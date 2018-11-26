 Украинский банк заявил, что отсудил у России 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма | Новости из Германии об Украине | DW | 26.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Украинский банк заявил, что отсудил у России 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма

Украинский "Ощадбанк" сообщил о победе в Международном арбитраже в деле против РФ о потере активов в результате аннексии Крыма. Сумма возмещения составит 1,3 млрд долларов плюс проценты.

Статуя богини правосудия

Международный арбитражный суд при Международной торговой палате принял решение в пользу украинского "Ощадбанка" по иску против России в связи с аннексией Крыма. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщила пресс-служба банка. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до фактической выплаты компенсации. Решение является окончательным и обязательным, подчеркивается в сообщении.

"Ощадбанк" утверждает, что стал первым банковским учреждением, выигравшим дело против России по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма. "С первого дня аннексии Крыма мы работали над документированием преступлений, совершенных против банка оккупационными властями, готовясь к встрече в международных судебных инстанциях", - заявил председатель правления Сбербанка Андрей Пышный.
 
Государственный "Ощадбанк" заявил о подаче иска в Международный арбитраж против России в связи с утратой активов в Крыму в августе 2016 года. Сумма требований включала в себя стоимость потери активов, потери бизнеса, а также проценты, которые будут начислены до принятия арбитражем окончательного решения и до фактического получения компенсации.

Смотрите также:

Смотреть видео 14:18
Now live
14:18 мин

Пять лет Евромайдану: к чему за это время пришла Украина – DW Новости (21.11.2018)

Контекст

Пенсии для всего Донбасса: Украина пока не нашла оптимального решения  

Комментарий: "Прочь от Москвы" в исполнении Порошенко

Когда президент Украины Порошенко говорит о возможном реванше пророссийских сил, то почему-то совершенно забывает, что эти самые "реваншисты" находятся рядом с ним, пишет Сергей Руденко. (23.11.2018)  

"Ощадбанк" подал иск против России на один млрд долларов за потерю крымских активов

В сумму включили стоимость потерянных активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты. Если Россия уклонится от участия в суде, разбирательства могут провести без нее. (26.08.2016)  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы "Ощадбанка"

Аудио- и видеофайлы по теме

Пять лет Евромайдану: к чему за это время пришла Украина – DW Новости (21.11.2018)  

Кто из украинцев и почему попал под санкции Кремля (01.11.2018)  

Немцова.Интервью - Владимир Кличко о том, что нельзя считать всех русских плохими после аннексии Крыма  

Также по теме

Deutschland Berlin Bundestag 39. Sitzung

Бундестаг настаивает на присоединении России к Международному уголовному суду 29.06.2018

Москва до сих пор не ратифицировала Римский статут. Международный уголовный суд ранее приравнял аннексию Крыма к вооруженному конфликту между Россией и Украиной.

Symbolbild Cyberkriminalität

Как Украина будет противостоять кибератакам на выборах 2019 года 23.11.2018

Эксперты по кибербезопасности прогнозируют усиление хакерских атак в Украине во время выборов в 2019 году. Как страна намерена им противостоять, и откуда ждет помощи?

Ukraine Elektrizität - Umspannwerk bei Kiew

Спорное дело: "Укрэнерго" намерено судиться с РФ из-за активов в Крыму 12.04.2018

Госкомпания "Укрэнерго" инициировала инвестиционный спор о своих активах в аннексированном Крыму и готовит иск против России в Международный арбитражный суд. Есть ли у нее шансы?

Реклама

Самые читаемые

НАТО взяла на контроль ситуацию в Керченском проливе  

Порошенко поддержал введение в Украине военного положения  

Совбез ООН экстренно соберется из-за ситуации в Керченском проливе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно