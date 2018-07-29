"Украинский" счет: какие санкции ввел Евросоюз в отношении России

Аннексия Россией Крыма и поддержка Москвой сепаратистов на востоке Украины привели в введению Западом широкомасштабных санкций в отношении РФ. Они начали вводиться уже в марте 2014 года, затем были расширены и действуют до сих пор. Со стороны Евросоюза речь идет о трех группах санкций.

Ограничительныемеры в ответ на аннексию Крыма и Севастополя

"Крымские" санкции вступили в силу 19 декабря 2014 года. Они запрещают гражданам и зарегистрированным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, приобретать недвижимость, оказывать туристические услуги.

Круизным судам, принадлежащим европейским компаниям или ходящим под флагом государств Евросоюза, запрещено заходить в семь крымских портов (Севастополь, Керчь, Ялту, Феодосию, Евпаторию, Черноморск и Камыш-Бурун).

Кроме того, введены ограничения на экспорт товаров и технологий для энергетического сектора полуострова, транспорта и телекоммуникаций, разведки, добычи и переработки нефти, газа и других полезных ископаемых. Запрещено также оказание финансовых и страховых услуг для этих секторов.

Санкции действуют 12 месяцев, затем принимается решение о целесообразности их продления. В последний раз Совет Евросоюза продлил ограничительные меры по Крыму и Севастополю 18 июня 2018 года до 23 июня 2019 года.

Адресные санкции

Адресные санкции в отношении лиц, организаций и компаний, связанных с деятельностью, "нарушающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" начали вводиться с 17 марта 2014 года. Первоначально в список вошло 21 физическое лицо, включая руководителя фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергея Миронова и премьер-министра Крыма Сергея Аксенова. Затем он постоянно расширялся и к 2018 году в него входили уже 150 лиц. Кроме того, санкции распространяются на 38 компаний и общественных организаций, ведущих деятельность в Крыму, либо на территории самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Фигурантам списка запрещен въезд в страны ЕС, а их банковские активы в странах Евросоюза (если таковые есть) заморожены. Санкции вводятся на полгода. 12 марта 2018 года Совет Евросоюза принял решение об их продлении до 15 сентября.

Секторальные санкции

31 июля 2014 года Евросоюз объявил о введении секторальных санкций в отношении российской экономики, которые вступили в силу 1 августа. Они включают эмбарго на поставки вооружений в Россию и вывоз из России оружия и "связанных с ним материалов", запрет на ввоз в РФ "товаров и технологий двойного назначения". Также запрещены поставки высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти.

В частности, был введен запрет на долговое финансирование трех топливно-энергетических компаний ("Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть") и трех крупнейших оборонных концернов ("Уралвагонзавод", "Оборонпром" и Объединенная авиастроительная корпорация), введены ограничения на торги их облигациями, имеющими срок обращения свыше 30 дней, и на участие в выпуске таких ценных бумаг.

Запрещены поставки девяти российским оборонным концернам европейских технологий двойного назначения. Установлены ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБ и Россельхозбанку. Запрещена выдача им кредитов сроком более 30 дней, приобретение и торговля их новыми облигациями, акциями и другими ценными бумагами сроком обращения более 30 дней. Ограничено сотрудничество с РФ в сфере услуг по глубоководной разработке месторождений и добыче нефти.

Решение о продлении секторальных санкций принимается раз в полгода. В последний раз оно было принято 5 июля 2018 года - санкции продлены с 31 июля по 31 января 2019 года.

В Европе к санкциям Евросоюза в отношении России присоединились также Черногория, Исландия, Албания, Лихтенштейн, Норвегия, Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Швейцария и Украина.

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