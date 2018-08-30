Умер Иосиф Кобзон

В возрасте 80 лет скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон.
В четверг, 30 августа, на 81 году жизни скончался певец и депутат Госдумы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон.
В июле он был госпитализирован, а в начале августа его выписали из больницы. В 2005 году у певца обнаружили рак. Он перенес не менее двух операций, а также сеансы химиотерапии. В 2015 году Кобзон получил визу для лечения в Италии, несмотря на включение в санкционный список ЕС из-за позиции по аннексированному Россией украинскому полуострову Крым и конфликту в Донбассе.
Блогеры обсуждают заявление певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, находящегося в санкционных списках Запада, о том, что он попросит помощи у Владимира Путина в случае, если ему нужно будет лечиться за границей. (10.07.2015)
Звездный десант из РФ, масштабная политреклама и ставка на одного кандидата - самопровозглашенная ДНР готовится к так называемым выборам 2 ноября, которые может признать только Кремль. Репортаж из Донецка. (30.10.2014)
В МИД Италии подтвердили DW выдачу визы Иосифу Кобзону вопреки санкциям, объяснив это гуманитарными причинами. (01.09.2015)