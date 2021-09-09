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Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов 11 мая 2014 года был похищен в Крыму силовиками РФ. Его обвинили в подготовке терактов.

Украинский режиссер Олег Сенцов 11 мая 2014 года был похищен в Крыму силовиками РФ. Его обвинили в создании террористической организации и подготовке терактов на полуострове. В августе 2015 года крымчанина приговорили к 20 годам строгого режима. Свою вину Олег Сенцов не признал и неоднократно заявлял о применяемых к нему пытках. Дело Сенцова вызвало широкий международный резонанс. В поддержку режиссера выступили политики и деятели культуры. Сенцов отбывал наказание в одной из колоний строго режима в Лабытнанге (Ямало-Ненецкий автономный округе России). В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку. 29 августа ряд российских СМИ сообщил о том, что Олег Сенцов этапирован в Москву.

Oleh Hennadijowytsch Senzow ist ein ukrainischer Filmregisseur. Portrait und Filmstills Rhino

"Носорог". Бандиты из Украины 1990-х празднуют премьеру в Венеции 09.09.2021

На Венецианском кинофестивале впервые покажут фильм "Носорог". В нем режиссер Олег Сенцов рассказывает о том, как криминальные банды заправляли в Украине после распада СССР.
Der ukrainische Regisseur Oleg Sentzov während des Interviews mit DW Korrespondentin Alexandra Indyuchova, Dezember 2020

Олег Сенцов о том, чем отличаются протесты в Беларуси, России и Украине 21.12.2020

Украинский режиссер Олег Сенцов объяснил DW, чем его разочаровали Порошенко, Зеленский и Навальный, почему не стоит договариваться с Путиным и чем отличаются протесты в Украине, Беларуси и России.

Оппозиция Беларуси получила премию Сахарова (22.10.2020) 22.10.2020

Евродепутаты особенно выделили роль женщин в демократическом движении Беларуси, а сама Тихановская заявила, что премия принадлежит всем белорусам. Это четкий сигнал из ЕС для Беларуси и Лукашенко.
(Haupteingang, Gebäude) in Copyright: DW

Журналист Муждабаев заочно арестован по обвинению в призывах к терроризму 26.06.2020

По версии СК РФ, журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook призывал захватить находящихся в Украине граждан РФ и обменять их на Олега Сенцова.
Bilder aus dem Trailer vom Film The Numbers des unkrainischen Regisseurs Oleg Sentzov. Bilder wurden uns von dem Filmteam zur Verfügung gestellt.

Бунт в "Доме-2": что рассказывает новый фильм Сенцова об Олеге Сенцове? 25.02.2020

На кинофестивале Берлинале показали фильм, одним из режиссеров которого является Олег Сенцов. Фильм и сделан по его пьесе. Но Сенцов в нем скорее герой, чем автор.

Берлинале: старт фестиваля и скандальный фильм из РФ в главном конкурсе (20.02.2020) 20.02.2020

В Берлине открылся очередной кинофестиваль Берлинале. Среди претендентов на статуэтку картина российского режиссера Ильи Хржановского "Дау. Наташа". Этот фильм, который входит в 10-серийный цикл проекта "Дау", частично не допущен к кинопрокату в России.

Стрелок в немецком Ханау: кто напал на посетителей кальянных. DW Новости (20.02.2020) 20.02.2020

Стрельба под Франкфуртом. Что произошло в немецком Ханау, который стал минувшей ночью местом кровавой бойни. Более десятка погибших и почему преступник направился в кальянные, где хладнокровно расстрелял почти 10 человек. Кто преступник и какими мотивами он руководствовался?
18 кинокартин претендуют на Золотого медведя 70-го Берлинского кинофестиваля.

Фильм "Дау. Наташа", запрещенный в России, включен в конкурс Берлинале 29.01.2020

18 кинокартин претендуют на "Золотого медведя" 70-го Берлинского кинофестиваля, который открывается 20 февраля.

Ukrainischer Regisseur Oleg Sentsov

На Берлинале покажут фильм Олега Сенцова 22.01.2020

Олег Сенцов работал над фильмом "Номера", находясь в заключении. Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума".
07.09.2019, A recently exchanged Ukrainian prisoner embraces his relative upon arrival in Kiev after Russia-Ukraine prisoner swap, at Borispil International Airport, outside Kiev, Ukraine September 7, 2019. REUTERS/Gleb Garanich

Киев и сепаратисты в Донбассе обменяются пленными до конца года 24.12.2019

Президенты Путин и Зеленский договорились об обмене пленными на "нормандском саммите". Трехсторонней контактной группе сначала не удалось согласовать списки на обмен. Теперь условия освобождения согласованы.
This image released by Fox Searchlight Films shows Olivia Colman in a scene from the film The Favourite. (Atsushi Nishijima/Fox Searchlight Films via AP) |

"Европейский Оскар" получил фильм "Фаворитка" 07.12.2019

В Берлине вручены награды Европейской киноакадемии. На церемонии было объявлено о создании организации, помогающей кинематографистам в зоне риска. Таким как Олег Сенцов.

30.11.2019 Paris' mayor Anne Hidalgo, left, hands over the certificat to Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov as he was named an honorary citizen of Paris at the city hall in Paris, Saturday, Nov. 30, 2019. (AP Photo/Michel Euler)

Олег Сенцов получил звание Почетного гражданина Парижа 30.11.2019

На церемонии в Париже Сенцов заявил, что будет бороться за освобождение украинских политзаключенных. И попросил власти французской столицы поддержать его в этом.
26.11.2019+++ European Parliament President David Sassoli gives Ukrainian film director Oleg Sentsov his 2018 Sakharov Prize during an award ceremony at the European Parliament in Strasbourg, France, November 26, 2019. REUTERS/Vincent Kessler

"Не верьте Путину", или Что лауреат премии Сахарова Сенцов советовал ЕС 26.11.2019

Олег Сенцов смог лично получить премию Сахарова в Европарламенте через год после ее присуждения - и произнести эмоциональную речь перед евродепутатами. DW из Страсбурга.

Газовый конфликт вышел на уровень Путина и Зеленского и чего боится Молдавия? DW Новости (26.11.19) 26.11.2019

Москва и Киев пока не договорились о продлении транзита российского газа через Украину. К переговорам подключились Путин и Зеленский. В Молдавии внимательно следят за конфликтом. Ведь она покупает только российский газ.
07.09.2019, Ukraine, Kiew: Oleg Sentsow (M), Regisseur aus der Ukraine, dem in Russland Terrorismus vorgeworfen wurde, spricht mit Journalisten bei seiner Ankunft am Internationalen Flughafen von Kiew. Russland und die Ukraine haben mit einem großen Austausch von Gefangenen begonnen. Foto: Ukrinform/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Олег Сенцов объявил о создании общественной организации 22.10.2019

Режиссер отметил, что время, когда он всем интересен, продлится недолго, и надо сделать его поездки более профессиональными. Возможно, он создаст фонд собственного имени.
От фермеров до националистов-радикалов: день массовых протестов в Киеве

От фермеров до националистов-радикалов: день массовых протестов в Киеве 14.10.2019

День защитника Украины в Киеве отметили многолюдными митингами и акциями протеста, в которых приняли участие ветераны войны в Донбассе, правые, фермеры и даже бывший "пленник Кремля" Олег Сенцов. Репортаж DW.
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