Украинский паспорт от президента - не для всех желающих

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о российской паспортизации жителей Донбасса, заявил о готовности предоставлять гражданство Украины россиянам, которые страдают от преследований власти. "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. Прежде всего - россиянам, которые сегодня страдают больше всего", - пообещал Зеленский.

Легко ли получить украинское гражданство

Но воплотить такое обещание в жизнь не так уж и просто. И здесь, как отмечают эксперты, без внесения изменений в украинское законодательство не обойтись. Конституция Украины действительно предоставляет президенту право принимать иностранцев в украинское гражданство. "Но об упрощенном порядке приобретения украинского гражданства для всех желающих в рамках действующего законодательства речи быть не может", - отметила в беседе с DW Ольга Поединок, доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Владимир Зеленский

Указ президента является последним звеном в длинном и сложном процессе предоставления иностранцам украинского гражданства. Получить украинский паспорт по реально простой процедуре может только крайне ограниченный круг лиц, например, те, кто представляет для Украины государственный интерес. Таким образом в 2014 году президент Петр Порошенко предоставил украинское гражданство американке Наталье Яресько, грузину Александру Квиташвили и литовцу Айварасу Абромавичусу, которых пригласили работать министрами в украинском правительстве.

Кто может получить украинское гражданство

Те же, кто "страдают от авторитарных режимов", скорее попадают в категорию искателей убежища, подчеркнула Ольга Поединок. А предоставление политического убежища или статуса беженца в Украине вовсе не означает автоматического получения права на украинский паспорт. Как объяснил в беседе с DW представитель общественной организации "Европа без барьеров" Павел Кравчук, несмотря на довольно демократическое законодательство и ряд положительных изменений в последние годы, украинская система на практике направлена скорее на то, чтобы не допустить иностранца к иммиграции или получению убежища.

Так, иностранец или лицо без гражданства, претендующие на украинский паспорт, должны отвечать шести критериям, среди которых, например, непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины на протяжении последних пяти лет и владение государственным языком. К процессу рассмотрения такого ходатайства привлечено семь органов власти, среди которых Государственная миграционная служба и Служба безопасности Украины.

При этом большинство инстанций вправе по ряду причин вернуть документы. И только после прохождения всех этих этапов президент Украины издает указ о принятии в гражданство. Этот процесс может длиться год и более. Цифры говорят сами за себя. По официальным данным, в период с 2015 по 2018 годы украинское гражданство получили лишь около 4 тысяч человек.

Несколько больше число тех, кто приобрел украинское гражданство в результате так называемого принципа территориального происхождения. Таких в период с 2015 по 2018 годы насчитывается около 15 тысяч. Речь идет о людях, чьи близкие родственники родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории современной Украины. По словам Кравчука из "Европы без барьеров", это единственный случай, где действительно можно говорить об упрощенной процедуре: перечень документов, которые необходимо подать просителю, небольшой; в процесс принятия решения привлечено только два подразделения Государственной миграционной службы; а рассмотрение ходатайства длится не дольше, чем три месяца.

Защищать и не осуждать

Учитывая все эти обстоятельства, ответ Зеленского "паспортом на паспорт" является чисто риторическим, но на действия России по паспортизации на неподконтрольных Киеву украинских территориях это фактически заметно не повлияет, считают эксперты.

По мнению Кравчука, в ситуации политических преследований логичнее говорить не о предоставлении гражданства, а о других формах защиты или возможности легально находиться на территории Украины с перспективой получения гражданства после определенного срока проживания. Тем более, как отметил Кравчук, надлежащие процедуры и принципы уже прописаны в украинском законодательстве.

Защитить себя от потенциальных последствий массовой российской паспортизации Украине сложно. Ольга Поединок призывает не осуждать украинцев, вынужденных в силу экстремальных жизненных обстоятельств получать российские паспорта. Она убеждена, что приобретение гражданства РФ не должно стать основанием для потери украинского гражданства. "Ведь о добровольности приобретения гражданства России в условиях вооруженного конфликта речи быть не может, как бы государство-агрессор не пыталось создать противоположное впечатление. Кроме того, Украине крайне невыгодно сокращать количество собственных граждан на территориях, которые правительство фактически не контролирует", - объясняет юрист.

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