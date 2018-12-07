 Украинские экологи задержаны в Польше на конференции по климату | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2018

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Европа

Украинские экологи задержаны в Польше на конференции по климату

Два украинских экологических активиста были задержаны в польском Катовице. Их местонахождение неизвестно. Еще одну активистку из Украины не впустили в Польшу.

Конференция COP24 в Катовице

Конференция COP24 в Катовице

Два сотрудника украинской неправительственной природоохранной организации Ecoaction были задержаны  субботу, 8 декабря, пограничниками в польском Катовице, где проходит очередная конференция ООН по вопросам климата (COP24). Об этом сообщили представители немецкой экологической организации BUND. Место нахождения задержанных неизвестно, связь с ними отстутствует, добавили в BUND. Еще одна сотрудница Ecoaction была задержана в субботу на украинско-польской границе. Ей запретили въезжать в Польшу до окончания конференции.

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Немецкие экологи раскритиковали действия польских служб безопасности, потребовав освободить активистов. "Неприемлемо, что сотрудники природоохранных организаций задерживаются спецслужбами во время конференции по вопросам климата в Польше", - заявил глава BUND Хуберт Вайгер (Hubert Weiger). Он также призвал правительство Германии заняться вопросом освобождения активистов.

На конференции в Катовице обсуждаются конкретные меры, которые помогут реализовать Парижское соглашение о защите климата. Его участники обязались предпринять все усилия, чтобы не допустить повышения температуры на Земле увеличилась более чем на 2 градуса Цельсия.

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    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


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