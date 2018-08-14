Украинская вилла в баварских Альпах: между двумя владельцами

Цены на недвижимость в Германии продолжают расти. Самые дорогие дома и квартиры - в Мюнхене и окрестностях баварских Альп, и если владельцы решают их продать, скидка может быть исключительно символической. Однако один роскошный объект в баварском курортном городке Гармиш-Партенкирхен стал неожиданным исключением. Украинский покупатель умудрился получить скидку… почти в четыре миллиона евро! О том, как ему это удалось, и что мешает завершить сделку - в материале DW.

Скидка в почти четыре миллиона евро

Villa Glory - одна из самых роскошных вилл Германии. Согласно выписке из реестра недвижимости, имеющейся в распоряжении DW, она была продана за 8,6 миллиона евро. Для покупателя, украинского бизнесмена из Днепра Виктора Карачуна, сделка стала, несомненно, выгодной - ведь изначально продавец хотел получить за особняк почти 13 миллионов евро.

Виктор Карачун - один з трех предпринимателей, в равных долях владеющих крупнейшей в Украине сетью супермаркетов АТБ. По информации украинских деловых изданий, состояние Карачуна составляет от 130 до более двухсот миллионов долларов. Решение обзавестись недвижимостью на альпийском курорте, расположенном лишь в часе езды от столицы Баварии, по всей видимости, стало для бизнесмена спонтанным.

Как рассказал DW непосредственный свидетель событий, Карачун связался с продавцом виллы в апреле, непосредственно после опубликованного DW расследования. Тогда журналистам DW удалось выяснить что особняком владеет семья молодого украинского агробарона Николая Гуты, скрывающегося от украинских правоохранительных органов в Швейцарии. "Было понятно, что владелец хочет срочно продать виллу. Когда торопишься, продаешь дешевле, чем эта вещь стоит", - добавил собеседник DW.

Обвинения в мошенничестве

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Гуту в мошенничестве в особо крупных размерах. Речь идет о растрате средств доведенного до банкротства агрохолдинга "Мрия", которые ранее были инвестированы иностранными вкладчиками. Как сообщили DW в пресс-службе НАБУ, в материалах уголовного дела фигурирует незаконная растрата около 800 миллионов гривен (почти 80 миллионов евро по курсу 2011-2013 гг. - на момент совершения инкриминируемых махинаций. - Ред.).

В объявлениях риэлторов подчеркивалась уникальность Villa Glory

В свою очередь, иностранные кредиторы "Мрии" заявляют, что Гута вывел на счета своих офшорных компаний более 200 миллионов долларов. По данным расследования DW, многое указывает на то, что часть этих средств могла быть использована для строительства роскошного имения в Баварии.

Вскоре после выхода публикации DW в адрес редакции пришло письмо от адвоката Гуты, в котором говорилось о том, что информация, приведенная в статье, является "недостоверной". Некоторое время спустя журналисты DW обратились к собственнику виллы в Гармиш-Партенкирхене с просьбой прокомментировать обстоятельства ее срочной продажи, но ответа не последовало.

Неприятный сюрприз с Кипра

Формально вилла в Гармиш-Партенкирхене принадлежала не физическому, а юридическому лицу - кипрской компании Zapatoustra Holdings Limited, владельцем которой является жена Николая Гуты Виктория. Она же была и продавцом элитного объекта. Однако представители кредиторов, которые считают себя обманутыми Гутой, подготовили продавцу Villa Glory неприятный сюрприз - причем, тоже на Кипре. В тот день, когда стороны сделки подписали у нотариуса в Мюнхене договор купли-продажи, окружной суд Никосии издал распоряжение: запретить отчуждение недвижимости в Гармиш-Партенкирхене. Соответствующее решение было вынесено по ходатайству ликвидаторов кипрской Mriya Agro Holding Public Limited - материнской структуры холдинга "Мрия".

По поручению кредиторов ликвидаторы - кипрская CRI Group - разыскивают по всему миру собственность Николая Гуты, чтобы возместить хотя бы часть убытков, вероятно, нанесенных инвесторам. В судебных документах с Кипра, имеющихся в распоряжении DW, речь идет о замораживании активов десятков офшорных фирм, бенефициарами которых являются Николай Гута или члены его семьи.

Кредиторы считают, что именно через эти фирмы незаконно выводились миллионы евро, что, в конечном счете, и привело к банкротству "Мрии". Оппоненты Гуты также говорят, что узнали о намерении продать виллу в Гармиш-Партенкирхене из расследования DW и поспешили обратиться с иском в суд, чтобы помешать владельцам особняка продать его или переоформить на третьих лиц.

Завершить сделку не дает суд

После того, как суд в Никосии вынес решение о запрете на продажу виллы, сделка о купле-продаже особняка могла бы вступить в силу, если бы украинским бизнесменам удалось оформить все необходимые документы быстрее кипрских юристов. Но последние оказались расторопнее: вердикт Никосийского суда был внесен в реестр прав собственности, находящийся в ведении суда в Гармиш-Партенкирхене, неделей ранее, чем договор о купле-продаже. Как свидетельствует выписка из реестра, местный суд зарегистрировал ордер кипрского суда, так что теперь запрет на продажу вступил в силу в Германии. Таким образом, вилла не может быть продана, пока суд Никосии окончательно не решит долю активов Николая Гуты.

Сколько продлится судебная тяжба, сказать сложно. Но Виктор Карачун говорит, что готов ждать. "Пока что я взял виллу в аренду", - сообщил бизнесмен в беседе с DW.

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