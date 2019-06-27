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Ультрас

Спецслужба BfV видит в Германии все больше экстремистов, склонных к насилию

Спецслужба BfV видит в Германии все больше экстремистов, склонных к насилию 27.06.2019

Число правых и левых ультрас в ФРГ остается почти неизменным, но больше стало готовых применять насилие. Среди исламистов в Германии возросла роль чеченцев, а также репатриантов из "Исламского государства".
27.08.2018 Protesters light fireworks during a far-right demonstration in Chemnitz, Germany, Monday, Aug. 27, 2018 after a man has died and two others were injured in an altercation between several people of various nationalities in the eastern German city of Chemnitz on Sunday. (AP Photo/Jens Meyer)

Беспорядки в Хемнице вызвали переполох в Берлине 29.08.2018

Беспорядки и антимигрантские выступления в Хемнице, небольшом городе на востоке Германии, не на шутку встревожили федеральное правительство. Почему - объясняет DW.

Футбольные хулиганы - страстные болельщики или любители подраться? (08.09.2017) 08.09.2017

Фанаты франкфуртского футбольного клуба "Айнтрахт" имеют "славу" самых агрессивных хулиганов бундеслиги. За что бьются хулиганы и что для них значит футбол - в эксклюзивном расследовании DW.
June 11, 2016 England v Russia - UEFA Euro 2016 - Group B - Stade Velodrome. Tempers flare in the stands between Russia and England fans during the UEFA Euro 2016, Group B match at the Stade Velodrome, Marseille. Picture date: Saturday June 11, 2016. See PA story SOCCER England. Photo credit should read: Nick Potts/PA Wire. RESTRICTIONS: Use subject to restrictions. Editorial use only. Book and magazine sales permitted providing not solely devoted to any one team/player/match. (c) picture-alliance/empics/PA Wire/N, Potts

Правительство ФРГ: Культ насилия среди российских ультрас претит футболу 15.06.2016

Официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт подверг критике слова зампреда Госдумы Лебедева, который похвалил устроивших драку в Марселе российских болельщиков.

ФИФА поможет России бороться с расизмом в футболе 25.07.2015

Легионеры в российских футбольных клубах часто сталкиваются с проявлениями расизма со стороны болельщиков.
Bild: Oleksandra Indjuchowa auf einer Demo Für die Einheit der Ukraine, die heute in Charkiw stattfand. 23.04.2014 Auf allen Bildern sind Teilnehmer der Demo zu sehen.

В Харькове подрались футбольные болельщики и сепаратисты 27.04.2014

По данным украинских СМИ, на многотысячную колонну харьковских и днепропетровских болельщиков напали активисты с георгиевскими ленточками.
Two fans for the the Ukraine wear masks prior to the start of the Ukraine v Tunisia Group H World Cup soccer match at the Olympic Stadium, Berlin, Germany, Friday, June 23, 2006. The other teams in Group H are Spain and Saudi Arabia. (AP Photo/Jasper Juinen) ** MOBILE/PDA USAGE OUT **

Гостеприимность и агрессия на Украине: страна-хозяйка Евро-2012 сквозь объективы фанатов "Шальке" 14.07.2011

Фотовыставка "Украинская футбольная культура накануне Евро-2012" пройдет с 21 августа по 9 сентября 2011 года в Гельзенкирхене. Некоторые впечатления о стране-хозяйке чемпионата останутся неприятными не только на фото.
Symbolbild Fußball Ausschreitungen Randale Krawalle Gewalt ARCHIV - 2. Fußball-Bundesliga, Rot-Weiss Essen - Hansa Rostock a im Georg Melches-Stadion in Essen: Ein Feuer brennt im Fanblock von Hansa Rostock. Nachdem Feuerwerkskörper auf das Spielfeld flogen, wurde das Spiel für 14 Minuten unterbrochen (Archivfoto vom 30.04.2007). Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nach den schweren Ausschreitungen harte Strafen verhängt. Wie der DFB am Donnerstagabend (03.05.2007) mitteilte, muss Rostock 100 000 Euro zahlen und beim kommenden Heimspiel am Sonntag gegen die TuS Koblenz vor leeren Stehrängen spielen. Rot-Weiss Essen muss als Gastgeberverein 30 000 Euro zahlen. Foto: Bernd Thissen dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий эксперт: Радикальные футбольные фанаты ставят себя над обществом 13.12.2010

Агрессивность и ксенофобия - отличительные особенности радикальной части футбольных болельщиков - "ультрас". Эксперты занимаются изучением их субкультуры, поведения, психологии, чтобы знать, как им противостоять.