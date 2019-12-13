 Украинский телеканал для Донбасса получил название | Новости из Германии об Украине | DW | 27.02.2020

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Украина

Украинский телеканал для Донбасса получил название

Дизайн логотипа нового телеканала таков, что название можно прочитать как по-украински "Дім", так по-русски "Дом".

Пожилая жительница Донбасса

Пожилая жительница Донбасса

Контекст

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Государственный украинский телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, будет называться "Дом". Об этом в четверг, 27 февраля, со ссылкой на собственные источники, близкие к Минкульту Украины, сообщило издание "Детектор медиа". Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично утвердил название телеканала.

Источники утверждают, что дизайн логотипа нового телеканала таков, что название можно прочитать как по-украински "Дім", так по-русски "Дом". Программы "Дома" будут выходить на русском языке. Предполагается, что в эфир телеканал выйдет 1 марта, а его презентация состоится на следующий день. О запуске телеканала сообщалось неоднократно, но дата все время менялась. Сначала называлась дата 15 февраля, затем запуск перенесли на 1 марта.

Информационно-развлекательное СМИ будет вещать на базе телеканала иновещания UA/TV и сможет покрыть 80 процентов территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Кто будет руководить телеканалом, пока не ясно. Ранее в министерстве культуры Украины сообщили, что информационное направление канала возглавит бывший главный редактор "24 канала", в прошлом - заместитель главного редактора издания "Новое Время" Елена Трибушная.

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    Автор: Николай Бердник


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