Украинские эксперты не считают критическим ограничение Россией экспорта нефти

Последствия экспортных ограничений России на поставки нефти, нефтепродуктов и угля в Украину будут минимальными, считают эксперты. Свою роль играет то, что украинский энергетический рынок давно диверсифицирован.
Россия запретила экспортировать нефть и нефтепродукты в Украину. Как заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, такое решение было принято в ответ "на недружественные действия Украины". "Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня этого года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, и те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал Медведев на заседании российского правительства в четверг, 18 апреля.
Позже на сайте правительства РФ появилась и само постановление, в котором под экспортный запрет попали сырая нефть, масла, вазелин и кокс нефтяной, битумные и асфальтовые смеси и другие изделия из нефтепродуктов. Кроме этого в документе перечисляется продукция, для экспорта которой нужно брать разрешение в министерстве экономического развития Российской Федерации. В этот перечень попали каменный, бурый коксующийся уголь, товарные бензины, дизельное топливо, пропан, бутан и другие сжиженные газы. "Мы вынуждены свои интересы защищать и принять соответствующие меры", - заявил глава российского правительства.
Без паники
В Украине спокойно восприняли это решение. Ни один из украинских чиновников их официально не прокомментировал. Тем временем украинские отраслевые эксперты считают, что подобные меры не будут иметь критического влияния на украинский энергетический рынок, поскольку он уже давно диверсифицирован. В частности, по словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, сегодня с российского рынка в Украину поставляют лишь нефтепродукты, а именно дизельное топливо и сжиженный газ. "Нефть Украина не закупает в России с 2012 года, бензин вообще не закупаем, поскольку у нас и так профицит", - сказал DW Сергей Куюн.
По данным государственной фискальной службы Украины, в январе-марте 2019 Украина импортировала нефтепродуктов более чем на 1,1 миллиарда долларов. При этом импорт нефтепродуктов из России составил 45 процентов. По данным консалтинговой компании UPECO, на рынке нефтепродуктов Украины российское дизтопливо занимает 42 процента, на рынке сжиженного газа зависимость от российского топлива меньше - только 29 процентов.
"Турбулентность" будет
Эксперты считают, что в июне, когда российские ограничения вступят в силу и возможны проблемы с получением разрешений на экспорт, украинскому потребителю придется переждать месяц "турбулентности". За это время трейдеры переориентируются на новые каналы поставок топлива. "Из-за этих ограничений трагедии в Украине не будет. Нам есть где взять дизтопливо и сжиженный газ. У нас есть Кременчугский НПЗ, мощные морские перевалки, сухопутное сообщение с Европой. По закупкам дизтоплива Украина переориентируется на Беларусь, для сжиженного газа - на Казахстан и Польшу", - прогнозирует Куюн. Он уверен, что дефицит автомобильного газа будет замещен за счет морских поставок, Казахстана и западной границы, что в среднем приведет к росту его цены на 2 гривны за литр.
При этом опыт оперативной переориентации рынка у Киева уже есть. Ведь в 2015 году Россия уже запрещала экспорт дизельного топлива в Украину, в 2017 году - сжиженного газа. Именно тогда было введено регулирование российской стороной поставок нефтепродуктов в соседнюю страну с получением разрешений на экспорт в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю России. Сейчас такое разрешение нужно будет получать в министерстве экономического развития РФ. "Такие действия и заявления России являются политическими и обусловлены ситуацией с выборами в Украине. Трейдеры не считают, что ситуация кардинально изменится. Как возили из России, так и будут возить. У них есть еще шесть недель, чтобы подстроиться под поменявшиеся условия", - отмечает аналитик компании UPECO Александр Сиренко. Он уверен, что украинцы не почувствуют на себе последствий российских "запретов".
Проблематичный уголь
Иная ситуация с углем. По данным Государственной службы статистики Украины, в 2018 году доля импортируемого Украиной угля из России составляла более 70 процентов. И зависимость от российского угля имеет тенденцию к росту. В прошлом году Украина импортировала из РФ на 10,6 процента больше, чем в 2017 году. Согласно данным Государственной службы статистики, в 2018 году Украина купила в России 15 миллиардов тонн угля на 1,8 миллиарда долларов. В основном это антрацитовый, битуминозный и коксующийся уголь.
"Украинские металлургические комбинаты зависят от поставок угля из России. Для них это ограничение будет болезненным. Придется переориентироваться на поставки морем угля из Австралии, Бразилии, США. А это дополнительные расходы", - отмечает эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква. По его оценке, больше всего от таких ограничений пострадает рынок стали.
Кроме этого, наибольший дефицит антрацитового угля почувствует Луганская ТЭС, которая находится в городе Счастье, на территории подконтрольной украинскому правительству. Эксперт отмечает, что доставить туда уголь, кроме как из России, сейчас в Украине нет технической возможности. Если правительство РФ введет запрет на поставки, то эта ТЭС может быть остановлена. Но это возможно лишь при условии, что министерство экономического развития Российской Федерации откажется дать российским компаниям-поставщикам разрешение на поставки в Украину. Однако, отмечают эксперты, самой России выгодно продавать уголь Украины.
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