2015 году Кобзон получил визу для лечения в Италии, несмотря на включение в санкционный список ЕС из-за позиции по аннексированному Россией украинскому полуострову Крым и конфликту в Донбассе.