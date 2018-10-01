Умер актер Роман Карцев

На 80-м году жизни скончался российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Об этом в своем Facebook во вторник, 2 октября, написала жена Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая.

В 1962 году Роман Карцев был принят в театр Аркадия Райкина, он получил известность благодаря дуэтным выступлениям с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы, Жванецкий был их постоянным автором.

С 1979 года Карцев и Ильченко работали в Московском театре миниатюр. После смерти Ильченко Карцев выступал с моноспектаклями.