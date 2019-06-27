Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Число правых и левых ультрас в ФРГ остается почти неизменным, но больше стало готовых применять насилие. Среди исламистов в Германии возросла роль чеченцев, а также репатриантов из "Исламского государства".
Беспорядки и антимигрантские выступления в Хемнице, небольшом городе на востоке Германии, не на шутку встревожили федеральное правительство. Почему - объясняет DW.
Фанаты франкфуртского футбольного клуба "Айнтрахт" имеют "славу" самых агрессивных хулиганов бундеслиги. За что бьются хулиганы и что для них значит футбол - в эксклюзивном расследовании DW.
Официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт подверг критике слова зампреда Госдумы Лебедева, который похвалил устроивших драку в Марселе российских болельщиков.
Легионеры в российских футбольных клубах часто сталкиваются с проявлениями расизма со стороны болельщиков.
По данным украинских СМИ, на многотысячную колонну харьковских и днепропетровских болельщиков напали активисты с георгиевскими ленточками.
Фотовыставка "Украинская футбольная культура накануне Евро-2012" пройдет с 21 августа по 9 сентября 2011 года в Гельзенкирхене. Некоторые впечатления о стране-хозяйке чемпионата останутся неприятными не только на фото.
Агрессивность и ксенофобия - отличительные особенности радикальной части футбольных болельщиков - "ультрас". Эксперты занимаются изучением их субкультуры, поведения, психологии, чтобы знать, как им противостоять.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact