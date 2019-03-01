Украине нужен языковой баланс: эксперт Совета Европы о новом законе

Венецианская комиссия обнародовала свое заключение по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В нем эксперты советуют украинской власти пересмотреть текст закона и даже приостановить имплементацию тех его положений, которые уже вступили в силу. Что именно не понравилось европейским экспертам в украинском языковом законе, и в чем, по их мнению, он не соответствует демократическим нормам, в беседе с DW рассказала член экспертной группы, работавшей над заключением, вице-президент Венецианской комиссии Вероника Билкова (Чехия).

Deutsche Welle: Госпожа Билкова, каков главный месседж для украинской власти, содержащийся в заключении Венецианской комиссии поводу закона о государственном языке?

Вероника Билкова: В решении определено несколько месседжей. Их суть заключается в том, что необходимое равновесие, которое должно существовать между намерением продвигать украинский язык как государственный и обязательством государства защищать языки других групп, живущих в нем, в этом законе не всегда выдержано.

- И каким же образом восстановить это равновесие?

- В целом, украинская власть приняла позитивные меры для продвижения украинского языка как государственного, и это вполне законно. Однако шагов для того, чтобы защитить языковые права национальных меньшинств, недостаточно. Более того, иногда они ретрографичны, то есть уменьшают те языковые права национальных меньшинств, которые у них уже есть.

- Если говорить о конкретных рекомендациях Венецианской комиссии, то в одной из них, например, содержится совет украинской власти отменить механизм санкций за нарушение норм языкового закона. Разве закон не должен устанавливать ответственность за его нарушение?

Дебаты в Совете Европы о языковом законе в Украине (октябрь 2017 года)

- Да, действительно, одна из рекомендаций связана с заключительной частью закона, где говорится об административных санкциях не только за умышленное искажение украинского языка - кстати, в законе нет определения, о чем именно идет речь - но также фактически за любое нарушение закона. Языковой закон настолько широкий и всеобъемлющий, что санкции могут быть наложены за многие нарушения, включая статью 6-ю, в которой говорится, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком.

Поэтому в нашем заключении говорится о том, что ввиду установления такого широкого круга обязательств, изложенных в языковом законе, санкции могут быть диспропорциональны по отношению к степени тяжести нарушений. А это не соответствует европейским стандартам. То есть вся часть, касающаяся санкций, должна быть пересмотрена, а санкции должны быть изъяты из закона или ограничены на случаи только особо серьезных нарушений.

- Есть ли в языковом законодательстве других европейских стран положения об ответственности за его нарушение?

- Мы это не обсуждали, потому что в наши обязательства не входит сравнительное изучение законодательства. Мы не знаем, имеют ли другие страны в своих языковых законах такой широкий спектр санкций за такой широкий спектр нарушений.

- Языковая ситуация в Украине особенная во многом из-за того, что русский язык, являющийся языком нацменьшинства, фактически доминирует в языковом пространстве страны. Не считаете ли вы, что учитывая эти обстоятельства, языковое законодательство Украины имеет право быть написанным специально под Украину?

- Конечно, мы приняли во внимание эту ситуацию, когда писали и обсуждали заключение. Поэтому я уже упоминала, и об этом несколько раз повторяется в заключении, что действия украинской власти по применению протекционистских мер для продвижения, изучения и использования государственного языка являются вполне законными. Мы хорошо понимаем, что украинский язык подавлялся в течение длительного времени. Но необходимо установить баланс между его продвижением и мерами, принимающимися в пользу использования других языков в Украине, включая русский.

- Какие еще моменты языкового закона вас больше всего беспокоят с точки зрения соблюдения европейских стандартов?

- Прежде всего, это то, что закон об украинском как государственном языке должен сопровождаться другим законом - законом о национальных меньшинствах. Он должен дополнять языковой закон и уточнять некоторые его положения. Поскольку закон о национальных меньшинствах не принят, то интерпретировать некоторые положения языкового закона очень сложно.

Вторая проблема заключается в том, что языковой закон настолько детальный, что он зарегулирует немало вопросов и касается сфер, являющихся частными, такими, которые не должны попадать в поле внимания закона. Третье, о чем также несколько раз упоминается в заключении, это дифференциация по различным категориям языков. Такой подход не является последовательным.

Есть три различные категории языков, о которых упоминается в различных частях закона, некоторым из них даются определенные преференции, другим - нет. (Речь идет о распределении на языки коренных народов, языки национальных меньшинств, являющихся официальными языками ЕС, и языки национальных меньшинств, не являющихся официальными языками ЕС. - Ред.). Это очень смущает и не дает понять, что же кроется в этом законе, и что является основанием для распределения языков на разные категории. В общем, по моему мнению, сам украинский закон о языке немного трудно поддается пониманию.

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