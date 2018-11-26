Украинский банк заявил, что отсудил у России 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма

Украинский "Ощадбанк" сообщил о победе в Международном арбитраже в деле против РФ о потере активов в результате аннексии Крыма. Сумма возмещения составит 1,3 млрд долларов плюс проценты.
Международный арбитражный суд при Международной торговой палате принял решение в пользу украинского "Ощадбанка" по иску против России в связи с аннексией Крыма. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщила пресс-служба банка. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до фактической выплаты компенсации. Решение является окончательным и обязательным, подчеркивается в сообщении.
"Ощадбанк" утверждает, что стал первым банковским учреждением, выигравшим дело против России по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма. "С первого дня аннексии Крыма мы работали над документированием преступлений, совершенных против банка оккупационными властями, готовясь к встрече в международных судебных инстанциях", - заявил председатель правления Сбербанка Андрей Пышный.
Государственный "Ощадбанк" заявил о подаче иска в Международный арбитраж против России в связи с утратой активов в Крыму в августе 2016 года. Сумма требований включала в себя стоимость потери активов, потери бизнеса, а также проценты, которые будут начислены до принятия арбитражем окончательного решения и до фактического получения компенсации.
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