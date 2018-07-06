 Украинская писательница стала лауреатом престижной австрийской премии | Новости из Германии об Украине | DW | 08.07.2018

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Украина

Украинская писательница стала лауреатом престижной австрийской премии

Лауреатом литературной премии имени Ингеборг Бахман стала писательница Таня Малярчук. В произведении "Жабы в море" она затрагивает проблему социального неравенства и ксенофобии в обществе.

Писательница Таня Малярчук на вручении премии имени Ингеборг Бахман

Родившаяся в Украине писательница Таня Малярчук стала лауреатом престижной премии имени Ингеборг Бахман (Ingeborg-Bachmann-Preis). Решение о вручении премии, которая составляет в денежном выражении 25 тысяч евро, вынесено жюри в воскресенье, 8 июля, в ходе фестиваля "Дни немецкоязычной литературы" в австрийском городе Клагенфурте.

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Участвовавшие в конкурсе авторы представили свои прежде не публиковавшиеся работы на немецком языке. В произведении "Жабы в море" Малярчук затрагивает тему отсутствия интереса молодого поколения к пожилым родственникам, а также проблемы социального неравенства и ксенофобии в обществе, отмечает жюри.

Таня Малярчук родилась в Ивано-Франковске в 1983 году. Ее произведения переведены на английский, белорусский, немецкий, польский, румынский, русский и чешский языки. С 2011 года писательница проживает в Вене.

Премия имени Ингеборг Бахман присуждается с 1977 года. Награда учреждена австрийским Клагенфуртом в память о родившейся в этом городе писательнице и поэтессе Ингеборг Бахман. В 2013 году премию вручили родившейся в Украине берлинской писательнице и журналистке Кате Петровской. Годом ранее лауреатом премии стала выросшая в Ленинграде и живущая во Франкфурте-на-Майне Ольга Мартынова.

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    Автор: Элла Володина


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