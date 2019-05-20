 ″Укртранснафта″ возобновила транзит по нефтепроводу ″Дружба″ в ЕС | Новости из Германии о России | DW | 21.05.2019

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Россия

"Укртранснафта" возобновила транзит по нефтепроводу "Дружба" в ЕС

Венгрия снова готова принимать нефть по трубопроводу "Дружба", и прием поставок этого сырья из России на станцию "Мозырь" в Беларуси возобновлен, сообщает "Укртранснафта".

Трубы и резервуары нефтепровода Дружба (фото из архива)

Трубы и резервуары нефтепровода "Дружба" (фото из архива)

Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" во вторник, 21 мая, возобновил приостановленную накануне прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении стран Евросоюза. В 10.46 по киевскому времени возобновился прием российской нефти на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ПДС) "Мозырь" в Беларуси для дальнейшей транспортировки в направлении европейских потребителей, сообщает "Укртранснафта" на своей странице в Facebook.

Контекст

В Евросоюзе нет паники из-за аварии на российском нефтепроводе. Но это не значит, что репутация России не понесла серьезного ущерба, рассказала в интервью DW эксперт по энергетике. (16.05.2019)

Основной канал экспорта нефти из России в Польшу и Германию по-прежнему полностью парализован, при расчистке второстепенной южной ветки Украина-Венгрия достигнуты первые успехи. (13.05.2019)

Отмечается также, что готовность принимать нефть подтвердили на венгерском участке "Фенешлитке", и "Укртранснафта" возобновила перекачку нефти в Венгрию.

Накануне "Укртранснафта" приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении стран Евросоюза, сославшись на необходимость проведения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах. "Укртранснафта" сообщила, что венгерская компании MOL проинформировала ее о технических проблемах на своей стороне, и обещала восстановить транзит по трубопроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороны принимать нефть.

Проблема с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба"

В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения нефти. Беларусь приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны из России. На Мозырском НПЗ некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Российскую нефть перестали принимать также в балтийском порту Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии марки Urals из-за серьезного превышения норм содержания в сырье органического хлора. Ранее российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча.

11 мая "Укртранснафта" заявила о возобновлении  транзита по нефтепроводу "Дружба", пояснив, что специалисты MOL провели дополнительные исследования нефти и подтвердили готовность ее принимать.

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Смотрите также:

  • Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    ЕС и Россия: лицом к лицу

    Мост "Дружба" создает уникальный архитектурный ансамбль - он соединяет Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость, которые стоят прямо друг напротив друга буквально в паре сотен метров. Сегодня через их бойницы можно посмотреть на Россию и Евросоюз, соответственно. Бастионы на эстонской стороне были возведены чуть раньше, в 14 веке, на российской - Иваном III в конце 15 века.

  • разбитая асфальтированная дорога

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Дорога в Ивангород

    От вокзала Ивангорода (на фото вдали) в центр города ведет одна асфальтированная дорога с привычными для российской глубинки ямами.

  • Тротуар в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Асфальт как роскошь

    Асфальта в этом 10-тысячном городке вообще мало - помимо пары центральных улиц им покрыто шоссе, уходящее через мост в Эстонию (на фото справа). Пешеходных дорожек тоже очень мало, ходить зачастую приходится по проезжей части и по пыльным грунтовым дорогам. А там, где тротуар все же есть, асфальт порой неожиданно прерывается.

  • Футболки, которые продают на рынке

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Стандартный набор

    Что касается ассортимента футболок на местном рынке, то он здесь такой же, как везде в российской глубинке - изображения Путина, животных, символика России и СССР.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная на деньги ЕС

    Один из редких оазисов благоустройства в Ивангороде - набережная, построенная на деньги ЕС, которые были выделены на проект приграничного сотрудничества. Ее вид, правда, немного портит недострой, расположенный сразу за набережной (на фото - справа). Некий частный инвестор хотел возвести здесь отель и ресторан, но получилось заброшенное здание.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородский променад

    Набережную в Ивангороде называют не совсем привычным для местных жителей словом променад. Вероятно, по примеру нарвского променада, который хорошо виден через реку. Длина набережной на российской стороне - всего 119 метров, она почти в десять раз короче эстонской.

  • Приграничная стоянка автомобилей

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Российский берег

    Чуть поодаль от променада в Ивангороде - типичная для местных реалий картина: неблагоустроенный берег, красно-зеленый пограничный столб, микроавтобус-"буханка" и очередная приграничная стоянка автомобилей.

  • Доски, положенные вдоль берега реки рядом с крепостью

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная своими руками

    По разработанному в 2009 году плану набережная в Ивангороде должна была идти вдоль всего берега, огибая крепость. Отличия между тем, что в итоге построили, и тем, что планировали, местные жители списывают на коррупцию. Местами то ли городские власти, то ли сами жители города попытались воспроизвести променад кустарным способом, как на этом фото рядом с Ивангородской крепостью.

  • Забор из колючей проволоки

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Вид на Европу через колючую проволоку

    За последний год на российском берегу вокруг крепости появился забор с колючей проволокой, калитку в котором закрывают в темное время суток. Ивангородцы не понимают, для чего это сделано - ведь на эстонской стороне никакой ограды нет. Жители города жалуются - мало того, что берег не благоустроен, так еще и забор портит вид.

  • Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородская крепость

    Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега завораживает. Здесь решили обойтись без ограды с колючей проволокой.

  • Ивангородская крепость и табличка с европейским флагом на входе

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Приграничное сотрудничество

    Главная достопримечательность Ивангорода - крепость - и подходы к ней тоже реконструировались при участии Евросоюза, о чем напоминают таблички с европейским флагом, как на этом фото справа внизу.

  • Грунтовая и мощенная дороги в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Оазисы посреди пыли

    Мощеная лестница (и снова на деньги ЕС) уводит с этой аллеи к крепости. Рядом с этим еще одним островком блогоустройства в Ивангороде - мусорные баки и ухабистая грунтовая дорога.

  • Подход к пешеходной границе с российской стороны

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Спуск к границе с ЕС

    Подход к пешеходной границе с российской стороны встречает ямами и остатками старого асфальта. Местные жители рассказывают, что в дождливую погоду пройти здесь становится особенно проблематично.

  • Пешеходная дорожка перед зданием российского пункта погранконтроля

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    На границе

    Непосредственно у входа в здание российского пункта погранконтроля недавно выложили плиткой пешеходную дорожку. Пока она еще вся в смеси строительной пыли и песка. К слову, это зеленое здание тоже реконструировали на деньги приграничного проекта ЕС.

  • Мост Дружба

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС через "Дружбу"

    После окончания паспортного контроля на российской стороне стоит пройти всего около 200 метров по мосту "Дружба", как вы уже оказываетесь на территории ЕС.

  • Кирпичное здание пункта погранконтроля на эстонской стороне моста

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Другой берег

    Аккуратные тротуары и таблички, современное кирпичное здание пункта погранконтроля, автоматические двери - разница на двух концах моста ощущается сразу.

  • Пятиэтажки советской постройки в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарва: ровные дороги, чистые улицы

    Облик эстонской Нарвы все еще определяют однотипные советские пятиэтажки. Город был сильно разрушен во время Второй мировой войны, и исторических зданий в нем почти не сохранилось. В то же время в Нарве очень чисто, дороги ровные.

  • Одна из улиц Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Инфраструктура на средства ЕС

    Нарва с почти 58 тысячами жителей - третий по величине город Эстонии. Тут и там виднеются таблички с флагом ЕС. Большинство инфраструктурных проектов здесь, как и в соседнем Ивангороде, софинансируется Европейским Союзом.

  • Набережная Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная Нарвы

    Гордость Нарвы - местный променад. Почти километр велодорожек, лавочек, фонарей, фонтанов. Есть даже площадка с тренажерами.

  • Верхний ярусе нарвской набережной

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Второй ярус

    На верхнем ярусе нарвской набережной тоже обустроена прогулочная зона.

  • Баскетбольная площадка рядом с нарвским променадом

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Пограничный баскетбол

    Рядом с променадом - парковка и баскетбольная площадка. Здесь можно сыграть в баскетбол, возможно, с самым живописным и необычным видом - на две крепости, разделенные границей ЕС и России.

  • Скульптура льва-самца на променаде в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Лев-мем

    На другом конце променада в Нарве установили несколько статуй львиного прайда. Лев-самец стал местным хитом. Местные жители шутят, что он получился похожим на президента России Владимира Путина.

  • Реконструированные крепостные бастионы Нарвского замка

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарвский Ленин

    В Нарве статую Ленина перенесли с главной площади в периметр стен вокруг Нарвского замка. Там он стоит в самом уголке, окруженный строительными материалами - территорию крепостых бастионов реконструируют.

  • Городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ратуша и колледж

    Помимо набережной и замка Герман, главными достопримечательностями города являются городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета (слева). У последнего оригинальный фасад - это слепок исторической Нарвской биржи, которая располагалась на этой же площади, но была уничтожена во время Второй мировой войны.

  • Вид на Ивангородский замок

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС - за покупками

    В Нарву ивангородцы ходят часто: купить "санкционку", одежду, сходить в кино (в Ивангороде нет кинотеатра и торгового центра) и просто погулять. Нарвитяне в Россию ездят заправиться и купить впрок товары, которые в РФ дешевле, - бытовую химию, крупы, макароны, сахар. И те, и другие обычно заодно навещают родственников. В среднем здесь фиксируется почти 11,5 тысячи пересечений границы в день.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 13:53

Остановка нефтепровода "Дружба" - катастрофа для России? DW Новости

Контекст

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

Фоторепортаж DW с границы между российским Ивангородом и эстонской Нарвой, где из России в Евросоюз можно попасть пешком через мост "Дружба". (15.05.2019)  

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