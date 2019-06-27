Спецслужба BfV видит в Германии все больше экстремистов, склонных к насилию

Число правых и левых ультрас в ФРГ остается почти неизменным, но больше стало готовых применять насилие. Среди исламистов в Германии возросла роль чеченцев, а также репатриантов из "Исламского государства".