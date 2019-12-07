Украинизацию не остановить, однако компромиссы будут

Для приостановки процесса украинизации в Украине предпосылок нет, считают эксперты. Но Киев будет вынужден искать баланс между намерением продвигать государственный язык и правами нацменьшинств.
После смены власти в Украине в 2019 году в Верховной раде начали звучать заявления о необходимости пересмотреть новое языковое законодательство - в частности, уже действующие закон о функционировании украинского языка как государственного и закон об образовании. Инициаторами таких шагов выступают как некоторые депутаты от оппозиции, так и от парламентского большинства. В частности, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин зарегистрировали законопроект об изменениях в регламент парламента, разрешающих депутатам выступать в Верховной раде на русском языке и языках других нацменьшинств.
Эти же депутаты являются авторами еще одного законопроекта, в котором идет речь о внесении изменений в закон об образовании. Законопроект предлагает вернуть детям из семей нацменьшинств право получать образование на родном языке в полном объеме. Между тем опрос Киевского международного института социологии (КМИС) о месте русского языка в системе образования, проведенный в конце февраля, показал, что 33 процента респондентов считают необходимым обеспечить русскоязычным гражданам право получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины. Еще 40 процентов - в тех областях, где этого хочет большинство населения.
Означают ли эти тенденции в общественном мнении и инициативы законодателей, что украинская власть готова пересмотреть те направления языковой политики, где в последнее время произошли радикальные изменения?
Желания менять языковое законодательство еще нет
Эксперт по языковому вопросу, координатор общественного движения "Пространство свободы" Тарас Шамайда убежден, что сейчас ни у украинского правительства, ни у Верховной рады "нет никакого желания" менять языковое законодательство. Он отмечает, что с начала работы нового украинского парламента "там постоянно подаются проекты об отмене, отсрочке или изменении закона о государственном языке". "Члены гуманитарного и образовательного комитетов эти проекты все время отклоняют, также профильные министры заявляют, что потребности в пересмотре этого закона нет", - сказал Шамайда в комментарии DW.
Его мнение разделяет и киевский политолог Владимир Фесенко. Он указывает на то, что представитель "Слуги народа" Бужанский относится к внутренней оппозиции фракции и "не он определяет партийную политику". "Поэтому шансов на принятие подобных инициатив, по крайней мере, в таком виде, очень немного", - отмечает Фесенко. При этом политолог отмечает, что вероятность приостановки украинизации "станет серьезной", если такое решение будет принято в Офисе президента. Однако он убежден, что это не входит в число приоритетных задач администрации Владимира Зеленского.
Нужны научные исследования, а не опрос
В украинском обществе не существует протестных настроений относительно норм нового языкового законодательства, констатирует Тарас Шамайда. "Наоборот, - говорит он, - никогда среди граждан не было такого позитивного отношения и понимания необходимости укрепить позиции государственного языка, как это наблюдается в течение последних двух лет".
В противовес данным февральского опроса КМИС, показавшего, что 73 процента респондентов выступают за русский язык в системе образования, Шамайда привел данные другого опроса, проведенного этой же организацией в октябре прошлого года. Оно касалось заявления министра образования Анны Новосад о том, что согласно новому закону об образовании с сентября 2020 году все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения. Тогда 49 процентов опрошенных заявили, что одобряют этот шаг.
По мнению генерального директора КМИС Владимира Паниотто, причина таких расхождений может заключаться в том, что в последнем опросе "были проблемы с нюансами формулировки вопросов", предложенных заказчиками исследования, а не самими социологами. "Такие сложные проблемы, как проблема языка, этничность и другие, нуждаются не в исследованиях общественного мнения, а в более фундаментальных научных исследованиях", - подчеркнул социолог в комментарии информационному порталу "Суспільне.ua".
Украине необходим языковой баланс
Действия украинских властей в сфере языковой политики вызвали ряд критических замечаний со стороны международных организаций. Так, Венецианская комиссия заявила, что закон о государственном языке создает основания для дискриминации национальных меньшинств в Украине. Что касается закона об образовании, то он, как сказала в комментарии DW директор Европейского центра по вопросам меньшинств Тове Маллой, "к сожалению, не синхронизирован с законом о нацменьшинствах". "Закон об образовании наложил ограничения на изучение языков нацменьшинств и потому противоречит закону о национальных меньшинствах. Это просто плохое законотворчество, и закон следует исправить", - подчеркнула она.
Украинская власть будет вынуждена считаться с замечаниями международных партнеров, считает Владимир Фесенко. "Речь идет об искусстве политики, которое в этом случае заключается в балансировании интересов: как утвердить государственный статус украинского языка и обеспечить языковые права нацменьшинств", - пояснил политолог. Он убежден, что в ближайшее время законодатели и государственные институты "попытаются найти оптимальный баланс в рамках языковой политики в сфере образования".
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