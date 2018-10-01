 Умер актер Роман Карцев | Новости из Германии о России | DW | 02.10.2018

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Россия

Умер актер Роман Карцев

Роман Карцев получил известность благодаря выступлениям в жанре эстрадной репризы. Он скончался в возрасте 79 лет.

Свеча

На 80-м году жизни скончался российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Об этом в своем Facebook во вторник, 2 октября, написала жена Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая.

В 1962 году Роман Карцев был принят в театр Аркадия Райкина, он получил известность благодаря дуэтным выступлениям с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы, Жванецкий был их постоянным автором.

С 1979 года Карцев и Ильченко работали в Московском театре миниатюр. После смерти Ильченко Карцев выступал с моноспектаклями.

 

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