 Украинские связи Дональда Трампа - кто такие эти ″невероятные люди″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 02.10.2019

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Украина

Украинские связи Дональда Трампа - кто такие эти "невероятные люди"

В скандальном телефонном разговоре с президентом Украины Зеленским его американский коллега Трамп говорил, что у него "много украинских друзей". DW выясняла, кого он мог иметь ввиду.

Зеленский и Трамп на встрече в Нью-Йорке, 25 сентября 2019 года

Зеленский и Трамп на встрече в Нью-Йорке, 25 сентября 2019 года

Дональд Трамп никогда не был в Украине, не проявлял к ней интереса и в последние годы, судя по всему, недолюбливал. Президент США обвинял Киев в попытках саботировать его избирательную кампанию 2016 года, когда информация из Украины привела к отставке главы штаба Трампа Пола Манафорта, который до этого был консультантом Партии регионов и якобы прилучал от нее незадекларированную оплату за свои услуги. На этом фоне общение хозяина Белого дома с предыдущим украинским президентом Петром Порошенко выглядело сдержанно.

В вызвавшем скандал телефонном разговоре с новым главой украинского государства Владимиром Зеленским Трамп сыпал комплиментами: "Это великая страна. У меня много украинских друзей, это невероятные люди". Кто это мог бы быть?

Виктор Пинчук

Украинцев, как-то связанным с Трампом, можно условно разделить на две группы: тех, кто знаком с ним, а также тех, кто покупал его недвижимость. Самая заметная фигура из первой группы - миллиардер Виктор Пинчук.

Одно из первых публичных выступлений Трампа, посвященных Украине, состоялось в сентябре 2015 года. Тогда он в качестве перспективного кандидата от республиканцев выступил по видеосвязи на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) - частном мероприятии Пинчука с участием западных политиков и экспертов.

Виктор Пинчук, 2014 год

Виктор Пинчук

В Украине Виктор Пинчук входит в первую десятку тех, кого называют олигархами. 58-летний зять экс-президента Украины Леонида Кучмы - выходец из Днепра, крупный промышленник, владелец компании по производству труб и медиа-группы, которая называет себя "крупнейшей в Украине" и включает несколько телеканалов, в том числе СТБ и ICTV.  

То выступление Трампа продлилось около 20 минут и, как писала пресса, обошлось Пинчуку в 150 тысяч долларов. Есть ли у них совместные интересы в бизнесе - неизвестно. Во время форума вопросы Трампу задавал Дуглас Шен - американский публицист, политолог и комментатор на Fox News, одном из любимых телеканалов президента США. Шен давно работает с Пинчуком и зарегистрирован в Минюсте США как его официальный лоббист.

Президент Зеленский выступает на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES)

Президент Зеленский также выступал на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES)

Выступая на YES, Трамп отметил, что давно знает "многих людей, живущих в Украине", называл их "фантастическими" и хвалил Пинчука: "Виктор - особенный человек и особенный предприниматель. Когда он был у меня в гостях, я сказал, что, думаю, я могу большему научиться у тебя, чем ты у меня". На форуме Пинчука Трамп озвучил то, что четыре года спустя повторил в телефонном разговоре Зеленскому, а именно - что, мол,  европейские страны, среди которых он упомянул Германию, недостаточно поддерживают Украину.

Павел Фукс

Еще один известный украинец, с которым лично знаком Трамп, - бизнесмен меньшего калибра, чем Пинчук, но об их связях известно больше. Это Павел Фукс, 47-летний уроженец Харькова, миллионер, работавший в России и создавший в Москве девелоперскую компанию "Мосситигрупп".

В интервью агентству Bloomberg Фукс рассказывал, что познакомился с Трампом в 2005 году, встречался с ним несколько раз, а также с его детьми - Иванкой и Дональдом Трампом-младшим. По словам Фукса, речь шла об идее строительства небоскреба Trump Tower в Москве, но сделка не состоялась из-за якобы слишком высокой цены, которую запросил Трамп.

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп, 2016 год

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп

В последнее время Фукс живет в Украине, в России он попал под санкции в рамках ответа Москвы на санкции Киева. Известно, что в феврале 2017 года Фукс был одним из нескольких украинцев, которые приезжали в США на инаугурацию Трампа, хотя на церемонию он не попал. Осенью того же года Фукс организовывал визит в Харьков близкого соратника и адвоката Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который сейчас также оказался в центре скандала вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского.

По официальным данным, в Харькове Джулиани, прославившийся во время ликвидации последствий терактов 11 сентября, делился опытом работы муниципальных служб в чрезвычайных ситуациях. Во время президентских выборов СМИ называли Фукса среди доноров кампании Зеленского. Сам он это отрицал.

Виталий Кличко

Тесно связан с Джулиани и мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко - еще один украинец, знакомый с Трампом. Когда летом у 48-летний Кличко начался конфликт с главой администрации Зеленского Богданом, бывший боксер слетал к Джулиани в Нью-Йорк и опубликовал фотографию с ним в социальных сетях, давая понять, что у него есть к кому обратиться за защитой в борьбе за кресло главы киевской горадминистрации.

Виталий Кличко, 2018 год

Виталий Кличко

Примечательно, что Кличко отправился на встречу с Джулиани через несколько дней после телефонного разговора Трампа с Зеленским, в котором президент США назвал своего адвоката контактным лицом в возможном расследовании, касающемся деятельности в Украине бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Кличко во вторник, 1 октября, вспоминая о той встрече с Джулиани, сказал, что о Байдене они не говорили.   

С Трампом Виталий Кличко и его младший брат Владимир, также в прошлом прославленный боксер, встречались, будучи еще спортсменами. В интервью телеканалу "112-Украина" Кличко-старший рассказывал, что он и его брат проводили бои в принадлежавшем Трампу казино "Тадж-Махал" в штате Нью-Джерси, что американский миллиардер присутствовал на их боях и что они были у него в гостях.

Игорь Фруман и Лев Парнас  

Есть и другие, малоизвестные выходцы из Украины, чьи имена упоминаются в связи с нынешним телефонным скандалом. Особое место среди них занимают предприниматели из Флориды с одесскими корнями и связями - Игорь Фруман и Лев Парнас. Как пишут американские СМИ, 53-летний Фруман и 47-летний Парнас с недавних пор жертвуют на мероприятия в поддержку Трампа в США, а также финансово поддерживают республиканских кандидатов на выборах разного уровня.

Контекст

В 2015 году Трамп по приглашению Виктора Пинчука выступил по видеосвязи с 20-минутной речью. И получил за это 150 тысяч долларов. (10.04.2018)

Джулиани написал в Twitter, что обладает прямыми свидетельствами, видеозаписями и компроментирующими Украину документами. И косвенно пообещал это все обнародовать. (27.09.2019)

В связи с расследованием о российском вмешательстве в американские выборы спецпрокурора США Роберта Мюллера под подозрение попали десятки россиян. DW рассказывает о самых важных. (05.02.2019)

По данным СМИ, они встречались с самим Трампом и его сыном Дональдом-младшим. Но главное - оба клиенты Джулиани. Именно они помогали адвокату Трампа контактировать с украинской стороной, в том числе с бывшими генпрокурорами, при сборе информации о деятельности в Украине бывшего вице-президента и политического конкурента Трампа Джо Байдена и его сына.

При этом у Фрумана и Парнаса возник конфликт с бизнесменом Игорем Коломойским, которого, по его словам, они просили помочь установить связи с администраций нового президента Зеленского. Коломойский назвал их "аферистами", после чего Фруман и Парнас подали на него в суд. В конце августа Коломойский заявил в интервью, что конфликт исчерпан.  

Покупатели недвижимости Трампа

Во вторую группу входят предположительно десяток или более выходцев из Украины, купивших у Трампа недвижимость или участвовавших в финансировании строительства. Среди них - например, бывший глава областной администрации одного крупного восточноукраинского города или дочь одного бывшего украинского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег. Точное число таких людей установить сложно.      

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    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

Выступление Дональда Трампа на форуме YES в 2015 году

Ссылка на регистрацию Дугласа Шена в Минюсте США в качестве лоббиста Виктора Пинчука

Пост на страничке Виталия Кличко в Facebook о его встречи с Рудольфом Джулиани

Пост Джулиани в Twitter в защиту Игоря Фрумана и Льва Парнаса

Твит Трампа за 2017 год о том, что "Украина саботировала его избирательную кампанию"

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