Украинский режиссер Олег Сенцов 11 мая 2014 года был похищен в Крыму силовиками РФ. Его обвинили в подготовке терактов.

Украинский режиссер Олег Сенцов 11 мая 2014 года был похищен в Крыму силовиками РФ. Его обвинили в создании террористической организации и подготовке терактов на полуострове. В августе 2015 года крымчанина приговорили к 20 годам строгого режима. Свою вину Олег Сенцов не признал и неоднократно заявлял о применяемых к нему пытках. Дело Сенцова вызвало широкий международный резонанс. В поддержку режиссера выступили политики и деятели культуры. Сенцов отбывал наказание в одной из колоний строго режима в Лабытнанге (Ямало-Ненецкий автономный округе России). В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку. 29 августа ряд российских СМИ сообщил о том, что Олег Сенцов этапирован в Москву.