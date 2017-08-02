Умер выдающийся режиссер Марлен Хуциев

Выдающийся советский и российский режиссер Марлен Хуциев скончался в Москве в возрасте 93 лет. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил в интервью агентству ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ. "Марлен Мартынович скончался сегодня в 7.00 утра", - сказал он. По словам собеседника агентства, о времени и месте похорон будет объявлено позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой. Режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, опасаясь за ее самочувствие. Супруга Хуциева умерла 4 января в реанимации.

Биография режиссера

Народный артист СССР Марлен Хуциев родился в Тифлисе в 1925 году. Его отец погиб в годы сталинских репрессий в 1937 году, мать, Нино Утенелишвили, была актрисой. Хуциев окончил режиссерский факультет ВГИКа и впоследствии работал на Одесской киностудии, студии имени А.М.Горького и "Мосфильме". Он снял такие известные картины, как "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и другие.

Хуциев открыл несколько звезд. Так, лента "Два Федора" стала актерским кинодебютом Василия Шукшина, а в фильме "Мне двадцать лет" сыграл свою первую роль Николай Губенко.

В 1966 году Марлен Хуциев подписал письмо 25 деятелей культуры и науки генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу против реабилитации Сталина. С 1968 года снимался как актер, сыграл несколько небольших ролей в фильмах "Интервенция", "Гори, гори, моя звезда", "В день праздника" и "Карл Макс. Молодые годы".

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