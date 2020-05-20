Украинский скандал с "пленками Деркача": следы ведут в Вашингтон и Москву

Депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил о передаче в Генпрокуратуру Украины записей бесед экс-президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом, а ныне кандидатом в президенты США Джозефом Байденом. По мнению депутата, эти записи доказывают коррумпированность и государственную измену бывшего президента Украины. Сторонники Порошенко отвергают эти обвинения. Эксперты считают разгорающийся скандал очередной попыткой использовать Киев в американской президентской кампании.

Реакция украинских политиков

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал 19 мая на пресс-конференции в Киеве записи телефонных разговоров якобы экс-лидеров Украины и США. Он заявил, что передал в офис Генпрокурора аудиоматериалы конца 2015-го - начала 2016 года с доказательствами подкупа Джозефом Байденом Порошенко. Цель - сохранить схемы работы американской нефтедобывающей фирмы "Burisma", заблокировать смену украинского правительства в угоду Байдену и преследование олигарха Игоря Коломойского по экономическим и политическим мотивам.

Дмитрий Разумков

Офис Генпрокурора Украины немедленно завел уголовное производство против Порошенко по статье о госизмене. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в тот же вечер призвал силовиков к максимально жесткой реакции на обнародованные записи после проверки их подлинности. Действующий президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю годовщины своего пребывания у власти 20 мая заявил, что он уверен - впереди приговор предшественнику и его команде. "Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров", - сказал Зеленский.

Пресс-служба фракции Порошенко "Европейская солидарность" назвала демарш Деркача попыткой дискредитировать Украину и вовлечь ее в американскую избирательную кампанию. "По сути это российская провокация, которая не имеет ничего общего с действительностью. Ее цель подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны США (…) вернуть наше государство в зону российского влияния и ослабить международную проукраинскую коалицию", - сказано в опубликованном пресс-релизе.

Интриги адвоката президента США

Все опрошенные DW эксперты считают Андрея Деркача исполнителем иностранной воли. А главным заказчиком - адвоката американского президента Дональда Трампа, Рудольфа Джулиани. Ведь Джозеф Байден - главный соперник Трампа в его борьбе за переизбрание на второй срок.

Дональд Трамп идет на второй срок

Близкий к пророссийской оппозиции в Украине кандидат политических наук Алексей Якубин считает, что опубликованные Деркачом записи не содержат чего-либо нового и вполне вписываются в логику последних событий. "Это показывает, в какие Авгиевы конюшни пятый президент и его команда завели украинскую дипломатию, это подтверждение тезиса о внешнем управлении", - сказал Якубин.

В отличие от него, политолог Владимир Фесенко видит лишь некоторые риски для Порошенко в части признания на записях нарушений им закона. Указания заокеанского босса зависимому иностранному политику эксперт назвал "печальной, но естественной реальностью", которая вряд ли произведет впечатление на американцев. "Прочитал распечатки разговоров Порошенко с Байденом. Петр Алексеевич, конечно, выглядит жалко, хотя мастер-классы по лести может давать. А вот где компромат на Байдена? - спрашивает Фесенко. - Где указания по "Буризме"?

Спецоперация американских республиканцев?

Новый украинский "кассетный" скандал является частью тщательно спланированной информационной спецоперации, считает экс-заместитель главы Службы безопасности Украины, директор Агентства по реформе сектора безопасности Украины Виктор Ягун. Он сказал DW, что все началось с публикации находящегося в розыске экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко целого ряда компрометирующих Порошенко записей его разговоров. В декабре 2019 года Рудольф Джулиани обвинил команду Порошенко в попытке отравить экс-генпрокурора Виктора Шокина из-за "угроз Байдена остановить выделение миллиарда долларов жизненно важной для Украины помощи США".

По мнению Ягуна, эта спецоперация стала ответом республиканцев на попытку демократов объявить импичмент президенту Трампу после оглашения ими записи разговора Владимира Зеленского с нынешним президентом США в 2019 году. "Это спецоперация людей, заинтересованных в переизбрании Трампа на второй срок", - сказал Ягун.

Он подчеркнул, что связь Деркача с Джулиани - общеизвестный факт. Но не исключил, что ранее учившийся в Москве Деркач может быть связан и с российскими кураторами. "Он не впервые публикует тайно сделанные аудиозаписи в попытке стать публичным политиком. Я не исключаю участия в этой информационной спецоперации России. Трамп более выгоден Кремлю, чем кандидат от демократов, втягивание Украины в американский предвыборный конфликт грозит дискредитацией Киева и ослаблением западной поддержки в отражении Украиной российской гибридной агрессии", - сказал Ягун.

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