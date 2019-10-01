Украинские связи Дональда Трампа - кто такие эти "невероятные люди"

В скандальном телефонном разговоре с президентом Украины Зеленским его американский коллега Трамп говорил, что у него "много украинских друзей". DW выясняла, кого он мог иметь ввиду.
Дональд Трамп никогда не был в Украине, не проявлял к ней интереса и в последние годы, судя по всему, недолюбливал. Президент США обвинял Киев в попытках саботировать его избирательную кампанию 2016 года, когда информация из Украины привела к отставке главы штаба Трампа Пола Манафорта, который до этого был консультантом Партии регионов и якобы прилучал от нее незадекларированную оплату за свои услуги. На этом фоне общение хозяина Белого дома с предыдущим украинским президентом Петром Порошенко выглядело сдержанно.
В вызвавшем скандал телефонном разговоре с новым главой украинского государства Владимиром Зеленским Трамп сыпал комплиментами: "Это великая страна. У меня много украинских друзей, это невероятные люди". Кто это мог бы быть?
Виктор Пинчук
Украинцев, как-то связанным с Трампом, можно условно разделить на две группы: тех, кто знаком с ним, а также тех, кто покупал его недвижимость. Самая заметная фигура из первой группы - миллиардер Виктор Пинчук.
Одно из первых публичных выступлений Трампа, посвященных Украине, состоялось в сентябре 2015 года. Тогда он в качестве перспективного кандидата от республиканцев выступил по видеосвязи на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) - частном мероприятии Пинчука с участием западных политиков и экспертов.
В Украине Виктор Пинчук входит в первую десятку тех, кого называют олигархами. 58-летний зять экс-президента Украины Леонида Кучмы - выходец из Днепра, крупный промышленник, владелец компании по производству труб и медиа-группы, которая называет себя "крупнейшей в Украине" и включает несколько телеканалов, в том числе СТБ и ICTV.
То выступление Трампа продлилось около 20 минут и, как писала пресса, обошлось Пинчуку в 150 тысяч долларов. Есть ли у них совместные интересы в бизнесе - неизвестно. Во время форума вопросы Трампу задавал Дуглас Шен - американский публицист, политолог и комментатор на Fox News, одном из любимых телеканалов президента США. Шен давно работает с Пинчуком и зарегистрирован в Минюсте США как его официальный лоббист.
Выступая на YES, Трамп отметил, что давно знает "многих людей, живущих в Украине", называл их "фантастическими" и хвалил Пинчука: "Виктор - особенный человек и особенный предприниматель. Когда он был у меня в гостях, я сказал, что, думаю, я могу большему научиться у тебя, чем ты у меня". На форуме Пинчука Трамп озвучил то, что четыре года спустя повторил в телефонном разговоре Зеленскому, а именно - что, мол, европейские страны, среди которых он упомянул Германию, недостаточно поддерживают Украину.
Павел Фукс
Еще один известный украинец, с которым лично знаком Трамп, - бизнесмен меньшего калибра, чем Пинчук, но об их связях известно больше. Это Павел Фукс, 47-летний уроженец Харькова, миллионер, работавший в России и создавший в Москве девелоперскую компанию "Мосситигрупп".
В интервью агентству Bloomberg Фукс рассказывал, что познакомился с Трампом в 2005 году, встречался с ним несколько раз, а также с его детьми - Иванкой и Дональдом Трампом-младшим. По словам Фукса, речь шла об идее строительства небоскреба Trump Tower в Москве, но сделка не состоялась из-за якобы слишком высокой цены, которую запросил Трамп.
В последнее время Фукс живет в Украине, в России он попал под санкции в рамках ответа Москвы на санкции Киева. Известно, что в феврале 2017 года Фукс был одним из нескольких украинцев, которые приезжали в США на инаугурацию Трампа, хотя на церемонию он не попал. Осенью того же года Фукс организовывал визит в Харьков близкого соратника и адвоката Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который сейчас также оказался в центре скандала вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского.
По официальным данным, в Харькове Джулиани, прославившийся во время ликвидации последствий терактов 11 сентября, делился опытом работы муниципальных служб в чрезвычайных ситуациях. Во время президентских выборов СМИ называли Фукса среди доноров кампании Зеленского. Сам он это отрицал.
Виталий Кличко
Тесно связан с Джулиани и мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко - еще один украинец, знакомый с Трампом. Когда летом у 48-летний Кличко начался конфликт с главой администрации Зеленского Богданом, бывший боксер слетал к Джулиани в Нью-Йорк и опубликовал фотографию с ним в социальных сетях, давая понять, что у него есть к кому обратиться за защитой в борьбе за кресло главы киевской горадминистрации.
Примечательно, что Кличко отправился на встречу с Джулиани через несколько дней после телефонного разговора Трампа с Зеленским, в котором президент США назвал своего адвоката контактным лицом в возможном расследовании, касающемся деятельности в Украине бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Кличко во вторник, 1 октября, вспоминая о той встрече с Джулиани, сказал, что о Байдене они не говорили.
С Трампом Виталий Кличко и его младший брат Владимир, также в прошлом прославленный боксер, встречались, будучи еще спортсменами. В интервью телеканалу "112-Украина" Кличко-старший рассказывал, что он и его брат проводили бои в принадлежавшем Трампу казино "Тадж-Махал" в штате Нью-Джерси, что американский миллиардер присутствовал на их боях и что они были у него в гостях.
Игорь Фруман и Лев Парнас
Есть и другие, малоизвестные выходцы из Украины, чьи имена упоминаются в связи с нынешним телефонным скандалом. Особое место среди них занимают предприниматели из Флориды с одесскими корнями и связями - Игорь Фруман и Лев Парнас. Как пишут американские СМИ, 53-летний Фруман и 47-летний Парнас с недавних пор жертвуют на мероприятия в поддержку Трампа в США, а также финансово поддерживают республиканских кандидатов на выборах разного уровня.
По данным СМИ, они встречались с самим Трампом и его сыном Дональдом-младшим. Но главное - оба клиенты Джулиани. Именно они помогали адвокату Трампа контактировать с украинской стороной, в том числе с бывшими генпрокурорами, при сборе информации о деятельности в Украине бывшего вице-президента и политического конкурента Трампа Джо Байдена и его сына.
При этом у Фрумана и Парнаса возник конфликт с бизнесменом Игорем Коломойским, которого, по его словам, они просили помочь установить связи с администраций нового президента Зеленского. Коломойский назвал их "аферистами", после чего Фруман и Парнас подали на него в суд. В конце августа Коломойский заявил в интервью, что конфликт исчерпан.
Покупатели недвижимости Трампа
Во вторую группу входят предположительно десяток или более выходцев из Украины, купивших у Трампа недвижимость или участвовавших в финансировании строительства. Среди них - например, бывший глава областной администрации одного крупного восточноукраинского города или дочь одного бывшего украинского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег. Точное число таких людей установить сложно.
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