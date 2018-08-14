Украинская децентрализация: пример киевских сел

Реформа децентрализации местного самоуправления началась в Украине в 2015 году и считалась одной из самых успешных. 2000 населенных пунктов уже стали 743 объединенными территориальными громадами (общинами), а местные бюджеты, по сведениям правительства, за три года составили 51 процент от сводного бюджета страны. Но, как заявляет целый ряд сельских глав, а также сотрудники министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, завершению процесса препятствуют местные чиновники. DW разбиралась в ситуации на примере сел Киевской области.

Пример села Цыбли

На месте старинного казацкого села Цыбли, что в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, обнаружены следы поселений еще времен неолита. Сегодня село имеет свой герб и флаг, насчитывает более 2,5 тысяч жителей, дороги асфальтированы, а каждый хозяин двух- и трехэтажных частных домов имеет возможность воспользоваться личным оптико-волоконным каналом интернета.

Цыбли претендует на роль центра создаваемой вместе с еще шестью селами объединенной территориальной громады (ОТГ) в рамках проводимой в Украине реформы децентрализации местного самоуправления. Однако придирки областных чиновников, по словам местных депутатов, затормозили реформу как минимум на год.

Петр Бобровник

Люди преклонного возраста, которых встречает в селе Цыбли корреспондент DW, уклоняются от ответов на вопросы о децентрализации. Их больше волнует выплата пенсий и социальной помощи, а смысл реформ им понять трудно. Исключением стал пенсионер Петр Бобровник, который 11 лет провел на заработках в Португалии, знаком с опытом европейского самоуправления и живо интересуется адаптацией украинских законов к европейским нормам. "Я с самого начала поддерживал создание ОТГ и всю эту реформу, читал о ней в интернете, потому что в газетах и по телевидению информации очень мало. Очень хорошо, что деньги от налогов будут более эффективно использоваться местной общиной", - сказал DW Бобровник.

Он считает, что успех реформ в стране зависит еще и от замены на руководящих постах старых кадров на молодых энергичных людей, которые "совершенно по-другому смотрят на жизнь". Одна из них, жительница села Цыбли Катерина, совершенно уверена в необходимости реформы.

"Противников децентрализации из числа молодых вы у нас не найдете. Все понимают - если объединить деньги нескольких сел, мы сможем направлять их на ремонт дорог и восстановление детсадов, лечебных пунктов, школ, будет работа для молодежи, чтобы не приходилось за нею уезжать. Мои знакомые были в Польше и видели, как люди после такой реформы живут, и мы так сможем", - сказала DW Катерина.

Инициатива снизу

Решившиеся на объединение в ОТГ другие села преодолели инерцию мышления людей и полностью поддерживают реформу. Глава села Хоцьки Валентина Дмитренко сказала DW, что она и жители ее села последними согласились на объединение семи сел в одну громаду. "Сначала я была против и понимала реформу как попытку развалить все эти села, как в прошлом развалили колхозы. Но изучив информацию и происходящее в соседних ОТГ, я пришла к выводу, что такая небольшая громада сможет сообща решать свои проблемы", - сказала Дмитренко.

Валентина Дмитренко

Как она, так и другие главы всех семи сел выступили против планов районного начальства сохранить прежнюю территориальную структуру Переяслав-Хмельницкого района и лишь сменить ее название на ОТГ. По их мнению, ОТГ в составе десятков сел будет столь же неэффективной, как и нынешний район.

Пожелавшие объединиться в Цыбливскую громаду сельсоветы приняли эти решения и получили вывод о состоятельности еще в ноябре 2017 года, но Киевская областная администрация до сих пор не передает эти документы в Центризбирком для проведения выборов руководителя ОТГ. "По закону, документы следовало подать в течение 10 дней, но они рассматривали их намного дольше, нашли там какие-то орфографические ошибки и вернули их назад. Мы повторно провели сессии сельсоветов, подали документы и опять ждем назначения выборов", - сказал DW цыбливский глава Сергей Дяченко.

Политические последствия

По информации координатора по коммуникациям офиса реформ Минрегионстроя Украины Надежды Петруняк, в настоящее время в Украине создание 23 ОТГ блокируют шесть областных администраций.

"Если объединение громад в нашей стране добровольное, если есть решения громад, если реформа местного самоуправления является государственной политикой, а областные госадминистрации являются государственным оком на местах, то непонятно, почему они блокируют реформу, и какая за это будет ответственность", - говорит Петруняк.

Сергей Дяченко

Однако в смене территориального устройства не заинтересованы не только областные, но и районные чиновники, которые после завершения реформы останутся без работы и потеряют власть, считают активисты объединения цыбливской громады.

Сергей Дяченко предупредил, что проволочки с децентрализацией могут иметь и политические последствия. "Как люди смогут проголосовать за нынешнего президента еще раз, если их вот уже целый год подчиненные президенту областные и районные администрации водят за нос? Это очень плохая услуга президенту и очень неуклюжая тактика неуклюжих политиков", - предостерег Дяченко.

Кроме того, сопротивление реформе оказывают местные аграрные компании. Как сказал еще один сельский глава села Лэцьки, которое также решило войти в ОТГ, Александр Палагута, аграрии прекрасно понимают, что первым делом создаваемой ОТГ будет земельный аудит. А это положит конец бесконтрольному использованию крупным бизнесом неучтенных ныне угодий.

Взгляд в будущее

Несмотря на чиновничий саботаж, руководители сел цыбливской громады уверены в успехе, строят планы на будущее и определяют приоритеты. Среди них - создание команды эффективных управленцев, легализация и увеличение строительно-ремонтных предприятий, введение энергосбережения, восстановление амбулаторий и пожарной части, ремонт детских садов, школ, домов культуры и спортивных залов, развитие дорог и транспорта.

"Сделаем все, чтобы в селах была работа и инфраструктура, чтобы молодежи не нужно было уезжать в города и за границу", - сказал Сергей Дяченко.

38-летний сельский глава является самым перспективным кандидатом в лидеры будущей ОТГ и говорит, что готов побороться с остальными пятью конкурентами. Большинство жителей села Цыбли поддерживают его кандидатуру, но не собираются снижать уровень требований. "Сейчас такой стал народ, что долго терпеть не будет. Если увидят злоупотребления, сразу скажут "до свидания", - предупредила местная жительница Катерина.

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